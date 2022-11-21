"Херсон – город героев": Нацбанк презентовал первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев Украины. ФОТОрепортаж

В центре свободного Херсона, еще совсем недавно находившегося под российской оккупацией, презентовали первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев, – "Херсон – город героев".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный вручил памятные медали главе Херсонской ОВ Ярославу Янушевичу.

"Мы все неоднократно в течение последних восьми месяцев повторяли изо дня в день и всегда верили, что Херсон – это Украина, что он скоро вернется. Эти восемь месяцев оккупации были наполнены храбростью, событиями, которые наполняли Украину верой в победу. Сегодня именно в Херсоне мы представляем памятную медаль "Херсон – город героев". На ней наши художники изобразили происходящие здесь события. Помните, когда один из жителей Херсона вылез на бронетранспортер с украинским флагом и доказал, что мы не боимся. Это давало надежду стране. Все наши победы должны быть запечатлены", - отметил Пышный.

Дизайн памятной медали "Херсон – город героев", разработанный художницей Наталией Фандыковой, воссоздает пейзажи довоенного города Херсона – вдохновляющего к жизни красивого, гармоничного – в сплетении исторических событий весны 2022 года, когда горожане смело и самоотверженно протестовали против оккупантов.

Особый акцент веры в победу сделан автором через воспроизведение на памятной медали строк из исторического романа Лины Костенко "Берестечко": " Не допускай такої мислі, що бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку".

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Как сообщили в НБУ, памятная медаль "Херсон – город героев" изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", тираж – до 100 000 шт. (в том числе до 50 000 шт. – в 2022 году).

Отмечается, что этой медалью НБУ начинает серию памятных медалей, посвященных городам и их мужественным жителям и защитникам, проявившим героизм и стойкость во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины.

В серии запланирован выпуск медалей, посвященных городам героев – Харькову, Мариуполю, расстрелянной Киевщине (Буче, Гостомелю, Ирпеню) и другим городам.