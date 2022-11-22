Сообщено о подозрении капитана российского судна за незаконную перевозку украинского зерна через оккупированный Крым, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя доложено о подозрении еще одному капитану российского судна "Капитан Корчин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ему инкриминировано нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

По данным следствия, гражданин РФ, являющийся капитаном судна под флагом РФ, совершил 3 незаконных захода и выхода из закрытого Севастопольского морского торгового порта. Подозреваемый обеспечивал погрузку судна зерном, которое оккупанты незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Украины. Осознавая противоправность своих действий, капитан периодически выключал автоматическую идентификационную систему "AIS". Также он вносил в нее фиктивные сведения о курсе судна, которое направлялось якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного Крыма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Казахи в рекламе шоколада троллят бегущих от мобилизации россиян. ВИДЕО