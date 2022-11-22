С погибшими защитниками Украины Виталием Мельником, Романом Прендотой и Владимиром Сухолитким простились во Львове. ФОТОрепортаж
Сегодня, 22 ноября, Львов прощается с тремя погибшими Героями, погибшими, защищая Украину.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня в городе состоялось прощание с защитниками Украины:
– Виталием Мельником, 30 лет
– Романом Прендотой, 39 лет
– Владимиром Сухолитким, 46 лет
"Соболезнование родным и близким. Вечная Память Защитникам Украины", - говорится в сообщении.
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Клекочуть лелеки,
Подаруй мені крила, лебідь !
І високо
До вас в синьооке
Я полину в безкрайнє небо.
Ви на південь?
У вир? Все рівно.
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила
Перевести крила...
Прощавайте брати незламні !..