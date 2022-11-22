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Направлено в суд дело спасателя из Луганщины, который после сотрудничества с оккупантами сдался украинским правоохранителям. ФОТО

Переданы в суд материалы в отношении ГСЧСника из Луганщины, который выехал из оккупации и сдался правоохранителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что диспетчер государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Луганской области, который остался в захваченном поселке Меловое Старобельского района, в апреле 2022 года принял присягу на верность псевдореспублике. Он начал "службу" в незаконно созданном "Меловском районном отделе МЧС ЛНР".

Направлено в суд дело спасателя из Луганщины, который после сотрудничества с оккупантами сдался украинским правоохранителям 01
Направлено в суд дело спасателя из Луганщины, который после сотрудничества с оккупантами сдался украинским правоохранителям 02

Как отмечается, через некоторое время мужчина осознал противоправность и постыдность своего поступка. Прибыл на подконтрольную Украине территорию и сдался правоохранительным органам.

"Во время допроса он раскаялся в содеянном и добровольно выдал как вещественное доказательство удостоверение так называемого "работника МЧС ЛНР". Мужчина активно сотрудничал со следствием и дал подробные показания."

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры в отношении него в суд направлен обвинительный акт по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Также смотрите: Боевая работа украинских минометчиков. ФОТОрепортаж

шпионаж (1413) ГСЧС (5026) Офис Генпрокурора (2500) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+15
я хз.. пожежники і лікарі роблять свою справу незалежно від того, кого рятують. тут у людини крові на руках немає (схоже що), прийшов сам - я б амністував.
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22.11.2022 10:06 Ответить
+8
Відносно людей які були,в лютому, захоплені за одну годину - треба розбиратись і можливо пробачати але таке НЕМОЖНО робити стосовно рятувальників,лікарів,педагогів та інших з ЛУГАНДОНУ.У цих було СІМ РОКІВ,щоб все з'ясувати та зробити вибір.ВОНИ його ЗРОБИЛИ на користь лугандону,а як слідство,на користь рашистів.Всі доводи,що вони знаходились в окупаціі - це ДЛЯ ТУПИХ,бо що то була,для них, за окупація якщо можно було ВІЛЬНО,з купою речей виїхати через КПВВ Майорськ,Мар'їнку чи Станицю в Україну.
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22.11.2022 10:05 Ответить
+5
Головне, щоб не вбивав та не здавав українців.
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22.11.2022 09:54 Ответить
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Головне, щоб не вбивав та не здавав українців.
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22.11.2022 09:54 Ответить
позбавити громадянства - і на обмінний фонд...- нехай спиваеться в кацапії
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22.11.2022 09:55 Ответить
Не можна - він же сам здався. Якщоо його видати, то його там у кращому випадку посадять.
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22.11.2022 10:21 Ответить
Ось і я про це. Якщо хочемо, щоб орки здавались у полон (а ми хочемо - по перше, це обмінний фонд (більшість хоче назад до оркостану), по-друге - це краще, нж воювати з ними), то віддавати їх назад можна лише за їх згодою.
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22.11.2022 10:51 Ответить
Чувак понял лучше в тюрьме минималочку ,чем удобрять окопы.
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22.11.2022 10:04 Ответить
Відносно людей які були,в лютому, захоплені за одну годину - треба розбиратись і можливо пробачати але таке НЕМОЖНО робити стосовно рятувальників,лікарів,педагогів та інших з ЛУГАНДОНУ.У цих було СІМ РОКІВ,щоб все з'ясувати та зробити вибір.ВОНИ його ЗРОБИЛИ на користь лугандону,а як слідство,на користь рашистів.Всі доводи,що вони знаходились в окупаціі - це ДЛЯ ТУПИХ,бо що то була,для них, за окупація якщо можно було ВІЛЬНО,з купою речей виїхати через КПВВ Майорськ,Мар'їнку чи Станицю в Україну.
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22.11.2022 10:05 Ответить
Ну Мілове до 24 лютого було не окуповане, і його дійсно захопили за декілька годин, бо це крайня точка Луганщини
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22.11.2022 10:17 Ответить
я хз.. пожежники і лікарі роблять свою справу незалежно від того, кого рятують. тут у людини крові на руках немає (схоже що), прийшов сам - я б амністував.
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22.11.2022 10:06 Ответить
Але перед цим вжив би якийсь жучок, таємно.
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22.11.2022 10:33 Ответить
Расстрелять *****!
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22.11.2022 10:34 Ответить
надеюсь суд не даст условно.на полную катушку пускай лепят.предавши раз РОДИНУ -УКРАИНУ ,предаст и два!да если бы ЗСУ сидели в обороне и не было освобождения УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ,служил бы свинособакам как пить дать........................................
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22.11.2022 10:39 Ответить
Мілове було захоплено миттєво (невігласи подивіться на карту), працював в ДСНС, крові нема на руках, здався сам, провину визнав...УМОВНЕ буде...і це правильно. Багато ще таких, хай для них буде правильний приклад і вони, навіть знаходячись в окупації, співпрацюють з нашою розвідкою
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22.11.2022 11:46 Ответить
Коли будуть судить тих хто здав 1/5 території України за 48 годин?!! Чому судять людей которі жили, працювали і платили податки в Україну але залишились без жодного захисту! Навіть військомати "завчасно" по вказівкі Зе і команди виїхали перед 24 лютого.
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22.11.2022 21:54 Ответить
 
 