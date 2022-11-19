За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. ФОТОрепортаж
В рамках "Зерновой инициативы" за последние два дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства инфраструктуры Украины.
В частности, сегодня отправлен балкер BOZBURUN-M из 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии. Это уже восьмое по счету судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках помощи странам Африки и Азии.
В портах Большой Одессы под обработкой 26 судов. На них загружают 1 млн тонн украинской агропродукции.
Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 475 судов, экспортировавших 11,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
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