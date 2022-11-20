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За прошедшие сутки морпехи ликвидировали 7 рашистов, уничтожили БМП и МТЛБ врага. ИНФОГРАФИКА

Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Как отмечается, за прошедшие сутки, 19 ноября, морские пехотинцы уничтожили 7 оккупантов.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили БМП и МТЛБ. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки морпехи ликвидировали 7 рашистов, уничтожили БМП и МТЛБ врага 01

ВМС (1481) потери (4430)


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Твой дружок в бурьяне

Не живой лежит.
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20.11.2022 14:01 Ответить
Морським котикам подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.11.2022 14:12 Ответить
это он тебе на ушко шептал новорожденный...?
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20.11.2022 15:52 Ответить
 
 