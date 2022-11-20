В российской армии начались показательные аресты мобилизованных, отказывающихся ехать на войну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В российских Telegram-каналах появилось видео задержания двух военнослужащих, отказавшихся ехать на войну – солдат демонстративно скрутили прямо во время построения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео выкладывают в российских соцсетях.
На видео из строя солдат на плацу поочередно вызывают двух военных – вероятно, их фамилии Селиванов и Дягтерев (плохо слышно. – Ред.), к ним подходит следователь и говорит, что 16 ноября против них возбудили уголовное дело по части 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа).
Затем конвой с нашивками на рукавах "Военная полиция" грубо задерживает солдат. Их обыскивают, одевают наручники и сажают в полицейскую машину.
На видео не указано, когда и где оно было снято. Но на ролике виден зеленый газон, погода дождливая, солдаты тепло одеты.
Также непонятно, были ли задержанные мобилизованными или контрактниками.
В пабликах пишут, что на видео мобилизованные, а событие произошло в Белгородской области.
Также сообщается, что военные были задержаны за отказ ехать на войну в Украину. Солдатам грозит до 3 лет тюрьмы.
По словам адвоката Максима Гребенюка, задерживать военных на территории воинской части не было необходимости.
Он считает, что задержание было проведено "демонстративно", чтобы это была "наука для других".
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Бо терпіли - вони скоріше себе дозволять вбити, ніж вб'ють свого кривдника
Це видно по тому мотлоху, що в них замість однострою на чмобіках.
На першому фото з краю біля машини стоять тіла в бежево-коричневому, а на останньому фото замість них інші в чомусь кольору гусиного посліду.
Але поржав, дякую!
в Україні чи інвалідом. Тупа до чортів нація вироджена алкоголізмом і наркоманієй.
- А можно меня не надо?
- Ок, тебя вычёркиваем.