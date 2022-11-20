Оккупанты нанесли удары по 10 населенным пунктам Донетчины, в Угледаре ранен ребенок, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удары по 10 населенным пунктам Донецкой области, среди раненых ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полиция зарегистрировала 14 нарушений законов и обычаев войны со стороны оккупационных войск. В результате военных преступлений РФ есть травмированные.

Войска РФ обстреляли города Бахмут, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Святогорск, Курахово, пгт Великая Новоселка, села Карловка, Максимилиановка, Соловьево.

"Оккупанты били из ЗРК "С-300", артиллерии и минометов. Разрушен и поврежден 21 гражданский объект - 18 жилых домов, хозяйственные сооружения, база отдыха. Зафиксировано по два ракетных удара в городах Краматорск и Святогорск. Российские войска попали по населенным пунктам из ЗРК "С-300". В Краматорске повреждено 14 частных домов и 2 хозяйственные постройки. В Святогорске – база отдыха и многоквартирный дом. По предварительным данным, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, из минометов военные РФ обстреляли Угледар, травмирован ребенок 2007 года рождения. Есть раненый в Бахмуте.

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Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

С помощью полиции эвакуированы еще 90 человек, с начала обязательной эвакуации – более 30 700 человек, среди них 4622 детей, 1880 – люди с инвалидностью.