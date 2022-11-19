ВСУ нанесли удары по скоплению россиян на Кинбурнской косе и в районе Олешков, - ОК "Південь". ФОТО
Вооруженные Силы Украины ударили по скоплениям российских оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешков.
Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Военные заявляют, что противник ведет оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, обустраивает фортификации с углублением в территорию региона, а также перебрасывает подразделения на максимальное расстояние от зоны поражения украинской артиллерии.
Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневых задачи — на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружений и техники россиян. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.
"На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 рашистов и 2 единицы авто-бронетехники, пункт базирования разрушен", - говорится в сообщении.
Фото: На Кинбурнской косе уничтожены семь россиян, две единицы автомобильной и бронированной техники, а также пункт базирования врага.
На левом берегу Днепра предварительные потери противника составили 26 человек и два танка в районе Олешков.
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Так то, что украина обстреливала донбасс (по их словам), дает право россии прийти и украсть у Украины Херсонскую и Запорожскую области? Так это работает?
Это обычная оккупационная, имперская, захватническая война. россия просто ищет оправдания.
то за донбасс, то из-за вступления в нато, то из-за биолабораторий, то из-за грязной бомбы, то из-за боевых комаров, то украинцы нацисты, то борьба с сатанистами, то борьба с "шайтанами", то против того что ес навязывает лгбт и заставляет русских в жопу *******...
в уставе оон есть статья, что нельзя ничего выдвигать как причину войны. потому что страны, во время оккупационных войн всегда придумывают всякие благие причины. оон изучало мировую историю войн, и на основе этого приняло такую статью.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!