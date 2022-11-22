Рашисты ударили по Торецку и Часову Яру, есть раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреливают Торецк и Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Торецк и Часов Яр – под российскими обстрелами.

"В Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный - ранены 2 человека, повреждены 4 дома. В Торецке - прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. К счастью, обошлось без жертв", - отмечает он.

Кириленко информирует, что Часов Яр и Торецк уже не раз попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не прекратят бить по этим городам.

"В который раз прошу всех: эвакуируйтесь! Не подвергайте себя неоправданному риску!" – обращается он к жителям региона.

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