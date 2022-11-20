Военные РФ накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады на Днепропетровщине, по Никополю прилетело по меньшей мере 40 снарядов, есть пострадавший. ФОТОрепортаж
Россияне обстреляли Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую громады на Днепропетровщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне снова били по Никопольщине… Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады - Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую.
Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов.
Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь. Лечится дома.
Повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач.
Обстрел вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали.
В остальных громадах без пострадавших. Побиты частные дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах области ночь была тихой и в эту минуту спокойно.
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