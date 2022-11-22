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СБУ проводит обыски в энергокомпании VS Energy, принадлежащей российским олигархам Гинеру, Бабакову и Воеводину, - источник. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины пришла с обысками в энергетическую компанию VS Energy.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Компанией владеют российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков. По данным источников, компания владеет "кучей облэнерго и занимает 10% энергорынка".

"Того самого, что так активно "убивают" россияне своими ракетами. Олигархи уже попали под санкции, а СБУ получила полное право прийти с обысками", – отметил собеседник.

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СБУ проводит обыски в энергокомпании VS Energy, принадлежащей российским олигархам Гинеру, Бабакову и Воеводину, - источник 01
СБУ проводит обыски в энергокомпании VS Energy, принадлежащей российским олигархам Гинеру, Бабакову и Воеводину, - источник 02
СБУ проводит обыски в энергокомпании VS Energy, принадлежащей российским олигархам Гинеру, Бабакову и Воеводину, - источник 03

обыск (1904) СБУ (20055) VS Energy (5)


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Топ комментарии
+15
це *******! могли би років з 10 ще почекати!
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22.11.2022 13:02 Ответить
+10
ого)як оперативно
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22.11.2022 13:07 Ответить
+9
Мабудь після чергової вздрючки від Великобританії, не інакше. Бо ж не на часі. То тільки від Європи можна санкції вимагати а у самих кацапський бізнес процвітає
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22.11.2022 13:12 Ответить
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це *******! могли би років з 10 ще почекати!
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22.11.2022 13:02 Ответить
так вже спливає
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22.11.2022 13:08 Ответить
Они должны были быть уже месяцев 8 , как экспроприированы и приносить доход для Украины ! Хитросделанные гниды ОП не могут ничего пропустить ,без выгоды для своих офшоров
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22.11.2022 13:45 Ответить
Так,на вісім років запізнились,ніколи було.
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22.11.2022 13:47 Ответить
ого)як оперативно
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22.11.2022 13:07 Ответить
шо там шукати ?
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22.11.2022 13:10 Ответить
Мабудь після чергової вздрючки від Великобританії, не інакше. Бо ж не на часі. То тільки від Європи можна санкції вимагати а у самих кацапський бізнес процвітає
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22.11.2022 13:12 Ответить
а чого обшуки, чому не націоналізація їхнього бізнесу?
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22.11.2022 13:14 Ответить
Я скажу коротко! Якщо б в України була і працювала СБУ, то Україні була б найзаможнішої країною у світі в котрій ніякої войни не могло б бути...****** гниди ви "СБУ" тварі куплено-продані відповісте за все. З вашим проданим поколінням...лайно
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22.11.2022 13:15 Ответить
Интересная кацапская фамилия "БабакОВ", по идее кацапская должна быть "Сурков"
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22.11.2022 13:21 Ответить
Хорошо экипированы сбвушники. их бы на фронт отправить
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22.11.2022 13:27 Ответить
З чого ви взяли, що їх немає на фронті?
крім того, вони весь час були задіяні в АТО.
І ще, ви не в курсі, як вони були задіяні в обороні Києва, для прикладу?
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22.11.2022 13:57 Ответить
СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy,яка фактично належить Ахметову.
Але бородата бабушка Зєлєнского ні при чому,-джерело.🤡😱🔥
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22.11.2022 13:47 Ответить
Ти диви! Практічєскі мгнавєнно! Хвала керманичам та та СБу... Боронять Україну та платників податків-українців! Ми за ними як за кам*яною стіною!!!
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22.11.2022 13:54 Ответить
Тобто ці 9 місяців не знали?
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22.11.2022 14:22 Ответить
Гінер друг Ярославського ще з отрочества. І,ясно як божий день, його бізнес партнер. Ярославський був далекий від футболу, але його Гінер переконав, і Сашко придбав Металіст. Гінер през московських коней (ЦСКА). Хлопці З СБУ постоять і поїдуть. Ці бізнесмени під покровительством менеджера президента. Ніхто там не постраждає, будь те певні. Це Дерьмаковська заготовка по пиловій бурі в очі піплу
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22.11.2022 15:48 Ответить
 
 