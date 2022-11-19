ГБР нашло полный список предателей, которые пошли служить в "полицию" в Херсоне. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР нашли полный перечень предателей, несших службу в "полиции рашистов".

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.

Следователи выявили "Журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Отдельно они нашли полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантов-полицейских.

"Позывные заслуживают отдельного внимания. Предатели брали себе такие: "Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано", - отметили в ГБР.

Один из предателей Вано - бывший украинский полицейский. Во время оккупации он вместе с россиянами обыскивал своих коллег. Получил от оккупантов звание майора, грамоту и должность заместителя начальника отдела управления.

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Колаборантам готовят сообщения о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины и ч. 7 ст. 111).

Им будет грозить заключение сроком до пожизненного.













