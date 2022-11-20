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Военные РФ накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады на Днепропетровщине, по Никополю прилетело по меньшей мере 40 снарядов, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую громады на Днепропетровщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне снова били по Никопольщине… Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады - Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую.

Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов.

Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь. Лечится дома.

Повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач.

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Обстрел вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали.

В остальных громадах без пострадавших. Побиты частные дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах области ночь была тихой и в эту минуту спокойно.

Военные РФ накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады на Днепропетровщине, по Никополю прилетело по меньшей мере 40 снарядов, есть пострадавший 01
Военные РФ накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады на Днепропетровщине, по Никополю прилетело по меньшей мере 40 снарядов, есть пострадавший 02
Военные РФ накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады на Днепропетровщине, по Никополю прилетело по меньшей мере 40 снарядов, есть пострадавший 03
Военные РФ накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады на Днепропетровщине, по Никополю прилетело по меньшей мере 40 снарядов, есть пострадавший 04
Военные РФ накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады на Днепропетровщине, по Никополю прилетело по меньшей мере 40 снарядов, есть пострадавший 05
Военные РФ накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады на Днепропетровщине, по Никополю прилетело по меньшей мере 40 снарядов, есть пострадавший 06
Военные РФ накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады на Днепропетровщине, по Никополю прилетело по меньшей мере 40 снарядов, есть пострадавший 07

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обстрел (27820) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4074)


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