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"Херсон – город героев": Нацбанк презентовал первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев Украины. ФОТОрепортаж

В центре свободного Херсона, еще совсем недавно находившегося под российской оккупацией, презентовали первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев, – "Херсон – город героев".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный вручил памятные медали главе Херсонской ОВ Ярославу Янушевичу.

"Мы все неоднократно в течение последних восьми месяцев повторяли изо дня в день и всегда верили, что Херсон – это Украина, что он скоро вернется. Эти восемь месяцев оккупации были наполнены храбростью, событиями, которые наполняли Украину верой в победу. Сегодня именно в Херсоне мы представляем памятную медаль "Херсон – город героев". На ней наши художники изобразили происходящие здесь события. Помните, когда один из жителей Херсона вылез на бронетранспортер с украинским флагом и доказал, что мы не боимся. Это давало надежду стране. Все наши победы должны быть запечатлены", - отметил Пышный.

Херсон – город героев: Нацбанк презентовал первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев Украины 01

Дизайн памятной медали "Херсон – город героев", разработанный художницей Наталией Фандыковой, воссоздает пейзажи довоенного города Херсона – вдохновляющего к жизни красивого, гармоничного – в сплетении исторических событий весны 2022 года, когда горожане смело и самоотверженно протестовали против оккупантов.

Херсон – город героев: Нацбанк презентовал первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев Украины 02

Особый акцент веры в победу сделан автором через воспроизведение на памятной медали строк из исторического романа Лины Костенко "Берестечко": " Не допускай такої мислі, що бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку".

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Как сообщили в НБУ, памятная медаль "Херсон – город героев" изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", тираж – до 100 000 шт. (в том числе до 50 000 шт. – в 2022 году).

Отмечается, что этой медалью НБУ начинает серию памятных медалей, посвященных городам и их мужественным жителям и защитникам, проявившим героизм и стойкость во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины.

Херсон – город героев: Нацбанк презентовал первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев Украины 03

В серии запланирован выпуск медалей, посвященных городам героев – Харькову, Мариуполю, расстрелянной Киевщине (Буче, Гостомелю, Ирпеню) и другим городам.

Автор: 

НБУ (4836) Херсон (2899)


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Топ комментарии
+3
Саме за це Бубочка здав Херсон ригу янушевичу.
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21.11.2022 14:02 Ответить
+2
Тримають монету заступник Кілі Азірова і одна з рук Яценюка. Прикольно.
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21.11.2022 13:55 Ответить
+1
Місто не може бути героєм. Героями є ті, хто його захищав і визволяв.
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21.11.2022 13:41 Ответить
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Місто не може бути героєм. Героями є ті, хто його захищав і визволяв.
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21.11.2022 13:41 Ответить
навіть заголовок не осилили?
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21.11.2022 13:45 Ответить
"Херсон - місто героїв" - хтось з нас пилло вміе читати.
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21.11.2022 13:56 Ответить
Тримають монету заступник Кілі Азірова і одна з рук Яценюка. Прикольно.
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21.11.2022 13:55 Ответить
Саме за це Бубочка здав Херсон ригу янушевичу.
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21.11.2022 14:02 Ответить
Москвлі спркійненько перебували в місті.мала б земля горіти під ногоми.місто вати і кацапських звичок,і козлячої мови.з 23 фєвраля вони один одному лістовачкі пересилали.тьфу
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21.11.2022 18:22 Ответить
На мій погляд, з художньої точки зору, медаль занадто перенасичена непотрібними деталями. Не вистачає лаконічності. Ну а дельфіни, це вже взагалі зашквар бо Херсон стоїть на річца, а не на морі.
З художньої точки зору зразком бойової нагороди вважається німецький Залізний Хрест - строго і лаконічно, Ніякого буйства фантазії дорвавшогося до пензля художника.
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21.11.2022 18:54 Ответить
Дельфины олицетворяют мою уборку, причем генеральную, растопляю все свои свои стончки раньше запакованные, Я с Одессы мастер ремонта и пошива обуви. Я в этой жизни видел уже все.
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21.11.2022 21:39 Ответить
Дельфины, потому что их перебили миллион в Черном море. Это очевидно.
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21.11.2022 23:45 Ответить
З художньої точки зору зразком бойової нагороди вважається німецький Залізний Хрест - строго і лаконічно

В Україні є багато чого свого національного і цікавого, може статися так що доведеться одного разу шкодувати, зараз тому є приклади з рашистською культурою
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22.11.2022 00:35 Ответить
Мысли удолил, но на флаге вместо одной звезды, должен быть трезуб, в такт со звездами.
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21.11.2022 21:27 Ответить
Все же равны? Мы будем тоже солнцем, пока тризуб.
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21.11.2022 21:29 Ответить
Маленький тираж, надо было 50-100 миллионов штук сделать, чтобы в обиходе были.
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21.11.2022 23:43 Ответить
11 листопада останні війска рабZeі покинули Україну,якщо ви думаєте про Херсон,то ні...це було у 1920 році коли барон Петро Врангель драпав до Туреччини з Криму...🤣😛
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22.11.2022 00:24 Ответить
Кстати Гитлер взяли Крым тоже в ноябре,16...1941 но года... причем без единого танка...😛
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22.11.2022 00:36 Ответить
Судячи із зображення на медалі, в Дніпрі біля Херсону водяться дельфіни. Прикольно.
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22.11.2022 00:40 Ответить
 
 