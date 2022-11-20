Киевлян призывают сегодня не пользоваться собственным транспортом из-за ухудшения погодных условий. ФОТО
В Киевской городской военной администрации призывают жителей украинской столицы в воскресенье не использовать собственный транспорт, а передвигаться на общественном из-за ухудшения погодных условий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"Снег и гололед. В Киеве из-за ночных заморозков на дорогах образовалась гололедица, а днем и вечером ожидаются осадки в виде снега, сообщает Гидрометцентр... Призываем киевлян без надобности не выезжать на улицы Киева и не парковать машины вдоль дорог и улиц. Пользуйтесь общественным транспортом", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что более 1400 коммунальщиков и 25 единиц спецтехники жилищно-коммунального хозяйства обрабатывают дорожное покрытие, тротуары и остановки транспорта противогололедными средствами.
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