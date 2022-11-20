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Новости Фото Война
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Оккупанты нанесли удары по 10 населенным пунктам Донетчины, в Угледаре ранен ребенок, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удары по 10 населенным пунктам Донецкой области, среди раненых ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полиция зарегистрировала 14 нарушений законов и обычаев войны со стороны оккупационных войск. В результате военных преступлений РФ есть травмированные.

Войска РФ обстреляли города Бахмут, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Святогорск, Курахово, пгт Великая Новоселка, села Карловка, Максимилиановка, Соловьево.

"Оккупанты били из ЗРК "С-300", артиллерии и минометов. Разрушен и поврежден 21 гражданский объект - 18 жилых домов, хозяйственные сооружения, база отдыха. Зафиксировано по два ракетных удара в городах Краматорск и Святогорск. Российские войска попали по населенным пунктам из ЗРК "С-300". В Краматорске повреждено 14 частных домов и 2 хозяйственные постройки. В Святогорске – база отдыха и многоквартирный дом. По предварительным данным, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, из минометов военные РФ обстреляли Угледар, травмирован ребенок 2007 года рождения. Есть раненый в Бахмуте.

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Оккупанты нанесли удары по 10 населенным пунктам Донетчины, в Угледаре ранен ребенок, - Нацполиция 01
Оккупанты нанесли удары по 10 населенным пунктам Донетчины, в Угледаре ранен ребенок, - Нацполиция 02
Оккупанты нанесли удары по 10 населенным пунктам Донетчины, в Угледаре ранен ребенок, - Нацполиция 03
Оккупанты нанесли удары по 10 населенным пунктам Донетчины, в Угледаре ранен ребенок, - Нацполиция 04
Оккупанты нанесли удары по 10 населенным пунктам Донетчины, в Угледаре ранен ребенок, - Нацполиция 05

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

С помощью полиции эвакуированы еще 90 человек, с начала обязательной эвакуации – более 30 700 человек, среди них 4622 детей, 1880 – люди с инвалидностью.

армия РФ (19674) обстрел (27860) Нацполиция (16560) Донецкая область (9991)


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Странная подача новости ,,кафиры,,. Если уже правильно, то пишется ,,кяфиры,, , что условно переводится как ,,неверные,, . С точки зрения адептов ислама.
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20.11.2022 13:17 Ответить
Якогось молодого торчка взяли на роботу-він рішив хайпануть із заголовком😆
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20.11.2022 13:25 Ответить
Очень может быть что Бутусов тоже по вечерам в блиндаже статьи пишет и сам постит. И в цензоре те проходит через автоматический переводчик на английский и русский. У Google Translate русский перевод "враги" или "оккупанты"на "кафиры" - известный глюк. Наверное в начальный период создания базы слов братия российских мусульман постаралась и потом никто не потрудился ляп исправить. В самом Google всем похрен.
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20.11.2022 14:12 Ответить
Уже который раз вижу слово "кафиры" вместо "враги" или "оккупанты" в русском переводе статей Цензора. понимаю что статьи переведётся из украинского с помощью средств автоматического перевода, но всё таки такое не комильфо. Не думаю что Бутусов тайно принял ислам, это просто халатность персонала. Кто нибудь должен исполнять обязанности корректора и похожие ляпы исправить.
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20.11.2022 14:01 Ответить
Это все Гугл-переводчик. У него даже с переводом с английского на русский большие проблемы.
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20.11.2022 16:57 Ответить
Аллах - жив?
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20.11.2022 15:49 Ответить
Формально кафиры это люди не верящие в единого Бога, страшный суд, в существование ада и рая. Например христиане и иудеи для мусульман не считаются кафирами.
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20.11.2022 16:56 Ответить
 
 