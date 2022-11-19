"Пункты несокрушимости" обустраивают в Херсоне. Там можно будет согреться. ФОТОрепортаж
"Пункты несокрушимости" обустраивают в деоккупированном Херсоне. Внутри можно будет согреться, зарядить телефон и пользоваться интернетом.
Об этом сообщил в фейсбуке глава ГСЧС Сергей Крук, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне до сих пор нет электричества. Поэтому "Пункты несокрушимости" будут служить помощью для украинцев, которым нужно согреться, воспользоваться интернетом и зарядить телефон. Восстанавливаем жизнеобеспечение вместе!" - отметил он.
Топ комментарии
+11 Юра Малко
показать весь комментарий19.11.2022 12:04 Ответить Ссылка
+6 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий19.11.2022 12:44 Ответить Ссылка
+6 Demir Aydemir
показать весь комментарий19.11.2022 13:00 Ответить Ссылка
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"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому... Якби Стремоусов був живий він теж став радником?
Вже розкрито всю злочинну організацію, яка допомогала їм здавати Південь, і Херсон зокрема? Вони вдвох розмінували виходи з Криму?
Чи обміняли вже його тишки-нишки?
Може людині і допоможе добре слово, але кацапу - точно ні.