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Ночь в Донецкой области: Авдеевку обстреляли из "Градов", в Часовоярской громаде оккупанты попали в инфраструктурный объект. ФОТОрепортаж

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, громко было преимущественно на севере области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении россияне в очередной раз обстреляли Авдеевку из "Градов" - попали в центральную часть города. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских.

"На Горловском направлении были единичные обстрелы возле Миньковки, Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского Соледарской громады и в окрестностях Торецкой громады. Также в Часовоярской громаде россияне попали в инфраструктурный объект - без пострадавших, объект продолжает работу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Лисичанском направлении не прекращаются массовые обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады. Ночью враг совершил обстрел Святогорска - последствия выясняются.

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"Все преступления российских оккупантов на нашей земле тщательно документируем", - резюмирует глава региона.

Ночь в Донецкой области: Авдеевку обстреляли из Градов, в Часовоярской громаде оккупанты попали в инфраструктурный объект 01
Ночь в Донецкой области: Авдеевку обстреляли из Градов, в Часовоярской громаде оккупанты попали в инфраструктурный объект 02
Ночь в Донецкой области: Авдеевку обстреляли из Градов, в Часовоярской громаде оккупанты попали в инфраструктурный объект 03
Ночь в Донецкой области: Авдеевку обстреляли из Градов, в Часовоярской громаде оккупанты попали в инфраструктурный объект 04
Ночь в Донецкой области: Авдеевку обстреляли из Градов, в Часовоярской громаде оккупанты попали в инфраструктурный объект 05
Ночь в Донецкой области: Авдеевку обстреляли из Градов, в Часовоярской громаде оккупанты попали в инфраструктурный объект 06

Автор: 

обстрел (27820) Донецкая область (9984) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (639)


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20.11.2022 13:54 Ответить
 
 