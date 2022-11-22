Премьер Венгрии Орбан нарядился в шарф с картой Венгрии с украинскими территориями. ВИДЕО+ФОТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. Венгерский премьер стал снимать себя на видео и фотографировать в шарфе с картой Венгрии с частями стран ЕС Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии. Кроме того, карта "Великой Венгрии" включает регионы сегодняшних Сербии и Украины. Эти территории принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны.
Румынский депутат Европарламента Алин Митуца заявил в Twitter, что за такие вещи лидеры Евросоюза должны наказать и изолировать Орбана.
"Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился с шарфом с картой Великой Венгрии. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, который также мечтает изменить границы. Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете", - заявил Митуца.
Орбан не впервые вызывает возмущение упоминанием о "Великой Венгрии". В 2020 году он опубликовал фотографию глобуса, на котором также изображены границы Королевства Венгрия до окончания Первой мировой войны. Этот случай вызвал раздражение, особенно в Хорватии и Румынии.
По Трианонскому договору 1920 года Королевство Венгрия потеряло значительную часть своей бывшей территории. В Венгрии это до сих пор считается большим историческим позором.
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А про транш Євросоюзу Україні, сіярто уже повідомив, що Угорщина його заблокує.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, еще 18 млрд евро планируется выделить в 2023 году. Денежные средства пойдут на ремонт и реконструкции".
Поки не залишився нинішній огризок.
Здається, після цієї війни буде "окончательное решение мудярського вопроса"
вони вже дістали всіх ! 👿
тіп разом зі своєю ультраправою шайкою як не витирає ноги об ЄС ті все одно ніяк не зрозуміють, що якщо у владі країни фашисти то це надовго)
Але це демократія, краще за це ще ніхто не придумав
- "вже вечоріло, коли в наше село зайшли мадяри. І в хату нашу зайшло кілька солдат. Хтось із них побачив вишивані рушники на образАх, зірвав один і став витирати ним свої брудні чоботи. Дідо вихопив того рушника з рук непроханого гостя, вдарив ним пару раз по морді і вибіг з хати. Втікаючи, спочатку хтів сховатись у вихОдку, але передумав і побіг в сад, де виліз на саму високу яблуньку. Зверху бачив, як бігали шукати його мадяри, і у виходок той заглядали.
Як зовсім стемніло, дідо вибрався через городи з села і подався в ліс.".
Пора Європі прокидатися та викидати оце лайно з ЄС! Чи він після цього довго буде сидіти у своєму кріслі?
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орбан то підкацапник а точніше під@рас
РабZeeй по факту сегодня тоже управляет криминальный авторитет Пригожин
Путлер просто типа король видосов и вбросов..типа наш Зеля...
То як цю країну прийняли до НАТО?