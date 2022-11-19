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"Пункты несокрушимости" обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться. ФОТОрепортаж

"Пункты несокрушимости" обустраивают в деоккупированном Херсоне. Внутри можно будет согреться, зарядить телефон и пользоваться интернетом.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ГСЧС Сергей Крук, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне до сих пор нет электричества. Поэтому "Пункты несокрушимости" будут служить помощью для украинцев, которым нужно согреться, воспользоваться интернетом и зарядить телефон. Восстанавливаем жизнеобеспечение вместе!" - отметил он.

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Пункты несокрушимости обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться 01

Пункты несокрушимости обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться 02
Пункты несокрушимости обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться 03
Пункты несокрушимости обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться 04
Пункты несокрушимости обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться 05
Пункты несокрушимости обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться 06
Пункты несокрушимости обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться 07

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зима (174) Херсон (2890) Тарифы на электроэнергию (2174)


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Топ комментарии
+11
Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. Наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому... Якби Стремоусов був живий він теж став радником?
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19.11.2022 12:04 Ответить
+6
Можна вигадувати будь які мужні слова для назви подібних палаток для обігріву, життя чи просто виживання. Але більше користі принесе дійство яке змусить кацапів робити подібні палатки у своїх містах та селах. Ніщо так не змінює людину як добре слово підкріплене хорошою пі с дюліною. Інакше ніяк. Інакше замість українських міст будуть тільки подібні шалаші. І це не спасе людей навіть якщо їх дуже патріотично називати.
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19.11.2022 12:44 Ответить
+6
Там нужны в огромных кол-вах теплые палатки и буржуйки. И не важно, с интернетом или нет. Люди греться должны, не октябрь на дворе.
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19.11.2022 13:00 Ответить
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Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. Наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому... Якби Стремоусов був живий він теж став радником?
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19.11.2022 12:04 Ответить
Депутат від ОПЗЖ Стельмашенко не буде радником голови Херсонської ОВА Джерело:
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20.11.2022 14:45 Ответить
А що там зі зрадниками Садохіним і Кулінічем?
Вже розкрито всю злочинну організацію, яка допомогала їм здавати Південь, і Херсон зокрема? Вони вдвох розмінували виходи з Криму?
Чи обміняли вже його тишки-нишки?
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19.11.2022 12:05 Ответить
Какая глупость! Приказ на разминирование могли отдать только 3 человека- президент страны, министр обороны , начальник генштаба!
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19.11.2022 12:11 Ответить
Забув ще д'єрмака назвати. Швидше за все це його ідея!
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19.11.2022 12:17 Ответить
Зе віддав і пішло далі. Шо тут розмірковувати. Ви допускаєте, що це могло відбутися поза Зе?
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19.11.2022 12:20 Ответить
про розмінування помилкове судження, адже кацапи пройшли по дорогам які ніколи не були заміновані...Питання не в розмінуванні, а в тому чому не було ЗАМІНОВАНО!
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19.11.2022 15:03 Ответить
Назву вигадував політтехнолог з ОПи?
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19.11.2022 12:12 Ответить
А не можна було назвати це пунктами допомоги чи обігріву? Що це за чорновий популізм, ви ще там почніть вивішувати таблички про скумбрію по 8 від першої леді.
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19.11.2022 12:39 Ответить
Можна вигадувати будь які мужні слова для назви подібних палаток для обігріву, життя чи просто виживання. Але більше користі принесе дійство яке змусить кацапів робити подібні палатки у своїх містах та селах. Ніщо так не змінює людину як добре слово підкріплене хорошою пі с дюліною. Інакше ніяк. Інакше замість українських міст будуть тільки подібні шалаші. І це не спасе людей навіть якщо їх дуже патріотично називати.
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19.11.2022 12:44 Ответить
і яке дійство пан пропонує зробити, щоб кацапи почали турбуватися про своїх власних громадян? "свої мозги не вложиш", ні свою душу.
Може людині і допоможе добре слово, але кацапу - точно ні.
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21.11.2022 08:58 Ответить
Можливо вами не так був прочитаний мій допис. Там немає нічого про турботу кацапів за своїх громадян. А дійство - це необхідність руйнування кацапських міст. Те що вони роблять зараз з нами. Хороше слово та п... -це взято з вислову містера Аль Капоне.
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21.11.2022 09:49 Ответить
Там нужны в огромных кол-вах теплые палатки и буржуйки. И не важно, с интернетом или нет. Люди греться должны, не октябрь на дворе.
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19.11.2022 13:00 Ответить
koly nastaye nich, staye duzhe holodno i mozhna vmerty 💀 in the street
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20.11.2022 18:43 Ответить
від кадрових новин з Хепсона голова іде обертом...Янушевіч гівно "ригівське" це тільки початок був! Почитав "Джокер" і в **** повному
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19.11.2022 15:05 Ответить
Всі кадри в ОПі так чи інакше пов'язані з ПР. Починаючи із Зе, який у 2004 році "топив" за януковича.
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21.11.2022 09:15 Ответить
 
 