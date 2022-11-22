РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5420 посетителей онлайн
Новости Фото Война
14 388 82

СБУ проводит меры по безопасности в Киево-Печерской Лавре, - прессцентр. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.

СБУ проводит меры по безопасности в Киево-Печерской Лавре, - прессцентр 01
СБУ проводит меры по безопасности в Киево-Печерской Лавре, - прессцентр 02
СБУ проводит меры по безопасности в Киево-Печерской Лавре, - прессцентр 03
СБУ проводит меры по безопасности в Киево-Печерской Лавре, - прессцентр 04
СБУ проводит меры по безопасности в Киево-Печерской Лавре, - прессцентр 05
СБУ проводит меры по безопасности в Киево-Печерской Лавре, - прессцентр 06

Следовательно, указанные мероприятия проводятся для:

- недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира";

- проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

– обезопасить население от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

- производят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных предметов;

- осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Читайте также: Пение о "матушке-Руси" в Киево-Печерской Лавре: возбуждено уголовное производство, - СБУ

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что нцидент с прославлением "русского мира" в Лавре не останется без ответной реакции.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Автор: 

Лавра (421) обыск (1904) СБУ (20055) русский мир (625)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+62
пакувати треба цих як цапськи фсб/кгб попів-3.14дерасів, починаючи від паші мерседеса і закінчуючи останнім занюханим "монахом", пакувати в товарні, столипінські вагони, вивозити до кордону з паРашею, а далі шпіца в сраку !!!
показать весь комментарий
22.11.2022 08:52 Ответить
+57
А як щодо депортації осіб з кацапським/білоруським громадянством, яке мають більша частина так званих "монахів"?
показать весь комментарий
22.11.2022 08:52 Ответить
+55
На території України
показать весь комментарий
22.11.2022 09:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як щодо депортації осіб з кацапським/білоруським громадянством, яке мають більша частина так званих "монахів"?
показать весь комментарий
22.11.2022 08:52 Ответить
Оскопить. Потом домой, в ад.
показать весь комментарий
22.11.2022 15:57 Ответить
Звалачити - мало. У низ ще залишаться пальці і язики. Якщо каструвати, то і пальці з язиком теж.
показать весь комментарий
22.11.2022 16:21 Ответить
Мы же не изверги.
показать весь комментарий
22.11.2022 17:58 Ответить
пакувати треба цих як цапськи фсб/кгб попів-3.14дерасів, починаючи від паші мерседеса і закінчуючи останнім занюханим "монахом", пакувати в товарні, столипінські вагони, вивозити до кордону з паРашею, а далі шпіца в сраку !!!
показать весь комментарий
22.11.2022 08:52 Ответить
До речі. Хлебальнік мерседеса видно навіть скрізь блюр. Це багато про що говорить

Але я б був радий побачити їх у позі "морда в підлогу"
показать весь комментарий
22.11.2022 10:26 Ответить
Заборонити існуванню МП на теріторії Лаври.
показать весь комментарий
22.11.2022 08:53 Ответить
На території України
показать весь комментарий
22.11.2022 09:02 Ответить
І перевірити "кармани", бо з часом, може таке статися, шо всі цінності церковні опиняться на росії.
показать весь комментарий
22.11.2022 12:55 Ответить
.

нiчого, ткаченко та бубочка в цьому попам з сатанату допоможуть. на пiвднi же ж вийшло.

показать весь комментарий
22.11.2022 13:08 Ответить
"- недопущення використання Лаври як осередку "русского мира"" - для этого нужно поменять формат проводимого мероприятия, выдворить, а лучше задержать бородатых агентов гебни.
показать весь комментарий
22.11.2022 08:54 Ответить
Служба Божа України ))))СБУ
показать весь комментарий
22.11.2022 08:54 Ответить
Показуха для випускання пари.
показать весь комментарий
22.11.2022 08:57 Ответить
Дивіться там не налякайте лейтнанта баканова і помічника ОПи трофімова, вони якраз побігли цілувакти криваву руку москловського попа. Для залишків патріотичного СБУ даю наводку перевірити всіх колишніх і сьогоднішних чинух при владі, які отримали з рук московських попів орден Андіря Первозваного і інші "лицарські ордена", де їм крім орденів вручалися мечі і вони цілували руку московським попам і коялися вірно їм служити. І служать по цей час. Забороніть врешті той осередок ФСБ, який несе розруху в серця українців прямо в серці столиці.
показать весь комментарий
22.11.2022 08:58 Ответить
Московських попів - нах** за Урал !!!
показать весь комментарий
22.11.2022 08:58 Ответить
Вже давно пора очистити Лавру від того фсбшного кодла в рясах. Я не розумію, чого це ми ще не заборонили УЦМП
показать весь комментарий
22.11.2022 08:58 Ответить
Співів в Лаврі було достатьно щоб остаточно поставити крапку на расєйських попах
показать весь комментарий
22.11.2022 08:59 Ответить
Повторюю-у рпц св'ятості стільки скільки у старої шльондри цноти...
показать весь комментарий
22.11.2022 09:00 Ответить
Жоден фсбшник в рясі не постраждав?
показать весь комментарий
22.11.2022 09:01 Ответить
Давно пора розігнати все це сатанинське мацкаляче кодло!
показать весь комментарий
22.11.2022 09:02 Ответить
Теж не вірю у щирість намірів. Дев'ять місяців упритул не помічали, аж ось раптом... Імітація бурхливої діяльності
показать весь комментарий
22.11.2022 09:02 Ответить
Не 9 місяців а вісім років
показать весь комментарий
22.11.2022 09:04 Ответить
вони і зараз не побачили, просто їх ткнули носом і виложили в інтернет той спів. А навіщо такі служби коли від них нуль? Коли виженуть московських попів з наших святинь?
показать весь комментарий
22.11.2022 09:10 Ответить
краще б податкову на них напустили, тоді б гарантовано прикрили той гадюшник
показать весь комментарий
22.11.2022 09:03 Ответить
а що податкова - штраф максимум заплатять і все, ні так не пасує, йдеться про зраду а не про банальну несплату податків.
показать весь комментарий
22.11.2022 15:58 Ответить
модератор Цензора - навіщо ви видалили цей мій твіт? Всі знають, що в ОП багато адептів МПЦ-ФСБ. Зеленський зустрічається з Онуфрієм теж - є спільні фото👇

перед обшуками ЗеЄрмаки попередили своїх у Лаврі - знайдуть українські прапори та портрети Шевченка поряд із іконами
показать весь комментарий
22.11.2022 09:04 Ответить
потрібно щоб кияни їх і вигнали "на святую срусь"
показать весь комментарий
22.11.2022 09:45 Ответить
не за Русь а за рассєю.

.
православнутi суки москальського сатанату РПЦ-КДБ спiвали саме про рассєю-

паРашу. для цих гнид Русь - це паРаша-ерефiя.

плывёёёт на рассиииею...прааабуждааается мааатушка-Русь.

рашистське кодло москальського сатанату РПЦ-КДБ все ще в святих Лаврах...

.
показать весь комментарий
22.11.2022 13:15 Ответить
В центре Киева проходит встреча офицеров СБУ и ФСБ.
показать весь комментарий
22.11.2022 09:05 Ответить
У 1051 р. ченці Антоній з м. Любеча на Чернігівщині і Феодосій з м. Василева (Василькова) на Київщині заснували Києво-Печерську обитель. Згодом за часів перебування на великокняжому престолі дітей Ярослава її було перетворено на лавру.
показать весь комментарий
22.11.2022 09:06 Ответить
Опечатать а московстких попив депортувати в Туреччину на...й
показать весь комментарий
22.11.2022 09:07 Ответить
От не розумію для чого закривати обличчя цим ує...м як паша мерседес?? За 300 років тотального гіпнозу мозок цього лайна перетворився в плісняву. Після очищення приміщень там потрібно білизною і Святою водою ще 100 років дезінфекцію проводити..
показать весь комментарий
22.11.2022 09:09 Ответить
які нах...й безпекові заходи????
зачистку треба робити!!!
показать весь комментарий
22.11.2022 09:13 Ответить
Для відома СБУ і ОПи- всі ритуальні послуги в Україні, крім окремих міст на заході України, запаковані "батюшками" і їх послугами від УПЦ філії РПЦ. Їдуть замовити труну, вінки, хрестики, накидку і вам в придічу послуги московського попа, який приходить і відспівує на російській мові, вбиваючи Вам в голову щось про"єдиний нарід" і в кінці каже щось про "братовбивчу війну", повідомляючи, що не можна вбивати "братів" росіян, що це Божа кара на нас за наші гріхи. Не соромно? А у військових частинах храми вже перейшли до ПЦУ, чи також під московськими попами?
показать весь комментарий
22.11.2022 09:20 Ответить
Гнати їх треба було давно що це цирк .Московська філія попів в столиці
показать весь комментарий
22.11.2022 09:21 Ответить
что с рожей падло
показать весь комментарий
22.11.2022 09:22 Ответить
паша-мерседес щось не веселий...
показать весь комментарий
22.11.2022 09:29 Ответить
там вроде под глазом старый 2х недельный синяк не уж-то его приложили кулаком в хлебало
показать весь комментарий
22.11.2022 10:04 Ответить
Яка лють в очах... Кодло гнид кацапських...
показать весь комментарий
22.11.2022 10:49 Ответить
пяляться на "гнев священний праведний", але душа повна тлену, тому тільки лють виходить і ще зневага.
показать весь комментарий
22.11.2022 16:00 Ответить
бо пересяде в інвалідську коляску
показать весь комментарий
22.11.2022 09:36 Ответить
Я после твоего поста вспомнил появление бабы Дули Тимошонки на Майдане. В коляске и на высоких каблуках. И как она заблеяла : любі мої... , надеясь, что ее на этой коляске закатят в кабинет президента и дадут булаву.
показать весь комментарий
22.11.2022 10:07 Ответить
а чорт, таке нагадувати, так вибісила. Багато людей чекали від неї чогось розумного, а вона "на нас напали темниє сили"!
показать весь комментарий
22.11.2022 16:02 Ответить
"и выхри враждебные веют"
показать весь комментарий
24.11.2022 08:08 Ответить
Бородаті небаби в платтях ,тьху пілять
показать весь комментарий
22.11.2022 10:39 Ответить
для початку нормально, ніхто і цього не очікував
показать весь комментарий
22.11.2022 09:26 Ответить
Типа Труп немецкого Мудака из города Дрезден Петра Столыпина отвезут на родину в Германию...Канцлер Щольц ждет Хероя братской РабZeи.. почти Молотов-Риббентроп...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
22.11.2022 09:33 Ответить
бороди обстригти в цих "попов" і зробити пензлики, якими "випензлювати" їх на "святую срусь"
показать весь комментарий
22.11.2022 09:35 Ответить
Обміняти їх на азовців
показать весь комментарий
22.11.2022 09:43 Ответить
такий рейд треба робити не тільки в лаврі , по всіх їх кублах по всій Україні...
показать весь комментарий
22.11.2022 09:44 Ответить
Вигнати всю ту шушеру і святою водою покропити скрізь
показать весь комментарий
22.11.2022 09:55 Ответить
Приятно посмотреть на кислую свинную рожу попа павла, начальника этого прикацвапленного сборища ************** в нашей святыне, в Лавре. Давно пора их всех разогнать и передать Лавру нашей ПЦУ во главе с Епифанием.
показать весь комментарий
22.11.2022 10:01 Ответить
Вся шобла с мерсом с утра уже была. Явно стукнул стукач ранее. Жаль, успели заныкать всякое. Надо было сюда налететь ранее, а не там где дуры бабы пели.
показать весь комментарий
22.11.2022 10:04 Ответить
Давно потрібно було б перешерстити це ФСБешне гніздо расРашки!! Але куди там там же Баканов зелена гнида був "свій" в доску прихожанин!! Може тепер вже його наступник приведе цю паскудну організацію до тями та у відповідності до законодавства!!
показать весь комментарий
22.11.2022 10:07 Ответить
Визы проверьте.
показать весь комментарий
22.11.2022 10:13 Ответить
Ванька Бакланов з Тимофєєвим перестали дах тримати? Ще в Введеньський монастир зайдіть і в їхній скит в Томашівці, де попи тітушок в 14 переховували.
показать весь комментарий
22.11.2022 10:15 Ответить
С роззиянами у нас визовый режим. Поэтом необходимо проверить наличие виз и их тип. С учетом что получено 10 виз на всю Украину, весьма большая вероятность что некоторые граждане соседних стран находятся нелегально. Внести как нелегалов в базы и запретить въезд в течении 5-10 лет.
показать весь комментарий
22.11.2022 10:16 Ответить
назавжди, не ... шастать.
показать весь комментарий
22.11.2022 16:03 Ответить
Вой стаіт-стаіііт
Над расііісаюууу
І загнулся масковскій улуус...
показать весь комментарий
22.11.2022 10:21 Ответить
давно уже тот клоповник -мп пора трусить............................................СБУ-РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
22.11.2022 10:42 Ответить
Скоріше всього ці перевірки лише для того,щоб заспокоїти громадські збурення. На цьому все і закінчиться
показать весь комментарий
22.11.2022 10:47 Ответить
Усіх фсбешних чортів підоруzzкого скрєпостана у попівських рясах НЕГАЙНО загрузити у столипинські вагони і НАХ*Й з УКРАЇНИ до підороzzії....!!!

Хай ПИ*ДУЮТЬ у бараки підоруzzкого скрєпостана, голодних і холодних мухосранськів і там проводять свої шабаші прославляння вови про*байкіна та його нагуляних недоносків та потаскух з деребен-думи, які про*бали століттями награбовані скрєпостанські лжедостатки....!!!
показать весь комментарий
22.11.2022 11:25 Ответить
До п.ди такі заходи сбу - долучити до перевірок скрепних треба ЗСУ
показать весь комментарий
22.11.2022 12:33 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2022 12:46 Ответить
https://t.me/tZEinform/22020 tZEinform *

Настоятель КП Лаври Митрополит Павло УПЦ (МП) (Лебідь Петро Дмитрович) приїхав в Офіс Президента України на зустріч з головою ОПУ Єрмаком. Можлива причина візиту - обшуки, що проводить СБУ в Лаврі.
показать весь комментарий
22.11.2022 15:36 Ответить
На людях що ходять до Лаври теж лежить провина! Аби півроку туди ніхто не прийшов вони самі б поїхали.
показать весь комментарий
22.11.2022 12:49 Ответить
Давно пора ,нужно ЗАПРЕТИТ МП в Украине ,хватит играть в бирюльки.Это скопище агентом ФСБ и врагов Украины
показать весь комментарий
22.11.2022 12:51 Ответить
32 роки анабіозу, нарешті прокинулись!
показать весь комментарий
22.11.2022 13:01 Ответить
Постригти, збрити бороди. Саперні лопатки в руки і на передову, в атаку.
показать весь комментарий
22.11.2022 13:26 Ответить
разве это батюшки?черти.
показать весь комментарий
22.11.2022 13:34 Ответить
Все просто - кацапів нафіг з Лаври, їх агентів також, бо це фсб
показать весь комментарий
22.11.2022 14:09 Ответить
Гоніть ціх тварин у рясах за паребрік!
показать весь комментарий
22.11.2022 14:12 Ответить
"- Андрюша! Вы рамсы попутали? Сейчас начальству нашему общему на Лубянку позвоню!"
показать весь комментарий
22.11.2022 15:45 Ответить
взагалі якого х@я лавра належить москалям??
показать весь комментарий
22.11.2022 18:57 Ответить
И хрен какого попа рпц посадят....
показать весь комментарий
22.11.2022 21:30 Ответить
комедiя, та й годi
показать весь комментарий
22.11.2022 22:24 Ответить
Того ж тижня, за словами Барчук, до Києво-Печерської лаври виїхала знімальна група «5 каналу», щоб зняти монаші грядки над печерами. «З групою поїхала молода журналістка Наталя Т. Буквально за кілька хвилин до групи вибіг владика Павло, відібрав в оператора камеру і вдарив нею журналістку в обличчя. Ударив з такою силою, що вибив Наталі передні зуби. Я бачила її після того удару, на неї боляче було дивитись», - пише Барчук.
показать весь комментарий
23.11.2022 01:00 Ответить
Ходоковський, Пасічник, Наумов, Прозоров, Дудін, Самохін, Клініч, Рябуха... Щось здається, що не там шукають отой осередок "руського миру".
показать весь комментарий
23.11.2022 04:34 Ответить
 
 