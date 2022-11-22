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С погибшими защитниками Украины Виталием Мельником, Романом Прендотой и Владимиром Сухолитким простились во Львове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 ноября, Львов прощается с тремя погибшими Героями, погибшими, защищая Украину.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в городе состоялось прощание с защитниками Украины:

– Виталием Мельником, 30 лет

– Романом Прендотой, 39 лет

– Владимиром Сухолитким, 46 лет

"Соболезнование родным и близким. Вечная Память Защитникам Украины", - говорится в сообщении.

С погибшими защитниками Украины Виталием Мельником, Романом Прендотой и Владимиром Сухолитким простились во Львове 01
С погибшими защитниками Украины Виталием Мельником, Романом Прендотой и Владимиром Сухолитким простились во Львове 02
С погибшими защитниками Украины Виталием Мельником, Романом Прендотой и Владимиром Сухолитким простились во Львове 03
С погибшими защитниками Украины Виталием Мельником, Романом Прендотой и Владимиром Сухолитким простились во Львове 04
С погибшими защитниками Украины Виталием Мельником, Романом Прендотой и Владимиром Сухолитким простились во Львове 05

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Львов (4599) память (1498) похороны (1534) ВСУ (6700)


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22.11.2022 13:46 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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22.11.2022 13:48 Ответить
Там далеко
Клекочуть лелеки,
Подаруй мені крила, лебідь !
І високо
До вас в синьооке
Я полину в безкрайнє небо.

Ви на південь?
У вир? Все рівно.
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила
Перевести крила...
Прощавайте брати незламні !..
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22.11.2022 13:57 Ответить
С.У.М.
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22.11.2022 15:06 Ответить
Кожен герой полеглий за волю України має назавжди залишитись в пам'яті українскої незламної нації.Пам'ятаймо...
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22.11.2022 15:25 Ответить
Вічна пам'ять ГЕРОЯМ!!! Дякувати батькам за таких синів. Співчуття близьким та рідним.... Але помічаю, що багато загиблих з правого берега Дніпра. Чомусь непобачив шанування загиблих зі східних регіонів Луганської та Донецької областей і Харківської. Хоча кажуть що їх багато воює. Можливо я помиляюсь... Вибачте.
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22.11.2022 16:25 Ответить
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22.11.2022 16:30 Ответить
 
 