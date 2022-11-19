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За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. ФОТОрепортаж

В рамках "Зерновой инициативы" за последние два дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, сегодня отправлен балкер BOZBURUN-M из 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии. Это уже восьмое по счету судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках помощи странам Африки и Азии.

В портах Большой Одессы под обработкой 26 судов. На них загружают 1 млн тонн украинской агропродукции.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 475 судов, экспортировавших 11,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Смотрите: Одесские таможенники изъяли на пункте пропуска американский самолет CESSNA. ФОТО

За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы 01
За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы 02
За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы 03

зерно (1070) Одесса (7919) порт (739) экспорт (878)


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Топ комментарии
+3
Зелений зрадник завжди ******** *****.
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19.11.2022 11:11 Ответить
+3
Нужно же кормить сирийских и иранских ублюдков!
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19.11.2022 11:48 Ответить
+2
Ще гірше. Що виторгували собі кацапи за те, що дозволили цю гівняну "ініціативу". Зняття санкцій з "сєльхозбанка" і експорт свого аміака через Одесу від час війни? Якось про це мовчать.
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19.11.2022 10:59 Ответить
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Свіжоспечений кацап завітав на Цензор.
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19.11.2022 11:06 Ответить
Ще гірше. Що виторгували собі кацапи за те, що дозволили цю гівняну "ініціативу". Зняття санкцій з "сєльхозбанка" і експорт свого аміака через Одесу від час війни? Якось про це мовчать.
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19.11.2022 10:59 Ответить
це зрада
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19.11.2022 11:21 Ответить
Зеля робить усе щоб Путлер був завжди рукотиснутим.
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19.11.2022 11:00 Ответить
Зелений зрадник завжди ******** *****.
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19.11.2022 11:11 Ответить
На першому фото видно портовий перевантажувач які роблять на заводі де я працював.
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19.11.2022 11:08 Ответить
Нужно же кормить сирийских и иранских ублюдков!
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19.11.2022 11:48 Ответить
А ще ефіопських, єменських та афганських дружбанів рашки агрессора 😠

Ці голосують в ООН проти України
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19.11.2022 12:03 Ответить
Договорняки західа з ****** будуть коштувати мільйони життів, не тільки українців як ці потвори думають, а німців, французів, британців та інших.
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19.11.2022 12:19 Ответить
 
 