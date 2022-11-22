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СБУ проводит мероприятия по безопасности на территории культовых сооружений УПЦ МП в Ровенской области. ФОТОрепортаж

В Ровенской области Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (мероприятия по безопасности) мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Управления СБУ в Ровенской области.

"Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что данные мероприятия проводятся для недопущением использования религиозных громад в качестве ячеек "русского мира", а также для проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.

Также смотрите: "Укроборонпром" анонсировал появление новых 152 мм снарядов на фронте. ФОТО

СБУ проводит мероприятия по безопасности на территории культовых сооружений УПЦ МП в Ровенской области 01
СБУ проводит мероприятия по безопасности на территории культовых сооружений УПЦ МП в Ровенской области 02
СБУ проводит мероприятия по безопасности на территории культовых сооружений УПЦ МП в Ровенской области 03

СБУ (20055) УПЦ МП (1566) Ровенская область (1251)


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Топ комментарии
+50
А у меня есть вопрос к киевскому военному комиссару. Кто такие эти "казаки" из охраны Лавры? Почему они не на фронте? Сколько стоит "броня" этих кизяков ?
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22.11.2022 10:09 Ответить
+32
Всіх московських попів(контору ФСБ) геть на історичну батьківщину - мокшанська козломорді болота. Хай там сатані моляться.
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22.11.2022 10:06 Ответить
+31
схоже, почалось? десатанізація україни, як казав дімон. але є ньюанс
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22.11.2022 10:08 Ответить
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Всіх московських попів(контору ФСБ) геть на історичну батьківщину - мокшанська козломорді болота. Хай там сатані моляться.
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22.11.2022 10:06 Ответить
Посадить по 111 статье с полной конфискацией , чем эти гниды предатели отличаются от других , если у них паспорта гр. Украины Не надо их просто отпускать , чтобы они мстили из-за поребрика
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22.11.2022 14:49 Ответить
.... зомби стон плывет, плывет над россиею, пробуждается мокшанский улус....
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22.11.2022 10:06 Ответить
схоже, почалось? десатанізація україни, як казав дімон. але є ньюанс
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22.11.2022 10:08 Ответить
А у меня есть вопрос к киевскому военному комиссару. Кто такие эти "казаки" из охраны Лавры? Почему они не на фронте? Сколько стоит "броня" этих кизяков ?
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22.11.2022 10:09 Ответить
В цю "позавідомчу охорону" зазвичай йдуть відставники-офіцери сбу та мвс.
Усі свої...
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22.11.2022 10:21 Ответить
Так было когда-то. Теперь охрана объектов возложена на НГУ и полицию охраны. Поэтому они могут быть пенсионерами МВД и СБУ но тогда охранять они не могут. Поэтому попы из МП и создали кизячью дружину. То есть эти хари подлежат призыву на общих основания в ту же ТО
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22.11.2022 11:26 Ответить
- Как складываются отношения казаков с лаврской братией и другими казаческими подразделениями?

- Мы находимся под прямым управлением наместника Киево-Печерской Лавры
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22.11.2022 11:33 Ответить
гебнявые кроты в рясах нагло проводят подрывную роботу, против государства , на глазах у всех, но за 8лет войны никто не смел остановить абсурд ⁉️
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22.11.2022 14:55 Ответить
👏👏👏👏👏. Питання не лише правильне, але й актуальне. Але я боюся, що дехто з цієї охорони має два комплекти уніформи: в одній проводить "заходи", як правоохоронець, а у вільний час в іншій, як охорона лаври.
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22.11.2022 10:24 Ответить
Казаки Дермака,защищающие фсбешную контору УПЦ МП.Иза деньги украинцев
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22.11.2022 10:39 Ответить
"Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.

- Дети Поволжья?

Альхен замялся.

- Тяжелое наследье царского режима?"
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22.11.2022 11:31 Ответить

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22.11.2022 12:02 Ответить
Окупація ОРДЛО почалась не в 2014 році а раніше,коли по всіх містах та селищах Луганщіни та Донетчини,при участі та сприянні УПЦ МП та місцевої влади, почали створюватись козачі підрозділи війська донського.В 2014 році вони вже ,ЗЛАГОДЖЕНО,діяли.
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22.11.2022 10:15 Ответить
Штирлиц..вы где спрятали радистку Кэт рацию и детей?
Герр Путлер .в Киево-Печкрской лавре...там есть антенна . ловит даже Пентагон и Вашингтон с глухой дяревней Простоквашино..
Штирлиц..вы дурак...в Простоквашино давно орудуют ЦРУ и ФБР с котом Матроскиным...🤣Котяра любит баксы...
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22.11.2022 10:16 Ответить
поки що схоже на показуху для піпла

дочекаємось результатів
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22.11.2022 10:19 Ответить
ще треба в Почаївську Лавру, там роботи непочатий край. Хто там був до війни то розповідали - в продажі купа книжечок надрукованих в кацапії, звичайно антиукраїнського спрямування
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22.11.2022 10:22 Ответить
І відсотків 80 так званих "монахів" - громадяни іноземних держав.
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22.11.2022 10:26 Ответить
А! Ну це можна використати як докази. Якщо там є антиукраїнська пропаганда.

Мп можна визнати як частину російської пропагандистської машини.
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22.11.2022 11:46 Ответить
Знову цирк для громадян. Таке враження що СБУ в змові з окупантом.
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22.11.2022 10:23 Ответить
От это выдал, СБУ и окупанты за одно!!!а война тогда кому нужна!?
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22.11.2022 11:53 Ответить
Пока им в морды простые люди доказательства не предъявили, СБУ просто в упор не видели , что вытворял Паша-Мерседес и его шавки в рясах ‼️Отказывались отпевать погибших военных , прославляли террористический ********* и прятали боевиков с ружием
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22.11.2022 15:02 Ответить
а Почаїв, Святогірськ як ??? пакувати треба цих як цапськи фсб/кгб попів-3.14дерасів, починаючи від паші мерседеса і закінчуючи останнім занюханим "монахом", пакувати в товарні, столипінські вагони, вивозити до кордону з паРашею, а далі шпіца в сраку !!!
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22.11.2022 10:25 Ответить
Це неймовірно приємні новини! Нарешті добралися до агентів ФСБ в рясах!
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22.11.2022 10:30 Ответить
Все вірно,адже молитися треба і можно-не в храмах,не в монастирях-а вдома в скромному куті,в комірчині-а не показово,з випендрьожем.Тоді ти істинно віруючий.От зараз,після цих заходів по безпеці ,впевнений на 1000%,що вороги,а це кацапи,кожний день,до кінця війни,будуть мінувати ці будівлі.Поставити чатових,саперів-і зберегти життя мирян.Думаю знайдеться повно добровольців,і саперів-добровольців,які захистять церковне добро і пожертвування...
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22.11.2022 10:44 Ответить
А в Почаївській лаврі - коли?
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22.11.2022 10:51 Ответить
Зуб даю - ні#уя не знайдуть, прости Господи.
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22.11.2022 10:52 Ответить
молюсь щоб знайшли...це буде гарний привід
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22.11.2022 11:06 Ответить
давайте будемо відвертими і без політичного забарвлення скажимо що ці заходи треба було проводити в2014-2015 роках. А Лавру передати в користування ПЦУ відразу після отримання Томосу!
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22.11.2022 11:01 Ответить
Московский патриархат - кацапская церковь с центром в Москве во главе с Гундявым (кличка Кирилл) поддерживает войну против Украины, делает все возможное для уничтожения независимого государства Украина. Это церковь наших врагов. В период войны против Украины, постоянных бомбежек, убийства мирных жителей Украины филиалы этой церкви спокойно действуют на территории Украины и проводят политику Московского патриархата. Поэтому настало время, когда уже пора гнать метлой московских попов с Украины. Не допустимо преступно, чтобы церковь наших врагов спокойно вела войну против Украины.
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22.11.2022 11:03 Ответить
Цих фсбешних чортів у попівських рясах негайно усіх погрузити в столипинські вагони і відправити у скрєпостан підороzzії...!!! ХАЙ пи*дують у підороzzію...!!!

Хай там в бараках голодних та холодних мухосранськів скрєпостану-підороzzії проводять свої підошабаші і моляться за кончину вови про*балкіна та його нагуляних недоносків та потаскух з деребан-думи, просравших награбований скрєпостан вьялікой підоросії...!!!
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22.11.2022 11:05 Ответить
Я пропоную спершу в Бучу, Ірпінь, Ізюм ітд. завали розбирати, перепоховати безневинно загинувших, а потім на цементні заводи і арбайтен, шнеля арбайтен на відбудову України. І ніякого милосердя, ніякого !
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22.11.2022 12:35 Ответить
Мерседесыч уже у Ермака. Поглядим, что из этого всего получится.
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22.11.2022 11:09 Ответить
treba yih zablokuvaty poky ne predostavlyat dokazy togo sho dobre kontrollyuyut Russian terrorism
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22.11.2022 11:13 Ответить
Схоже на показуху. Рейди треба робити одночасні кругом в 4-5 ранку. А взагалі заборонити діяльність банди ФСБ-РПЦ в Україні як антидержавної.
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22.11.2022 11:14 Ответить
molymosya shob vony znayshly kompromat
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22.11.2022 11:14 Ответить
Зеленському не хватає сміливості, щоб заборонити упц мп.

росія в Криму не цацкалась, зразу заборонила українську церкву.
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22.11.2022 11:36 Ответить
Визнати упц мп організацією, яка співпрацювала з окупантами, і заборонити її!

Факти співпраці ж уже є!
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22.11.2022 11:37 Ответить
Московский патриархат был создан как особый отдел кгб.

Это не церковь, это отдел кгб!

В интервью гордону бывший кгб-шник рассказывал, что Гундяев гэбист, и он когда-то с ним служил.
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22.11.2022 11:42 Ответить
ЖОДНОЇ церкви МП в Україні не повинно бути. Усіх попів з тих церков на поліграф. Але є факт, що самі люди туди йдуть і слухають маячню про "брацкіє народи".
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22.11.2022 11:44 Ответить
не "безпекові заходи" а Контртерористична операція
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22.11.2022 11:45 Ответить
Давно пора викинути цих слуг сатани та агентів ФСБ за кордон, у мордор.
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22.11.2022 13:28 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1594973649324367874 5 ч

"СБУ проводить безпекові заходи в Києво-Печерській Лаврі" І що ви там шукаєте ? ) 18 млн. гривен які вони винні за електроенергію? Розривайте оговори оренди і виганяйте їх геть ! Але цього ж не буде. Павло уже у Єрмака
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22.11.2022 15:50 Ответить
Стєсняюсь спрасіть, а коли СБУ прийде в "гості" в Зимненський монастир - це теж не менше кубло "срускава міра" ?! Чи людям самим "вирішити" цю проблему? Пам"ятається ніби влада надала право на знищення ворогів без якої то б не було відповідальності перед законом ...
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22.11.2022 22:45 Ответить
було багато знаків, і досить часу щоб подумати. Не перейшли, най провалюють, що це за церква яка посягає на наш сувернітет і на нашу державу, що то за церква, яка виправдовує і благословляє вбивства нашіх людей, так ще й звинувачують в цьому нас же!
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22.11.2022 23:10 Ответить
Ходоковський, Пасычник, Прозоров, Наумов, Дудін, Кулініч, Садохін, Рябуха... Невже вже всіх зрадників переловили, що лишилося лише по жіночих монастрях "ворогів народу" шукати?
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23.11.2022 04:25 Ответить
НАКОНЕЦ ТО !!!
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23.11.2022 06:20 Ответить
 
 