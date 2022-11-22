НАБУ расследует хищение на разработке системы "Дзвін", которую Минобороны готовится передать ВСУ, - нардеп "Голоса" Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует вероятное хищение в особо крупных размерах, совершенное военными и должностными лицами при выполнении опытно-конструкторских работ "Дзвін-АС".

Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат фракции "Голос", первый заместитель главы парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

В ответе НАБУ на депутатский запрос говорится, что производство опирается на несколько статей уголовного кодекса, нарушенных во время исполнения ГКР "Дзвін-АС": растрату в особо крупных размерах, небрежное отношение к военной службе, превышение правительственных полномочий, в том числе - военными лицами.

В частности, речь идет об сделках с системой автоматизированного управления войском, разоблаченных расследователями программы Bihus Info. По информации журналистского расследования, на эту систему в Минобороны потратили 4 года и 600 млн. грн.

Читайте: Друзья Ермака заняли высокие должности в "Укрнефти", Минобороны, Ощадбанке, Офисе Генпрокурора и Центрэнерго, - Bihus.Info. ВИДЕО

Суть "Дзвін-АС" заключалась в создании автоматизированной системы центра оперативного руководства Вооруженными силами Украины. Журналисты выяснили, что в системе образца 2020 года было столько недостатков и проблем, что ее внедрение в армии в то время было признано нецелесообразным и невозможным.

Однако это не помешало Минобороны и дальше разрабатывать сомнительный "Дзвін" и продолжать тратить на систему средства из бюджета.

Министр обороны недавно отчитался парламенту "о завершении цикла государственных испытаний автоматизированной системы управления стратегического уровня ГКР "Дзвін" и "подготовке системы для постановки на поставки, отмечает Юрчишин.

Заместитель главы антикоррупционного комитета подчеркнул, что развертывание в армии системы, фигурирующей в расследовании НАБУ, "в самый ответственный момент войны может привести к роковым последствиям".

Также читайте: Гражданину Арестовичу воинское звание "полковник" не присваивалось, - Минобороны. ДОКУМЕНТ

Также Юрчишин сообщил, что фракция "Голос" пригласила министра обороны на свое заседание для выяснения всех обстоятельств разработки данной системы.

"Надеюсь, мы об этом узнаем от министра Резникова раньше, чем по подозрениям НАБУ разработчикам "Дзвону" и их лоббистам в армии", - подытожил нардеп.





Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ провело обыски у заместителей двух министров и советницы заместителя руководителя ОП

Напомним, в марте 2021 года журналисты сообщили, что в 2016 году военные заказали ООО "Эверест Лимитед" систему управления Вооруженными силами. На разработку потратили 4 года и 600 млн. грн. бюджетных средств. Но аудит обнаружил в проекте "Дзвін", именно такое название получила система, такое количество недостатков и проблем, что его внедрение в армии может оказаться вообще нецелесообразным и невозможным.

Впоследствии в Минобороны заявили, что после проведения аудита финансирование системы управления армией "Дзвін" приостановлено. В СНБО состоялось совещание по системе "Дзвін", на котором обсуждалось его принятие в опытную эксплуатацию в одной из воинских частей ВСУ для оценки.

Военнослужащие бывшей в/ч А2724 ("Аэроразведка") убеждены, что разработка системы управления войском "Дзвін" ни на шаг не приближает Украину к интеграции с НАТО, а их часть расформировали, чтобы у них не было возможности об этом говорить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны о прогнозах "паузы в войне" зимой: "Наверное, не загорали в январе в Крыму"