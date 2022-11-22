СБУ проводит мероприятия по безопасности на территории культовых сооружений УПЦ МП в Ровенской области. ФОТОрепортаж

В Ровенской области Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (мероприятия по безопасности) мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Управления СБУ в Ровенской области.

"Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что данные мероприятия проводятся для недопущением использования религиозных громад в качестве ячеек "русского мира", а также для проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.

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