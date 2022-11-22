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НАБУ расследует хищение на разработке системы "Дзвін", которую Минобороны готовится передать ВСУ, - нардеп "Голоса" Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует вероятное хищение в особо крупных размерах, совершенное военными и должностными лицами при выполнении опытно-конструкторских работ "Дзвін-АС".

Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат фракции "Голос", первый заместитель главы парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

В ответе НАБУ на депутатский запрос говорится, что производство опирается на несколько статей уголовного кодекса, нарушенных во время исполнения ГКР "Дзвін-АС": растрату в особо крупных размерах, небрежное отношение к военной службе, превышение правительственных полномочий, в том числе - военными лицами.

В частности, речь идет об сделках с системой автоматизированного управления войском, разоблаченных расследователями программы Bihus Info. По информации журналистского расследования, на эту систему в Минобороны потратили 4 года и 600 млн. грн.

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Суть "Дзвін-АС" заключалась в создании автоматизированной системы центра оперативного руководства Вооруженными силами Украины. Журналисты выяснили, что в системе образца 2020 года было столько недостатков и проблем, что ее внедрение в армии в то время было признано нецелесообразным и невозможным.

Однако это не помешало Минобороны и дальше разрабатывать сомнительный "Дзвін" и продолжать тратить на систему средства из бюджета.

Министр обороны недавно отчитался парламенту "о завершении цикла государственных испытаний автоматизированной системы управления стратегического уровня ГКР "Дзвін" и "подготовке системы для постановки на поставки, отмечает Юрчишин.

Заместитель главы антикоррупционного комитета подчеркнул, что развертывание в армии системы, фигурирующей в расследовании НАБУ, "в самый ответственный момент войны может привести к роковым последствиям".

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Также Юрчишин сообщил, что фракция "Голос" пригласила министра обороны на свое заседание для выяснения всех обстоятельств разработки данной системы.

"Надеюсь, мы об этом узнаем от министра Резникова раньше, чем по подозрениям НАБУ разработчикам "Дзвону" и их лоббистам в армии", - подытожил нардеп.

НАБУ расследует хищение на разработке системы Дзвін, которую Минобороны готовится передать ВСУ, - нардеп Голоса Юрчишин 01
НАБУ расследует хищение на разработке системы Дзвін, которую Минобороны готовится передать ВСУ, - нардеп Голоса Юрчишин 02

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Напомним, в марте 2021 года журналисты сообщили, что в 2016 году военные заказали ООО "Эверест Лимитед" систему управления Вооруженными силами. На разработку потратили 4 года и 600 млн. грн. бюджетных средств. Но аудит обнаружил в проекте "Дзвін", именно такое название получила система, такое количество недостатков и проблем, что его внедрение в армии может оказаться вообще нецелесообразным и невозможным.

Впоследствии в Минобороны заявили, что после проведения аудита финансирование системы управления армией "Дзвін" приостановлено. В СНБО состоялось совещание по системе "Дзвін", на котором обсуждалось его принятие в опытную эксплуатацию в одной из воинских частей ВСУ для оценки.

Военнослужащие бывшей в/ч А2724 ("Аэроразведка") убеждены, что разработка системы управления войском "Дзвін" ни на шаг не приближает Украину к интеграции с НАТО, а их часть расформировали, чтобы у них не было возможности об этом говорить.

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Минобороны (9428) Юрчишин Ярослав (158) хищения (105)


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Топ комментарии
+16
Еще один эпизод в будущем уголовном деле "зеленых гнид" Как ДБР клистроны систем ПВО изымало , как многое другое "слуги" натворили. Все помним...
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22.11.2022 16:29 Ответить
+10
Разумеется. Это же не великое крадывництво. И "Стугна" дзвін і "Богдана" дзвін, "нептуни" теж дзвін Може тому і "дзвін " що при владі прихильники позаглядати ***** у очі та посмажити у травні шашлики То як, нажерся?
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22.11.2022 16:38 Ответить
+8
І що далі? Що це каже? Що міністр від "зелених" хабарник? Де висновки фахівців? Зелені вєе "шили" справу Порошенку про держ. зраду. Ну то як? І генерал Марченко сидів у в'ящниці, начебто за розкрадання грошей. Хтось із шісток блазня вибачився перед БОЙОВИМ генералом?
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22.11.2022 18:01 Ответить
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22.11.2022 16:27 Ответить
Щось мені підказує що весь цей дзвін лише дзвоном й залишиться...
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22.11.2022 16:28 Ответить
Разумеется. Это же не великое крадывництво. И "Стугна" дзвін і "Богдана" дзвін, "нептуни" теж дзвін Може тому і "дзвін " що при владі прихильники позаглядати ***** у очі та посмажити у травні шашлики То як, нажерся?
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22.11.2022 16:38 Ответить
Еще один эпизод в будущем уголовном деле "зеленых гнид" Как ДБР клистроны систем ПВО изымало , как многое другое "слуги" натворили. Все помним...
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22.11.2022 16:29 Ответить
Так президентом тогда был Порошенко, зеленые то причем =)
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22.11.2022 16:56 Ответить
Когда "тогда"?
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22.11.2022 17:00 Ответить
Вы читать не пробовали?
у 2016 році військові замовили ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами. На розробку витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів
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22.11.2022 17:03 Ответить
І що далі? Що це каже? Що міністр від "зелених" хабарник? Де висновки фахівців? Зелені вєе "шили" справу Порошенку про держ. зраду. Ну то як? І генерал Марченко сидів у в'ящниці, начебто за розкрадання грошей. Хтось із шісток блазня вибачився перед БОЙОВИМ генералом?
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22.11.2022 18:01 Ответить
Ти коли піцу змовляєш, вона відразу у тебе на столі зявляється чи проходе якийсь час.
Бачу піцу до тебе телепортують прямо з піцерії у ту ж секунду як ти дав замовлення,
а от ЗСУ треба було чекати до 2018 поки цю систему почнуть розробляти.
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25.11.2022 16:33 Ответить
Проэкт был 4 года назад инициирован Порошенко но последних 3.5 года воровали зеленые гниды
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22.11.2022 19:56 Ответить
Клистроны с систем ПВО снимало ДБР по указанию президента Зеленского.
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22.11.2022 23:31 Ответить
Зебіли при тому що при них ця система розроблялась ТРИ роки, а при Пороху тільки розпочали розробку.
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25.11.2022 16:28 Ответить
In all civilized countries it's called - TREASON. Maximum available sentence, nothing less.
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22.11.2022 16:31 Ответить
Чув дзвін, та не знаю, де він.
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22.11.2022 16:33 Ответить
А чиє воно оте Бігус.інфо і хто за ним стоїть чи не Бужанські із Бужинськими!?
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22.11.2022 16:39 Ответить
взагалі-то подібні системи - основа управління ******** військом. і те, шо туди свої шнобелі запхнули усілякі бігуси - дуже погана ознака
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22.11.2022 16:52 Ответить
Фактчекінг матеріалу Бігуса про "Дзвін-АС": 10 епізодів спецоперації проти ЗСУ
https://hvylya.net/analytics/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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22.11.2022 16:53 Ответить
"що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим." Zeгніди щось пропонують окрім послаблення ЗСУ? иІ ще лдне у нас окрім вселяких банабаків на кшталт Сракошвіль, углав та іншого щурячого потроха людей нема? Чи хтось вірить ож отій углаві Україна не до сраки? Кіть йому до сракі своя Грузія чи удкіло воно втекло?
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22.11.2022 17:14 Ответить
Поки зелені зрадники у владі,це буде продовжуватись.
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22.11.2022 17:27 Ответить
Зелений Дзвін грошей
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22.11.2022 19:43 Ответить
 
 