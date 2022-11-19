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​На Запорожье к 15 годам за решеткой приговорен участник "ДНР". ФОТО

В феврале 2022 года житель Тореза, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что в феврале 2022 года житель Тореза, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону врага. Он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой "ДНР". Находясь на должностях стрелка и командира разных подразделений "народной милиции ДНР", выполнял преступные приказы командиров российских войск.

Осужденный осуществлял оборону определенных боевых позиций, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах. Также он непосредственно участвовал на стороне РФ в боевых столкновениях против украинских защитников на территории Пологовского района Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осуществления обороны рубежей с целью удержания временно оккупированной территории Пологовского района мужчина был взят в плен подразделениями ВСУ.

При публичном обвинении Запорожской областной прокуратуры суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.

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​На Запорожье к 15 годам за решеткой приговорен участник ДНР 01

Автор: 

суд (25138) Запорожская область (3201) государственная измена (1568) НЗФ (6) Офис Генпрокурора (2494)


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Цікаво, чи є якісь неофіційні правила поводження зі зрадниками на зоні?
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19.11.2022 12:08 Ответить
Дамбаський яничар.
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19.11.2022 12:12 Ответить
а чому обличчя ховаєте, адже вже є вирок?
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19.11.2022 12:41 Ответить
Там така ж одухотворєнная харя як і у міссіс Криму. Хоча я з Вами цілком згоден суд відбувся- можна і показати героя. Тільки мало дали.
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19.11.2022 15:26 Ответить
Уберите пиксели с лица!

Он уже осуждён. Какие секреты вы скрываете от народа?!

Этого предателя надо показывать крупным планом.

С фамилией. Именем, Отчеством.

А не стыдливо писать -« мешканец Тереза».

В США фото преступников и разыскиваемых вывешивают на всех столбах.
Цель- предупредить граждан об опасности, ичто бы другим не повадно было.
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19.11.2022 15:43 Ответить
З цим агентом ***** усе 👍зрозуміло✊👏, а як там тітішня🤬, що убила Захисника України в Столиці Києві???
Мабуть, привладні «потіхамувлєс мусолять», чи відстоюють позицію Захисників України, які життям протистоять рашистам *****??.
Монастирський з Резніковим та Стефанішиною, дивно мовчазні😡😠🤔🤯🫢‼️🇺🇦⚔️
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21.11.2022 00:03 Ответить
 
 