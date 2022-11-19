ГБР нашло полный список предателей, которые пошли служить в "полицию" в Херсоне. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР нашли полный перечень предателей, несших службу в "полиции рашистов".
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.
Следователи выявили "Журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Отдельно они нашли полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантов-полицейских.
"Позывные заслуживают отдельного внимания. Предатели брали себе такие: "Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано", - отметили в ГБР.
Один из предателей Вано - бывший украинский полицейский. Во время оккупации он вместе с россиянами обыскивал своих коллег. Получил от оккупантов звание майора, грамоту и должность заместителя начальника отдела управления.
Колаборантам готовят сообщения о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины и ч. 7 ст. 111).
Им будет грозить заключение сроком до пожизненного.
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А достойные щенки Януковича и Ахметова...
"ОДИН"?!
Корупционное дно - ДБР, продолжает отмазывать "своих". Фамилии предателей почему стыдливо заретушировали? Типа, никто не догадался, что там 90% бывшие или действующие полицейские.
но там все они языки в жопу засунули...!\только сепаратистка из Италии пытается вякать - безуспешно...\