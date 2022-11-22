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Техника, продукты, строительные материалы, - Кличко сообщил, что помощь от Киева уже отправилась в Херсон. ФОТОрепортаж

Из Киева сегодня отправился гуманитарный груз, который столичная громада передает освобожденному Херсону: техника, медикаменты, продукты питания и т.д.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня из Киева отправилась помощь Херсону. Выяснили острые потребности и передаем Херсону, в частности, технику: 5 пассажирских автобусов, 4 грузовых авто, мусоровоз, экскаватор, 2 кареты скорой. А также 11 генераторов (2кВт и 5кВт) и медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания (АМБУ), расходные материалы. Передали в Херсон и населенные пункты рядом с ним и продукты питания - продовольственные наборы и по 10 тонн масла, сахара и крупы. Поехали также теплые одеяла, одежда. И строительные материалы, инвентарь, инструменты", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столица планирует предоставить и денежную помощь на восстановление Херсона.

"Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит выделение 50 миллионов гривен. Так, как мы выделяли на восстановление городам и поселкам Киевской агломерации, пострадавшим от оккупации российскими варварами. Сегодня сложно всем, но мы должны помогать друг другу. Чтобы вместе выстоять и победить", - подчеркнул мэр Киева.

Ранее сообщалось, что Киевсовет поддержал предложение Виталия Кличко о передаче 235 млн гривен на восстановление 8 громад Киевской области, наиболее пострадавших от зверств российских варваров: Барышевской, Бышевской, Бородянской, Бучанской, Макаровской, Великодимирской, Иванковской и Немишаевской. Также, по предложению мэра, в следующем году более чем на 1 миллиард гривен будет увеличена поддержка малообеспеченных киевлян.

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Техника, продукты, строительные материалы, - Кличко сообщил, что помощь от Киева уже отправилась в Херсон 01
Техника, продукты, строительные материалы, - Кличко сообщил, что помощь от Киева уже отправилась в Херсон 02
Техника, продукты, строительные материалы, - Кличко сообщил, что помощь от Киева уже отправилась в Херсон 03
Техника, продукты, строительные материалы, - Кличко сообщил, что помощь от Киева уже отправилась в Херсон 04
Техника, продукты, строительные материалы, - Кличко сообщил, что помощь от Киева уже отправилась в Херсон 05
Техника, продукты, строительные материалы, - Кличко сообщил, что помощь от Киева уже отправилась в Херсон 06
Техника, продукты, строительные материалы, - Кличко сообщил, что помощь от Киева уже отправилась в Херсон 07

Киев (25703) Кличко Виталий (4652) помощь (7882) Херсон (2899)


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Топ комментарии
+20
Посивів наш боксер, але респект - наш мер.
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22.11.2022 10:49 Ответить
+15
Херсон залишати напризволяще ніхто не повинен. Це наш символ успіху і люди там самі патріотичні з всіх терріторій. що були раніше окуповані андрофагами. Кличко умнічка.
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22.11.2022 10:57 Ответить
+6
кулак ,як кувалда
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22.11.2022 10:54 Ответить
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Посивів наш боксер, але респект - наш мер.
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22.11.2022 10:49 Ответить
кулак ,як кувалда
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22.11.2022 10:54 Ответить
Теж звернув на це увагу.
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22.11.2022 11:12 Ответить
Як тут не посивіти 😔
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22.11.2022 12:49 Ответить
ну, а потягом?вантажним
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22.11.2022 10:53 Ответить
Херсон залишати напризволяще ніхто не повинен. Це наш символ успіху і люди там самі патріотичні з всіх терріторій. що були раніше окуповані андрофагами. Кличко умнічка.
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22.11.2022 10:57 Ответить
First. я думаю, что с Троещины! вы вечно всем не довольны! у вас всегда хуже чем у других и все в этом виноваты!
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22.11.2022 11:40 Ответить
Покажи в Україні місце де немає проблем з сміттевими баками, хабарами лікарям і далі по списку /крім Кончи-Заспи/. Це уход від теми сайту.
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22.11.2022 11:50 Ответить
Тема сайту - допомога Херсону і його людям, які опинились у жахливому у порівнянні з іншими регіонами становищі.
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22.11.2022 12:03 Ответить
Кличко, ты узнал у гудка, что с электричеством? Что разрушили, что восстановили?
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22.11.2022 11:33 Ответить
Ну у гудка є світло на Багамах.
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22.11.2022 12:03 Ответить
Віталію , щира подяка і респект , бо турбота про людей , в його серці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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22.11.2022 13:06 Ответить
 
 