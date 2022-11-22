СБУ проводит меры по безопасности в Киево-Печерской Лавре, - прессцентр. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.













Следовательно, указанные мероприятия проводятся для:

- недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира";

- проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

– обезопасить население от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

- производят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных предметов;

- осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

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"Все действия происходят в рамках действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что нцидент с прославлением "русского мира" в Лавре не останется без ответной реакции.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.