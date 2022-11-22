В минувшие сутки морпехи уничтожили десяток оккупантов, миномет и хранилище с вражескими боеприпасами, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Как отмечается, за прошедшие сутки, 21 ноября, морские пехотинцы уничтожили 10 оккупантов и миномет.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили хранилище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", – добавляют в ВМС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода ведут бой с оккупантами. ВИДЕО