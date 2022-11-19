ВСУ нанесли удары по скоплению россиян на Кинбурнской косе и в районе Олешков, - ОК "Південь". ФОТО

Вооруженные Силы Украины ударили по скоплениям российских оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешков.

Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Военные заявляют, что противник ведет оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, обустраивает фортификации с углублением в территорию региона, а также перебрасывает подразделения на максимальное расстояние от зоны поражения украинской артиллерии.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневых задачи — на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружений и техники россиян. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.

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"На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 рашистов и 2 единицы авто-бронетехники, пункт базирования разрушен", - говорится в сообщении.

Фото: На Кинбурнской косе уничтожены семь россиян, две единицы автомобильной и бронированной техники, а также пункт базирования врага.

На левом берегу Днепра предварительные потери противника составили 26 человек и два танка в районе Олешков.