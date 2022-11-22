За прошедшие сутки зафиксированы четыре ракетных удара по Краматорску, в Бахмуте не прекращаются обстрелы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Донецкой области задокументировала 29 военных преступлений России за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты совершили огневые атаки на 17 населенных пунктов, убили и ранили гражданских жителей.

"Российские военные совершили семь огневых атак на Авдеевку. Поражение также потерпели Бахмут, Краматорск Курахово, пгт Великая Новоселка, Очеретино, Пивничное, села Каменка, Веселое, Водяное, Северное, Ласточкино, Тоненькое, Максимилиановка, Георгиевка, Карловка, Петровка. Оккупанты били по мирному населению из РСЗО "Град", "Ураган", артиллерии, минометов и ракет. Повреждены 4 жилых дома, АЗС и автосалон", - говорится в сообщении.

Зафиксировано четыре ракетных удара по Краматорску. Российские снаряды попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали.

"Из РСЗО "Град" российские войска атаковали село Георгиевка Марьинской громады, убили человека. От артиллерийских обстрелов погибли гражданские жители в Курахово и селе Петровка Торецкой громады. Обстрелы не прекращаются в Бахмуте. В результате вражеских попаданий погибли и травмировались мирные жители, повреждены два частных дома. Есть раненые в Максимильяновке и Авдеевке", - добавляют в Нацполиции.

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Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.