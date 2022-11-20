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Киевлян призывают сегодня не пользоваться собственным транспортом из-за ухудшения погодных условий. ФОТО

В Киевской городской военной администрации призывают жителей украинской столицы в воскресенье не использовать собственный транспорт, а передвигаться на общественном из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Снег и гололед. В Киеве из-за ночных заморозков на дорогах образовалась гололедица, а днем ​​и вечером ожидаются осадки в виде снега, сообщает Гидрометцентр... Призываем киевлян без надобности не выезжать на улицы Киева и не парковать машины вдоль дорог и улиц. Пользуйтесь общественным транспортом", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что более 1400 коммунальщиков и 25 единиц спецтехники жилищно-коммунального хозяйства обрабатывают дорожное покрытие, тротуары и остановки транспорта противогололедными средствами.

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Киевлян призывают сегодня не пользоваться собственным транспортом из-за ухудшения погодных условий 01
Киевлян призывают сегодня не пользоваться собственным транспортом из-за ухудшения погодных условий 02
Киевлян призывают сегодня не пользоваться собственным транспортом из-за ухудшения погодных условий 03

авто (4219) Киев (25673) снегопад (787)


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20 листопада, у нас така лайняна погода не завжди й зимою буває.
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20.11.2022 12:09 Ответить
Ми пам'я таємо. І світлом не користуватися, виїхати з країни. Шо ще?)
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20.11.2022 12:13 Ответить
Поради щодо особистого транспорту у гололід роздавала будь-яка влада у будь-які часи. Заради вашої ж безпеки. Учора бачив перевернутий джип, який евакуатор намагався прибрати з узбіччя. Не впорався із керуванням через мокрий сніг на дорозі.
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20.11.2022 13:02 Ответить
Та тут взагалі така ситуація, що насправді ми потрібні лише в день виборів. Після виборів - холопи, йдіть на ***)
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20.11.2022 12:15 Ответить
От цікаво, а якби ми реально пішли, всі з країни. Кого б оте зелене і не тільки обдирало?
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20.11.2022 12:24 Ответить
Всі б не пішли, бо ж кордони закриті не просто так.
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20.11.2022 16:01 Ответить
Частині киян (невеличкій) бажано повернути офшорні валютні накопичення в Україну, відати народові свої поццо-палаццо да записатись до лав ЗСУ.
Через погодні умови.
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20.11.2022 12:45 Ответить
"Віддати".
Знову обісравсь обдрукувавсь.
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20.11.2022 12:56 Ответить
 
 