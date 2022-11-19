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ГБР нашло полный список предателей, которые пошли служить в "полицию" в Херсоне. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР нашли полный перечень предателей, несших службу в "полиции рашистов".

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.

Следователи выявили "Журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Отдельно они нашли полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантов-полицейских.

"Позывные заслуживают отдельного внимания. Предатели брали себе такие: "Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано", - отметили в ГБР.

Один из предателей Вано - бывший украинский полицейский. Во время оккупации он вместе с россиянами обыскивал своих коллег. Получил от оккупантов звание майора, грамоту и должность заместителя начальника отдела управления.

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Колаборантам готовят сообщения о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины и ч. 7 ст. 111).

Им будет грозить заключение сроком до пожизненного.

ГБР нашло полный список предателей, которые пошли служить в полицию в Херсоне 01
ГБР нашло полный список предателей, которые пошли служить в полицию в Херсоне 02
ГБР нашло полный список предателей, которые пошли служить в полицию в Херсоне 03
ГБР нашло полный список предателей, которые пошли служить в полицию в Херсоне 04
ГБР нашло полный список предателей, которые пошли служить в полицию в Херсоне 05
ГБР нашло полный список предателей, которые пошли служить в полицию в Херсоне 06
ГБР нашло полный список предателей, которые пошли служить в полицию в Херсоне 07

Автор: 

Нацполиция (16557) Херсон (2890) государственная измена (1568) ГБР (3043) Херсонская область (4884)


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Топ комментарии
+20
Повідомили про це для того, щоб встигли втекти?
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19.11.2022 11:37 Ответить
+12
И все предатели- достойные щенки ублюдка Авакова!! Почему эта мразь не арестована , вместе со своей подстилкой Антониной Геращенко?
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19.11.2022 11:46 Ответить
+11
то ли дело Слуги Народа - ни одного предавшего
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19.11.2022 12:32 Ответить
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19.11.2022 11:35 Ответить
Повідомили про це для того, щоб встигли втекти?
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19.11.2022 11:37 Ответить
Саме так
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19.11.2022 11:39 Ответить
Чому втекти, сране ДБР буде просто рекомендувати знову прийняти їх на службу адже для них це норма.
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19.11.2022 16:09 Ответить
Агласітє вєсь спісак пажалуйста...
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19.11.2022 11:38 Ответить
И почётная грамота даже есть...в Сибирь.
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19.11.2022 13:28 Ответить
І що, медалі їм роздадуть?
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19.11.2022 11:44 Ответить
И все предатели- достойные щенки ублюдка Авакова!! Почему эта мразь не арестована , вместе со своей подстилкой Антониной Геращенко?
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19.11.2022 11:46 Ответить
Аваков из НФ, так там все такие. Особенно ублюдки те, кто голосовал за этот НФ
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19.11.2022 11:57 Ответить
то ли дело Слуги Народа - ни одного предавшего
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19.11.2022 12:32 Ответить
интеллигентного человека видно невооруженным взглядом
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19.11.2022 13:14 Ответить
Не, не Авакова.

А достойные щенки Януковича и Ахметова...
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19.11.2022 15:46 Ответить
Не забудьте так же про работников военкомата, убс, рбд, прокуратуры.
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19.11.2022 11:53 Ответить
Поліція взагалі специфічна фауна. Багато хто без вагань готовий іти на співпрацю з окупантом під приводом "захисту правопорядку". Таке універсальне виправдання колабораціонізму. Ті, хто "спалився" - лише верхівка айсберга. Насправді ж майстрів кийка та швабри значно більше.
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19.11.2022 12:02 Ответить
Хочуть дати медаль з занєсєнієм в грудну клєтку .
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19.11.2022 12:06 Ответить
"Один зі зрадників, - колишній український поліцейський"
"ОДИН"?!
Корупционное дно - ДБР, продолжает отмазывать "своих". Фамилии предателей почему стыдливо заретушировали? Типа, никто не догадался, что там 90% бывшие или действующие полицейские.
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19.11.2022 12:21 Ответить
Блин, Вано - це не той мент из Каховки, шо занимался бахчой, морив голодом барашек, тримав крамницю, поеднуючи бизнес с роботой в ментовке?
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19.11.2022 12:31 Ответить
всё может быть - ведь он закончил орловскую школу милиции...!
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19.11.2022 12:35 Ответить
Если еще существует ментовская ветка. где каховский мент выпасался - дулю iй... Теперь я понял почему меня там забанил "хозяин".
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19.11.2022 12:38 Ответить
его ветки нет - есть только ветка адекВатных...!
но там все они языки в жопу засунули...!\только сепаратистка из Италии пытается вякать - безуспешно...\
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19.11.2022 12:43 Ответить
Она все еще - с погонялом италена? Неврастенических кровей та акушерка.
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19.11.2022 12:46 Ответить
Тю, какая она там акушерка... Присматривает за похлебку за моченедержащими, калатающими челюстью итальяшками.
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19.11.2022 12:47 Ответить
да там комплекс - у неё каждый раз новый ник...\по счёту пациентов этой сиделки...\
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19.11.2022 12:49 Ответить
... терпилой она будет , если не среагирует, хотя пофиг , главное, шо мы очищаемся от сепарни, в том числе и на востоке... К всему муйлуша зачинщик, бо так бы у нас рука не поднялась на той непотрiб.
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19.11.2022 12:54 Ответить
о
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19.11.2022 12:56 Ответить
Мож у нее - раздвоение личности и она сама там - пациентка?
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19.11.2022 12:57 Ответить
Кстати, это из-за нее на ментовской(недоадекВАТНОЙ) меня забанили. Ей богу, все они там сидят, нос не кажут. Получается сепарки знают свое место, где правильно себя засветить...
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19.11.2022 13:06 Ответить
Перевертні у погонах
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19.11.2022 12:31 Ответить
Для цього списки не потрібні. Просто допросіть зрадника - керівника який втік 27 лютого і полишив Херсонську ТРО на розстріл в Бузковому парку
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19.11.2022 12:48 Ответить
Всех предателей фамилии заботливо заблюрили, а вот ФИО одной бабы-мента обожательницы путина нет. Видать не поделилась с начальством.
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19.11.2022 12:56 Ответить
А чому розмили прізвища? Хочется подивитися чи є знайомі.
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19.11.2022 13:45 Ответить
О список нових кандидатів в раду..?
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19.11.2022 14:13 Ответить
А коли опублікують список штатних і нештатних працівників кгб ссср?вони не тільки любили російський світ а ще здавали всіх..
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19.11.2022 14:17 Ответить
Щас все переизберутся в ze команду там таких любят
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19.11.2022 15:05 Ответить
Всех назначить чиновниками в администрацию, сейчас это в тренде😂😂
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19.11.2022 16:58 Ответить
 
 