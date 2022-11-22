СБУ проводит мероприятия по безопасности на территории культовых сооружений УПЦ МП в Ровенской области. ФОТОрепортаж
В Ровенской области Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (мероприятия по безопасности) мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Управления СБУ в Ровенской области.
"Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что данные мероприятия проводятся для недопущением использования религиозных громад в качестве ячеек "русского мира", а также для проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.
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Усі свої...
- Мы находимся под прямым управлением наместника Киево-Печерской Лавры
- Дети Поволжья?
Альхен замялся.
- Тяжелое наследье царского режима?"
Герр Путлер .в Киево-Печкрской лавре...там есть антенна . ловит даже Пентагон и Вашингтон с глухой дяревней Простоквашино..
Штирлиц..вы дурак...в Простоквашино давно орудуют ЦРУ и ФБР с котом Матроскиным...🤣Котяра любит баксы...
дочекаємось результатів
Мп можна визнати як частину російської пропагандистської машини.
Хай там в бараках голодних та холодних мухосранськів скрєпостану-підороzzії проводять свої підошабаші і моляться за кончину вови про*балкіна та його нагуляних недоносків та потаскух з деребан-думи, просравших награбований скрєпостан вьялікой підоросії...!!!
росія в Криму не цацкалась, зразу заборонила українську церкву.
Факти співпраці ж уже є!
Это не церковь, это отдел кгб!
В интервью гордону бывший кгб-шник рассказывал, что Гундяев гэбист, и он когда-то с ним служил.
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1594973649324367874 5 ч
"СБУ проводить безпекові заходи в Києво-Печерській Лаврі" І що ви там шукаєте ? ) 18 млн. гривен які вони винні за електроенергію? Розривайте оговори оренди і виганяйте їх геть ! Але цього ж не буде. Павло уже у Єрмака