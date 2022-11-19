На Запорожье к 15 годам за решеткой приговорен участник "ДНР". ФОТО
В феврале 2022 года житель Тореза, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.
"Прокуроры в суде доказали, что в феврале 2022 года житель Тореза, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону врага. Он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой "ДНР". Находясь на должностях стрелка и командира разных подразделений "народной милиции ДНР", выполнял преступные приказы командиров российских войск.
Осужденный осуществлял оборону определенных боевых позиций, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах. Также он непосредственно участвовал на стороне РФ в боевых столкновениях против украинских защитников на территории Пологовского района Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время осуществления обороны рубежей с целью удержания временно оккупированной территории Пологовского района мужчина был взят в плен подразделениями ВСУ.
При публичном обвинении Запорожской областной прокуратуры суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.
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Он уже осуждён. Какие секреты вы скрываете от народа?!
Этого предателя надо показывать крупным планом.
С фамилией. Именем, Отчеством.
А не стыдливо писать -« мешканец Тереза».
В США фото преступников и разыскиваемых вывешивают на всех столбах.
Цель- предупредить граждан об опасности, ичто бы другим не повадно было.
Мабуть, привладні «потіхамувлєс мусолять», чи відстоюють позицію Захисників України, які життям протистоять рашистам *****??.
Монастирський з Резніковим та Стефанішиною, дивно мовчазні😡😠🤔🤯🫢‼️🇺🇦⚔️