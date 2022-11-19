Обезврежена преступная группировка, предлагавшая уклонистам уехать в Россию, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности провела масштабную спецоперацию по ликвидации новых каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, организовавшая нелегальные "трафики".
По данным СБУ, злоумышленники предлагали потенциальным призывникам тайно выехать на Южный Кавказ или в страны Евросоюза через территорию РФ.
"Цена вопроса составляла от 2,5 до 8 тыс. дол. с клиента в зависимости от направления движения.
За эти деньги злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а затем по Керченскому мосту в РФ.
Для этого был налажен контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ.
"Именно он за деньги должен был обеспечивать беспрепятственный "проход" уклонистов через российскую границу. Для коммуникации с представителем вражеской спецслужбы использовали анонимные мессенджеры. Еще один "маршрут", который предлагали фигуранты, пролегал через приграничные районы Сумской области. Для незаконной переправки призывников планировали использовать обходные "пути вне контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении.
Еще один канал нелегальной миграции проходил через западные регионы Украины. Чтобы его реализовать, злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию в ЕС.
Сотрудники СБУ задокументировали факт преступных действий, в том числе передачу злоумышленникам денег за тайный вывоз в Евросоюз двух уклонистов.
В ходе более 20 обысков по местам пребывания участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности, в том числе мобильные телефоны, которые использовали в общении с врагом.
"В настоящее время шести участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц", - добавляют в СБУ.
Спецоперацию по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ Кировоградской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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Але читайте статтю (не така вже й довга):
зловмисники пропонували потенційним призовникам приховано виїхати до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію РФ. Джерело:
сумно… це відповідь, звідки у нас стільки любителів відосиків((((
Важко прочитати??????!!!