Рашисты ударили по Торецку и Часову Яру, есть раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреливают Торецк и Часов Яр в Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Торецк и Часов Яр – под российскими обстрелами.
"В Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный - ранены 2 человека, повреждены 4 дома. В Торецке - прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. К счастью, обошлось без жертв", - отмечает он.
Кириленко информирует, что Часов Яр и Торецк уже не раз попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не прекратят бить по этим городам.
"В который раз прошу всех: эвакуируйтесь! Не подвергайте себя неоправданному риску!" – обращается он к жителям региона.
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Stanislav Lagutsky
показать весь комментарий22.11.2022 14:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий22.11.2022 14:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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