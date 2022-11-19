14 частных домов в Краматорске повреждены в результате вражеских обстрелов, - Кириленко. ФОТОрепортаж

14 частных домов в Краматорске повреждены в результате очередных российских обстрелов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

"Россияне снова ударили по частному сектору, дома получили повреждения в разной степени: пострадали крыши, стены, окна, двери и заборы. На месте работают спасатели и полиция", - говорится в сообщении.

"Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь из Донетчины!" - добавляет глава региона.

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