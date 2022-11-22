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В минувшие сутки морпехи уничтожили десяток оккупантов, миномет и хранилище с вражескими боеприпасами, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Как отмечается, за прошедшие сутки, 21 ноября, морские пехотинцы уничтожили 10 оккупантов и миномет.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили хранилище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", – добавляют в ВМС.

В минувшие сутки морпехи уничтожили десяток оккупантов, миномет и хранилище с вражескими боеприпасами, - ВМС 01

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армия РФ (19715) ВМС (1482) потери (4437)


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Єнот допомагає ЗСУ:
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22.11.2022 12:41 Ответить
Нашим морським котикам , респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

Молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.11.2022 13:08 Ответить
 
 