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Обезврежена преступная группировка, предлагавшая уклонистам уехать в Россию, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию по ликвидации новых каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, организовавшая нелегальные "трафики".

По данным СБУ, злоумышленники предлагали потенциальным призывникам тайно выехать на Южный Кавказ или в страны Евросоюза через территорию РФ.

"Цена вопроса составляла от 2,5 до 8 тыс. дол. с клиента в зависимости от направления движения.

За эти деньги злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а затем по Керченскому мосту в РФ.

Для этого был налажен контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ.

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Обезврежена преступная группировка, предлагавшая уклонистам уехать в Россию, - СБУ 01
Обезврежена преступная группировка, предлагавшая уклонистам уехать в Россию, - СБУ 02
Обезврежена преступная группировка, предлагавшая уклонистам уехать в Россию, - СБУ 03
Обезврежена преступная группировка, предлагавшая уклонистам уехать в Россию, - СБУ 04
Обезврежена преступная группировка, предлагавшая уклонистам уехать в Россию, - СБУ 05
Обезврежена преступная группировка, предлагавшая уклонистам уехать в Россию, - СБУ 06
Обезврежена преступная группировка, предлагавшая уклонистам уехать в Россию, - СБУ 07

"Именно он за деньги должен был обеспечивать беспрепятственный "проход" уклонистов через российскую границу. Для коммуникации с представителем вражеской спецслужбы использовали анонимные мессенджеры. Еще один "маршрут", который предлагали фигуранты, пролегал через приграничные районы Сумской области. Для незаконной переправки призывников планировали использовать обходные "пути вне контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении.

Еще один канал нелегальной миграции проходил через западные регионы Украины. Чтобы его реализовать, злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию в ЕС.

Сотрудники СБУ задокументировали факт преступных действий, в том числе передачу злоумышленникам денег за тайный вывоз в Евросоюз двух уклонистов.

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В ходе более 20 обысков по местам пребывания участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности, в том числе мобильные телефоны, которые использовали в общении с врагом.

"В настоящее время шести участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц", - добавляют в СБУ.

Спецоперацию по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ Кировоградской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Автор: 

граница (5303) россия (96139) СБУ (20023) махинации (586)


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Топ комментарии
+19
Добре хоч Портнов з Батальйоном монако не ухилянти, а ОПЗЖ не злочинне угруповання.
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19.11.2022 12:27 Ответить
+9
до Росії, Карл, РОСІЇ ! Щоб їх там кацапи мобілізували проти України.
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19.11.2022 12:31 Ответить
+6
ОПЗЖ - недоторкані , бо в них таємна коаліція зі слугами уродами
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19.11.2022 12:35 Ответить
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Добре хоч Портнов з Батальйоном монако не ухилянти, а ОПЗЖ не злочинне угруповання.
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19.11.2022 12:27 Ответить
А шо ж не "скрєпними" рублями, а піндоськими долярами, гейропейськими євро та хунтівськими гривнями?
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19.11.2022 12:30 Ответить
до Росії, Карл, РОСІЇ ! Щоб їх там кацапи мобілізували проти України.
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19.11.2022 12:31 Ответить
ni, yih mobilizuyut yaksho shvatyat u Lugandoni
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19.11.2022 12:59 Ответить
Зрозуміло, що це незаконний перетин, як мінімум.
Але читайте статтю (не така вже й довга):

зловмисники пропонували потенційним призовникам приховано виїхати до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію РФ. Джерело:
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19.11.2022 13:59 Ответить
Як правило так вчиняють наприклад моряки, робота потрібна, по іншому не виїхати. Дуже цікаво, хто фігуранти (організатори)..
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19.11.2022 14:01 Ответить
А прямо з кордону за немале бабло зразу за шкірку і на фронт проти України, здохнуть за расєю і пуйла
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19.11.2022 12:34 Ответить
Чи може хто думає, що фсб їх на курот відправить?
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19.11.2022 12:35 Ответить
ОПЗЖ - недоторкані , бо в них таємна коаліція зі слугами уродами
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19.11.2022 12:35 Ответить
Таких треба просто страчувати.Дадуть цім виродкам 3 роки і далі роби що бажаєш.
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19.11.2022 12:35 Ответить
Шось у нас багато дірявого .
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19.11.2022 12:43 Ответить
а що тут поганого?сміття вивозили за гроші на звалище
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19.11.2022 13:52 Ответить
*** это ж как нужно хотеть уехать чтоб через рф пытаться. Жесть. Правда слово уклонисты, после постановлениЯ на право выезда чиновников в отпск... Звучит так себе. Но блин... В рф во время войны...
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19.11.2022 13:52 Ответить
Вообще блин в рф когда угодно)
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19.11.2022 13:54 Ответить
Половина коментаторів прочитала лише заголовок.
сумно… це відповідь, звідки у нас стільки любителів відосиків((((
Важко прочитати??????!!!
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19.11.2022 14:04 Ответить
Хай їдуть, їх там в вагнер заберуть і шльопнуть.
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19.11.2022 14:19 Ответить
И зачем нужно было ломать работающую схему? А теперь фильтрацию мне проводить прикажете?
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19.11.2022 14:29 Ответить
І це ж ні корупція, ні-ні, бо ж ії в Україні вже немає. Так, пан янелох?
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19.11.2022 14:36 Ответить
Не рассказуйте чушь,через Запорожье столько уклонистов уехало за пол года!!!с благословения, естественно денежного.и выпускали их украинские СБУ,пограничники и мусора!это факт! Слава Украине!!!
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19.11.2022 14:47 Ответить
Ухилянти - це майбутні президенти?
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19.11.2022 14:53 Ответить
Из Херсона все желающие могли выехать через крымский мост, оркостан (Тула и т.д.), а дальше - на Польшу. Так советовала Верещук. Желающие эвакуироваться самостоятельно так и поступали! Да, бред, да, абсурд, а что было людям делать? А с другой стороны как вообще такое может быть...
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19.11.2022 16:18 Ответить
 
 