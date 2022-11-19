РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13470 посетителей онлайн
Новости Фото Война
15 625 23

ВСУ нанесли удары по скоплению россиян на Кинбурнской косе и в районе Олешков, - ОК "Південь". ФОТО

Вооруженные Силы Украины ударили по скоплениям российских оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешков.

Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Военные заявляют, что противник ведет оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, обустраивает фортификации с углублением в территорию региона, а также перебрасывает подразделения на максимальное расстояние от зоны поражения украинской артиллерии.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневых задачи — на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружений и техники россиян. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.

Читайте: Мобилизация в России не прекращалась, готовится очередная волна, - ISW

"На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 рашистов и 2 единицы авто-бронетехники, пункт базирования разрушен", - говорится в сообщении.

ВСУ нанесли удары по скоплению россиян на Кинбурнской косе и в районе Олешков, - ОК Південь 01

Фото: На Кинбурнской косе уничтожены семь россиян, две единицы автомобильной и бронированной техники, а также пункт базирования врага.

На левом берегу Днепра предварительные потери противника составили 26 человек и два танка в районе Олешков.

армия РФ (19650) ликвидация (3686) Николаевская область (2143) уничтожение (7229) Херсонская область (4884)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Каждый оккупант, который пришел на чужую землю, должен быть УНИЧТОЖЕН!
показать весь комментарий
19.11.2022 00:13 Ответить
+12
руцкие говорят, что россия начала войну, потому что Украина обстреливала донбасс.

Так то, что украина обстреливала донбасс (по их словам), дает право россии прийти и украсть у Украины Херсонскую и Запорожскую области? Так это работает?

Это обычная оккупационная, имперская, захватническая война. россия просто ищет оправдания.

то за донбасс, то из-за вступления в нато, то из-за биолабораторий, то из-за грязной бомбы, то из-за боевых комаров, то украинцы нацисты, то борьба с сатанистами, то борьба с "шайтанами", то против того что ес навязывает лгбт и заставляет русских в жопу *******...

в уставе оон есть статья, что нельзя ничего выдвигать как причину войны. потому что страны, во время оккупационных войн всегда придумывают всякие благие причины. оон изучало мировую историю войн, и на основе этого приняло такую статью.
показать весь комментарий
19.11.2022 00:23 Ответить
+10
Не наша а всяких хайпожерів дрестовичів та дєрмаків. Вже проскочило в тг що ті десантники на човнах атакували не косу. Це був морський спецназ з бойовими плавцями - щось атакували на лівобережжі а плавці обійшли під водою і вдарили з тили. Х..з..н.. де
показать весь комментарий
19.11.2022 00:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
брехня разом із правдою і тому таке. там орки були і є.
показать весь комментарий
19.11.2022 00:07 Ответить
Не наша а всяких хайпожерів дрестовичів та дєрмаків. Вже проскочило в тг що ті десантники на човнах атакували не косу. Це був морський спецназ з бойовими плавцями - щось атакували на лівобережжі а плавці обійшли під водою і вдарили з тили. Х..з..н.. де
показать весь комментарий
19.11.2022 00:10 Ответить
Роман Костенко розповів, що зараз там сіра зона, тобто можуть бути невеликі мобільні підрозділи, але обладнаних оборонних рубежів там не має
https://www.youtube.com/watch?v=etMPeOkls8c
показать весь комментарий
19.11.2022 01:20 Ответить
Ой, як то добре! От аби ще те озброєння, що нам надають, зробило б з Бєльбека та Севастополя чергову Чорнобаївку - взагалі б добре було!
показать весь комментарий
19.11.2022 00:10 Ответить
І де ж ФОТОрепортаж?
показать весь комментарий
19.11.2022 00:10 Ответить
Эта коса давно уже серая зона. Главное- не давать оркам оттуда обстреливать Николаев с Очаковом.
показать весь комментарий
19.11.2022 00:12 Ответить
Каждый оккупант, который пришел на чужую землю, должен быть УНИЧТОЖЕН!
показать весь комментарий
19.11.2022 00:13 Ответить
руцкие говорят, что россия начала войну, потому что Украина обстреливала донбасс.

Так то, что украина обстреливала донбасс (по их словам), дает право россии прийти и украсть у Украины Херсонскую и Запорожскую области? Так это работает?

Это обычная оккупационная, имперская, захватническая война. россия просто ищет оправдания.

то за донбасс, то из-за вступления в нато, то из-за биолабораторий, то из-за грязной бомбы, то из-за боевых комаров, то украинцы нацисты, то борьба с сатанистами, то борьба с "шайтанами", то против того что ес навязывает лгбт и заставляет русских в жопу *******...

в уставе оон есть статья, что нельзя ничего выдвигать как причину войны. потому что страны, во время оккупационных войн всегда придумывают всякие благие причины. оон изучало мировую историю войн, и на основе этого приняло такую статью.
показать весь комментарий
19.11.2022 00:23 Ответить
Донбасс обстреливали Моторолы и Дремовы. Что касается последней макаки, есть документированные случаи системных миномётных обстрелов Шахтёрска.
показать весь комментарий
19.11.2022 08:26 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
19.11.2022 00:46 Ответить
Хрен пойми шо там на левобережье за движение....5 дней чуть ли не рассказывали что наши у скадовска бегают а олешки наши а теперь эта инфа....надеюсь наши просто хитрят и идёт ложное информирование противника.
показать весь комментарий
19.11.2022 00:48 Ответить
Каломарахфона обдивилися?
показать весь комментарий
19.11.2022 09:32 Ответить
А хто підкаже, де на мапі знаходиться Кінбурнська коса ????
показать весь комментарий
19.11.2022 03:56 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2022 04:04 Ответить
де ви таку контурну мапу намацали? з населеним пунктом -Алёшки..ше б Адєсса написали
показать весь комментарий
19.11.2022 08:26 Ответить
Дійсно, як Олешки перетворилися в "Алёшки". Там і близько не було Альошек, там була Олешківська Січ, де жили і розвивалися козаки. А Албошкі прийшли зараз їх повбивати і пограбувати.
показать весь комментарий
19.11.2022 08:43 Ответить
Это такое место откуда выжившие орки будет бегать вплавь в сторону Крыма. Ибо отступать будет негде. К большой радости бычкам и крабикам в связи с наступлением зимы.
показать весь комментарий
19.11.2022 14:43 Ответить
Голую пристань будут брать солдаты НАТО, естественно, тоже голые.
показать весь комментарий
19.11.2022 07:34 Ответить
Мiсцевi молодицi готовi вже зустрiчати тих афроамериканцiв..Начуванi..))
показать весь комментарий
19.11.2022 09:35 Ответить
Что ты сейчас перданул, Ифан?
показать весь комментарий
19.11.2022 09:36 Ответить
Исключительно голые негры танцующие на танках Абрамс.
показать весь комментарий
19.11.2022 14:45 Ответить
 
 