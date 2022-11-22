Направлено в суд дело спасателя из Луганщины, который после сотрудничества с оккупантами сдался украинским правоохранителям. ФОТО

Переданы в суд материалы в отношении ГСЧСника из Луганщины, который выехал из оккупации и сдался правоохранителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что диспетчер государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Луганской области, который остался в захваченном поселке Меловое Старобельского района, в апреле 2022 года принял присягу на верность псевдореспублике. Он начал "службу" в незаконно созданном "Меловском районном отделе МЧС ЛНР".





Как отмечается, через некоторое время мужчина осознал противоправность и постыдность своего поступка. Прибыл на подконтрольную Украине территорию и сдался правоохранительным органам.

"Во время допроса он раскаялся в содеянном и добровольно выдал как вещественное доказательство удостоверение так называемого "работника МЧС ЛНР". Мужчина активно сотрудничал со следствием и дал подробные показания."

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры в отношении него в суд направлен обвинительный акт по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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