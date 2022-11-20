Ночь в Донецкой области: Авдеевку обстреляли из "Градов", в Часовоярской громаде оккупанты попали в инфраструктурный объект. ФОТОрепортаж

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, громко было преимущественно на севере области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении россияне в очередной раз обстреляли Авдеевку из "Градов" - попали в центральную часть города. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских.

"На Горловском направлении были единичные обстрелы возле Миньковки, Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского Соледарской громады и в окрестностях Торецкой громады. Также в Часовоярской громаде россияне попали в инфраструктурный объект - без пострадавших, объект продолжает работу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Лисичанском направлении не прекращаются массовые обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады. Ночью враг совершил обстрел Святогорска - последствия выясняются.

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"Все преступления российских оккупантов на нашей земле тщательно документируем", - резюмирует глава региона.











