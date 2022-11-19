"Пункты несокрушимости" обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться. ФОТОрепортаж

"Пункты несокрушимости" обустраивают в деоккупированном Херсоне. Внутри можно будет согреться, зарядить телефон и пользоваться интернетом.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ГСЧС Сергей Крук, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне до сих пор нет электричества. Поэтому "Пункты несокрушимости" будут служить помощью для украинцев, которым нужно согреться, воспользоваться интернетом и зарядить телефон. Восстанавливаем жизнеобеспечение вместе!" - отметил он.

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