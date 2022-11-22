СБУ проводит обыски в энергокомпании VS Energy, принадлежащей российским олигархам Гинеру, Бабакову и Воеводину, - источник. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины пришла с обысками в энергетическую компанию VS Energy.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Компанией владеют российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков. По данным источников, компания владеет "кучей облэнерго и занимает 10% энергорынка".

"Того самого, что так активно "убивают" россияне своими ракетами. Олигархи уже попали под санкции, а СБУ получила полное право прийти с обысками", – отметил собеседник.

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