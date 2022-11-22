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Рашисты ударили по Торецку и Часову Яру, есть раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреливают Торецк и Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Торецк и Часов Яр – под российскими обстрелами.

"В Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный - ранены 2 человека, повреждены 4 дома. В Торецке - прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. К счастью, обошлось без жертв", - отмечает он.

Кириленко информирует, что Часов Яр и Торецк уже не раз попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не прекратят бить по этим городам.

"В который раз прошу всех: эвакуируйтесь! Не подвергайте себя неоправданному риску!" – обращается он к жителям региона.

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Рашисты ударили по Торецку и Часову Яру, есть раненые, - ОВА 01
Рашисты ударили по Торецку и Часову Яру, есть раненые, - ОВА 02
Рашисты ударили по Торецку и Часову Яру, есть раненые, - ОВА 03
Рашисты ударили по Торецку и Часову Яру, есть раненые, - ОВА 04
Рашисты ударили по Торецку и Часову Яру, есть раненые, - ОВА 05
Рашисты ударили по Торецку и Часову Яру, есть раненые, - ОВА 06
Рашисты ударили по Торецку и Часову Яру, есть раненые, - ОВА 07

обстрел (27941) Донецкая область (10010) Торецк (499) Кириленко Павел (640)


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де наші удари ,по криму по кораблям по кримському мосту немае домовленості офіса мабудь нас нищать а ми торгуемо еврейська стратегія
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22.11.2022 14:59 Ответить
Шоб кацапи здохли ‼️‼️‼️ Усі‼️
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22.11.2022 14:59 Ответить
 
 