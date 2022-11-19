Установлено еще 11 организаторов псевдореферендума в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах юга и востока Украины.

В ходе следственно-оперативных действий установлены личности еще 11 вражеских приспешников, участвовавших в организации незаконного референдума во временно оккупированных районах Запорожской области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленники входили в состав созданных агрессором "территориальных избирательных комиссий" в Энергодаре, Мелитополе и Каменке-Днепровской.

Среди одиннадцати разоблаченных коллаборантов четверо находились на "должностях" так называемых глав "теризбиркомов".

Именно они организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита и призывали людей активно участвовать в нем.

Зафиксированы факты содействия российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.

Также злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления избирательных списков и их направления в оккупационную администрацию.

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"В дальнейшем враг использовал учредительные данные граждан для фальсификации результатов незаконного голосования", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факты преступной деятельности коллаборантов и их кремлевских "кураторов".

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.