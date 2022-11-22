СБУ проводит меры по безопасности в Киево-Печерской Лавре, - прессцентр. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.
Следовательно, указанные мероприятия проводятся для:
- недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира";
- проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;
– обезопасить население от провокаций и террористических актов.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:
- производят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных предметов;
- осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
"Все действия происходят в рамках действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что нцидент с прославлением "русского мира" в Лавре не останется без ответной реакции.
"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил руководитель СБУ Василий Малюк.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але я б був радий побачити їх у позі "морда в підлогу"
нiчого, ткаченко та бубочка в цьому попам з сатанату допоможуть. на пiвднi же ж вийшло.
перед обшуками ЗеЄрмаки попередили своїх у Лаврі - знайдуть українські прапори та портрети Шевченка поряд із іконами
.
православнутi суки москальського сатанату РПЦ-КДБ спiвали саме про рассєю-
паРашу. для цих гнид Русь - це паРаша-ерефiя.
плывёёёт на рассиииею...прааабуждааается мааатушка-Русь.
рашистське кодло москальського сатанату РПЦ-КДБ все ще в святих Лаврах...
.
зачистку треба робити!!!
Над расііісаюууу
І загнулся масковскій улуус...
Хай ПИ*ДУЮТЬ у бараки підоруzzкого скрєпостана, голодних і холодних мухосранськів і там проводять свої шабаші прославляння вови про*байкіна та його нагуляних недоносків та потаскух з деребен-думи, які про*бали століттями награбовані скрєпостанські лжедостатки....!!!
Настоятель КП Лаври Митрополит Павло УПЦ (МП) (Лебідь Петро Дмитрович) приїхав в Офіс Президента України на зустріч з головою ОПУ Єрмаком. Можлива причина візиту - обшуки, що проводить СБУ в Лаврі.