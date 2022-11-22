СБУ проводит обыски в энергокомпании VS Energy, принадлежащей российским олигархам Гинеру, Бабакову и Воеводину, - источник. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины пришла с обысками в энергетическую компанию VS Energy.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Компанией владеют российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков. По данным источников, компания владеет "кучей облэнерго и занимает 10% энергорынка".
"Того самого, что так активно "убивают" россияне своими ракетами. Олигархи уже попали под санкции, а СБУ получила полное право прийти с обысками", – отметил собеседник.
Топ комментарии
+15 Віталій Маркович
показать весь комментарий22.11.2022 13:02 Ответить Ссылка
+10 stavr
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+9 Victor Frey
показать весь комментарий22.11.2022 13:12 Ответить Ссылка
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крім того, вони весь час були задіяні в АТО.
І ще, ви не в курсі, як вони були задіяні в обороні Києва, для прикладу?
Але бородата бабушка Зєлєнского ні при чому,-джерело.🤡😱🔥