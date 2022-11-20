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Новости Фото Война
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Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады "Холодный Яр" в районе Соледара. ФОТО

Минометчики 93-й бригады "Холодный Яр" мужественно обороняют Соледар Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Соледар. Здесь постоянно слышен свист и звуки взрывов. Глухой хлопок где-то издалека – готовься к свисту и оглушительному удару, скрежет разрушений и сотрясения земли и домов где-то поблизости. Это оккупанты хотят нас убить. Но им противостоят наши мощные и звонкие взрывы. Наши "выходы". Это мы совершаем сопротивление оккупации, "русскому миру", не даем полчищам орков зайти в наши города, поработить свободных украинцев, совершить грабеж, мародерство и насилие", - говорится в сообщении.

"Минометчики 93-й бригады Холодный Яр – одни из тех, кто стеной стоит на защите родной земли. Смотрите наш фоторепортаж с позиций", - добавляют в бригаде.

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Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады Холодный Яр в районе Соледара 01
Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады Холодный Яр в районе Соледара 02
Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады Холодный Яр в районе Соледара 03
Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады Холодный Яр в районе Соледара 04
Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады Холодный Яр в районе Соледара 05
Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады Холодный Яр в районе Соледара 06
Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады Холодный Яр в районе Соледара 07
Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады Холодный Яр в районе Соледара 08
Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады Холодный Яр в районе Соледара 09

Автор: 

Донецкая область (9984) 93 отдельная механизированная бригада (300)


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Топ комментарии
+30
Слава ЗСУ !
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20.11.2022 10:03 Ответить
+22
Героям Слава !
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20.11.2022 10:12 Ответить
+15
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.11.2022 10:20 Ответить
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Слава ЗСУ !
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20.11.2022 10:03 Ответить
Героям Слава !
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20.11.2022 10:12 Ответить
Слава богу, хоть минометы могут в ответку кошмарить запоребрик.
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20.11.2022 10:10 Ответить
І в сніг, і в вітер, і в любу незгоду...
Тримайтесь і бережіть себе.
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20.11.2022 10:17 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.11.2022 10:20 Ответить
Слава Захисникам України!
Волонтери купіть хлопцям інтерактив навушники!
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20.11.2022 10:28 Ответить
Рєзніком, єрмак, арасрамія та всі інші пристосуванці! забезпечте наших Воїнів усим необхідним на зиму, і наушниками також! досить думати про власні ж-пи.
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20.11.2022 10:44 Ответить
маляр сказала, шо у ЗСУ все є, ****.
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20.11.2022 10:52 Ответить
звичайн є . ми своїм купляли у них.
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20.11.2022 11:20 Ответить
На тєлємарафон є 2 млрд, а навушники для бійців мають купляти волонтери. Якийсь лютий піZдец твориться в країні де Zрадник - преZeдент.
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20.11.2022 10:53 Ответить
То Ви ще "на дороги" бюджет не бачили.....
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20.11.2022 14:20 Ответить
 
 