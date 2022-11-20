Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады "Холодный Яр" в районе Соледара. ФОТО
Минометчики 93-й бригады "Холодный Яр" мужественно обороняют Соледар Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Соледар. Здесь постоянно слышен свист и звуки взрывов. Глухой хлопок где-то издалека – готовься к свисту и оглушительному удару, скрежет разрушений и сотрясения земли и домов где-то поблизости. Это оккупанты хотят нас убить. Но им противостоят наши мощные и звонкие взрывы. Наши "выходы". Это мы совершаем сопротивление оккупации, "русскому миру", не даем полчищам орков зайти в наши города, поработить свободных украинцев, совершить грабеж, мародерство и насилие", - говорится в сообщении.
"Минометчики 93-й бригады Холодный Яр – одни из тех, кто стеной стоит на защите родной земли. Смотрите наш фоторепортаж с позиций", - добавляют в бригаде.
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