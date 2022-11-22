С погибшими защитниками Украины Виталием Мельником, Романом Прендотой и Владимиром Сухолитким простились во Львове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 ноября, Львов прощается с тремя погибшими Героями, погибшими, защищая Украину.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в городе состоялось прощание с защитниками Украины:

– Виталием Мельником, 30 лет

– Романом Прендотой, 39 лет

– Владимиром Сухолитким, 46 лет

"Соболезнование родным и близким. Вечная Память Защитникам Украины", - говорится в сообщении.











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