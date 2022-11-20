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Новости Фото Мобилизация в РФ
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В российской армии начались показательные аресты мобилизованных, отказывающихся ехать на войну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российских Telegram-каналах появилось видео задержания двух военнослужащих, отказавшихся ехать на войну – солдат демонстративно скрутили прямо во время построения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео выкладывают в российских соцсетях.

На видео из строя солдат на плацу поочередно вызывают двух военных – вероятно, их фамилии Селиванов и Дягтерев (плохо слышно. – Ред.), к ним подходит следователь и говорит, что 16 ноября против них возбудили уголовное дело по части 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа).

Затем конвой с нашивками на рукавах "Военная полиция" грубо задерживает солдат. Их обыскивают, одевают наручники и сажают в полицейскую машину.

На видео не указано, когда и где оно было снято. Но на ролике виден зеленый газон, погода дождливая, солдаты тепло одеты.

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Также непонятно, были ли задержанные мобилизованными или контрактниками.

В пабликах пишут, что на видео мобилизованные, а событие произошло в Белгородской области.

Также сообщается, что военные были задержаны за отказ ехать на войну в Украину. Солдатам грозит до 3 лет тюрьмы.

По словам адвоката Максима Гребенюка, задерживать военных на территории воинской части не было необходимости.

Он считает, что задержание было проведено "демонстративно", чтобы это была "наука для других".

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В российской армии начались показательные аресты мобилизованных, отказывающихся ехать на войну 01

В российской армии начались показательные аресты мобилизованных, отказывающихся ехать на войну 02
В российской армии начались показательные аресты мобилизованных, отказывающихся ехать на войну 03
В российской армии начались показательные аресты мобилизованных, отказывающихся ехать на войну 04

Автор: 

арест (10465) армия РФ (19682) мобилизация (2812)


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Топ комментарии
+53
Надо им еще фото-видео показать ихних чмобов, гниющих в канавах, и пусть решают, что для них лучше.
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20.11.2022 20:20 Ответить
+46
Так себе мотивация. Лучше сидеть в камере и спать под крышей чем поехать на утилизацию и превратиться в корм для свиней и собак
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20.11.2022 20:29 Ответить
+33
Очень интересно! Так а когда начнутся расстрелы на месте?
Касапам понравится. Новый сериал про хероическую росармию...
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20.11.2022 20:27 Ответить
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Надо им еще фото-видео показать ихних чмобов, гниющих в канавах, и пусть решают, что для них лучше.
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20.11.2022 20:20 Ответить
Чмони а как же деды воевали эти никуда не поедут ((( С зоны только желающие ((( Выживут . а после нашей ПЕРЕМОГИ еще и неплохо пристроиться
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20.11.2022 20:29 Ответить
В підсумку всеодно поїдуть то, просто вже в якості зеків. Отаке замкнуте коло
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20.11.2022 20:20 Ответить
В подсумке ? как дичь ?
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20.11.2022 22:18 Ответить
Кацап?
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21.11.2022 05:38 Ответить
Звісно що росіянин. І ті хто йому вподобайки поставили - теж...
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21.11.2022 07:07 Ответить
Гарна мотивація для особового складу. Якщо-б прилюдно окувалдили, було-б зовсім ТОП!
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20.11.2022 20:22 Ответить
Так себе мотивация. Лучше сидеть в камере и спать под крышей чем поехать на утилизацию и превратиться в корм для свиней и собак
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20.11.2022 20:29 Ответить
Показательное съедание тех кто согласился ехать на бойню в Украину !
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20.11.2022 20:49 Ответить
чому свиням не заретушували морди?!
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21.11.2022 09:37 Ответить
а якась же падла настучала
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20.11.2022 20:22 Ответить
пі×уй
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20.11.2022 20:25 Ответить
Фашисты. Только в странах с фашистским режимом, все антивоенные действия являются преступлением.
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20.11.2022 20:25 Ответить
Одяг у чмобіків, як у спілки риболовів та охотників- хто в чому.
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20.11.2022 20:25 Ответить
Террористические военные формирования выглядят именно так.
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20.11.2022 20:28 Ответить
Не ображайте наших рибалок.... вони іноді доволі круто вдягнені. Хоча - по більшій частині - саме так, я, наприклад. Проте якість одягу.... термобілизна, мембрана, шкарпетки трьохшарові.... маю....
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20.11.2022 22:16 Ответить
Очень интересно! Так а когда начнутся расстрелы на месте?
Касапам понравится. Новый сериал про хероическую росармию...
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20.11.2022 20:27 Ответить
зеленку на лоб и кувалдой
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21.11.2022 00:50 Ответить
Если те кто отказывается воевать становиться зеком, в зек который согласился воевать покидает тюрьму. То значит все мобилизованные это те же зеки которые согласились воевать. Все граждане рф это зеки, а силовики охрана колонии.
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20.11.2022 20:28 Ответить
Заставлять воевать через страх быть посаженным в тюрьму??!!! Ну,не знаю ..Это чисто кацапское ноу-хау, основанное на полной деградации личности.🤦
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20.11.2022 20:28 Ответить
Не ведіться. Постанова це, хіба не помітно?
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20.11.2022 20:33 Ответить
Самое интересное что пройдет несколько лет и ети же скажут что мы вас туда не посылали. Или вообще преступниками обявят. А ***** или его наследник скажет что небыло никакой войны.
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20.11.2022 20:34 Ответить
Нічого нового, це вже було...
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20.11.2022 20:35 Ответить
А на коні сидить Педро, з писком, ніби забув ділдо з дупи вийняти.
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20.11.2022 21:31 Ответить
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20.11.2022 22:23 Ответить
Ну і як такі воюватимуть, якщо навіть під примусом дістануться до "передка"?
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20.11.2022 20:35 Ответить
Нажаль воювати будуть - сидіти в окопі і стріляти з автомата

Бо терпіли - вони скоріше себе дозволять вбити, ніж вб'ють свого кривдника
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20.11.2022 22:54 Ответить
Коли заговорить арта - перелякаються і драпануть. А далі - або куля в потилицю від кадирівця у зградзагоні, або таки втече до нас полон, тут безпечніше.
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21.11.2022 00:32 Ответить
Показуха, причем хреново поставленная. Первого чмобика садят в обезьянник, где он он садится слева. Потом, типа, задерживают второго. Опять садят в тот же автомобиль и о чудо! Опять чмобик садится слева, а в обезьяннике пусто. Машина, судя по номерам, одна та же. Первый растворился или как Т-1000 по обшивке размазался?
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20.11.2022 20:35 Ответить
Це були дві вистави з різними глядачами.

Це видно по тому мотлоху, що в них замість однострою на чмобіках.

На першому фото з краю біля машини стоять тіла в бежево-коричневому, а на останньому фото замість них інші в чомусь кольору гусиного посліду.
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20.11.2022 21:28 Ответить
Да кто его знает. По моему слишком всё картинно. Сначала объявляют время 14.20, второго, типа, задерживают в 13.20. На 0:58 до конца ролика слышен голос снимающего "Погромче", воронок ни на сантиметр не сдвинулся. Но люди в строю действительно разные...
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20.11.2022 21:47 Ответить
ЛЯ! Боллівуд і те краще знімає! Невже у "Союзмультфільму" скінчилися фарби і довелося робити "зйомку на натурі" за участі статистів?
Але поржав, дякую!
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20.11.2022 20:36 Ответить
Счастливчики, будут жить.
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20.11.2022 20:37 Ответить
І на диво - розумні чмоби .. Докумекали що краще 3 роки тюрми ніж гнити десь в українській придорожній канаві . .
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20.11.2022 20:54 Ответить
Убивають, насилують, насилують дітей. Знущаються з полонених. Моляться на іконки. Чпокаються з чехами. Наймають зеків, вбивають своїх зеків. Мародерять, окремо мародерять унітази, собачі будки та вулики.....і т.д і т.д. і т.д. ПЛЯТЬ - тепер сажають своїх, стріляються на полігонах, стріляють у воєнкомів, тікають, як таргани по всьому світу - НУ ЩО ЦЕ ЗА ЧЕРВИ З ТОГО СВІТУ?????
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20.11.2022 20:38 Ответить
"Великороссы"!
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20.11.2022 21:26 Ответить
В моєї куми племінникового сина знайшли мертвим на посту . Не підписував контракт , щоб не відправили в Україну , а його батько офіцер написав отказ від участі у війні . Сказали що син застрелився . От якось так
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20.11.2022 20:46 Ответить
Це ще прігожин не на Престолі...
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20.11.2022 20:55 Ответить
Шо за народец такой ********
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20.11.2022 21:04 Ответить
Just russians, Sir.
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20.11.2022 21:07 Ответить
Шо за либеральные сопливые полумеры? Так вы стадо не сможете смотивиривать. Надо сразу кувалдой по башке перед строем. Это же 146% легально на стране-помойке, судя по последним событиям.
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20.11.2022 21:06 Ответить
тридцать шесть лет назад служил в совке - думал что форма армии какое то уродство. глядя на этих чмобов понимаю что мы по сравнению с ними выглядели солдатами "нато"
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20.11.2022 21:07 Ответить
Смиявсь. Положа руку на сердеце мы и тогда выглядели как клоуны. Сверху вниз: дурацкая пилотка, которая глаза от солнца не защищала и на голове не держалась, куртка без нагрудных каманов, штаны-галифе, и вишенкой на тортик - кирзачи, угробищные гамноступы из пропитанного картона ))). Ну и плюс шинель мля, в которой только и воевать )))
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20.11.2022 21:24 Ответить
Похоже на те самые казармы где месяц назад была большая драка.
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20.11.2022 21:08 Ответить
даже понты колотить не умеют , видео постанова , на лоха кацапского , ну и что они этим добились , чуваки сядут в теплую камеру, на голову ничего не прилетит , жрать будут не корм собачий , и самое главное - будут жить , среди стада баранов нашлось всего 2 умных .
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20.11.2022 21:10 Ответить
Шо з цими "людьми" не так
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20.11.2022 21:17 Ответить
Два года в колонии (по двум третям выйдут) или же почти гарантированное тяжелое увечье , а то и смерть в Украине. Ну такое, каждый чмоб сам себе буратина.
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20.11.2022 21:18 Ответить
свині не з"їдять...
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20.11.2022 21:45 Ответить
"а на чёрной скамье, на скамье подсудимых,..." (С) )))
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20.11.2022 21:57 Ответить
Задолбутся за каждым отказником следаков с группой захвата гонять
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20.11.2022 22:08 Ответить
Через три года они окажутся на свободе, а главное - живыми...
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20.11.2022 22:21 Ответить
Русские чучмеки.
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21.11.2022 00:07 Ответить
Й*бнуті кацапи - що крпаще живим гарантовано відсидіти в тюрязі чи стати грузом 200
в Україні чи інвалідом. Тупа до чортів нація вироджена алкоголізмом і наркоманієй.
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21.11.2022 01:13 Ответить
И тут русня поняла, что МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ. ))))))))
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21.11.2022 07:03 Ответить
- Ты, ты, и ты - на фарш.

- А можно меня не надо?

- Ок, тебя вычёркиваем.
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21.11.2022 07:04 Ответить
Чувство толпы на ********** воспитано ещё со времён совка, безмозглые рабы системы будут уничтожать белых ворон, даже если это ангельские создания.
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21.11.2022 08:00 Ответить
Раби тупі. А в загалі кловунада.......
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21.11.2022 10:30 Ответить
Что-то я не заметил выхлопной трубы у автозака
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21.11.2022 12:54 Ответить
 
 