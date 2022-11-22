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Пыточные ФСБ в Херсоне: россияне удерживали заключенных в подвале офисного центра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время фильтрационных мер в Херсоне СБУ и Нацполиция наткнулись на пыточную, где оккупанты издевались над херсонцами, которые имели проукраинскую позицию. Как сообщают следователи, россияне удерживали здесь около 50 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео, опубликованном проектом "Український Свідок", херсонская пыточная. Здесь российские оккупанты удерживали местных жителей и издевались над ними. О том, что это именно пыточная, свидетельствуют многочисленные орудия пыток, найденные правоохранителями.

Пыточные ФСБ в Херсоне: россияне удерживали заключенных в подвале офисного центра 01
Пыточные ФСБ в Херсоне: россияне удерживали заключенных в подвале офисного центра 02

На стенах камер можно прочесть надписи на русском: "Господи боже, спаси и сохрани", "Боже дай сил". Также там есть отметки – характерные перечеркнутые черточки, свидетельствующие о том, сколько дней заключенные провели в своих камерах. О каких-то человеческих условиях жизни речь не идет. На стене висит только одна секция батареи центрального отопления и предназначалась она не для отопления: к ней наручниками приковывали узников. Пленных избивали и не давали им спать. Украинцев, которые отказывались сотрудничать с оккупантами, допрашивали — как именно, можно только представить.

Пыточные ФСБ в Херсоне: россияне удерживали заключенных в подвале офисного центра 03

Смотрите: В Херсоне задержан предатель, собиравший "голоса" для псевдореферендума, - СБУ. ФОТО

Пыточные ФСБ в Херсоне: россияне удерживали заключенных в подвале офисного центра 04

Убегая на левый берег Днепра, оккупанты пытались уничтожить следы своих преступлений: жгли в тюрьме покрышки, чтобы устроить пожар. Но это не удалось.

Пыточные ФСБ в Херсоне: россияне удерживали заключенных в подвале офисного центра 05

Правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных действий, чтобы установить виновных в преступлениях и привлечь их к уголовной ответственности. Как сообщает спикер СБУ в Херсонской области Виктория Шакула, это, к сожалению, не последняя пыточная в Херсоне и Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне использовали свалку в Херсоне для сжигания трупов, - The Guardian

СБУ (20055) ФСБ (1943) Херсон (2899) военные преступления (1453)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.11.2022 17:41 Ответить
Мда. А нам так із представниками рюске мира не можна.

Тому нам треба принаймні щоб у нас були ефективні закони для того щоб могти їх ізолювати чи відторгати від нашого суспільства. Бо рюске мир та його представники це як рак і без протидії йому ми будем приречені.
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22.11.2022 17:44 Ответить
"хуженебудет"-це коли місто віддають без бою?
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22.11.2022 17:46 Ответить
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22.11.2022 17:55 Ответить
а каг жыш жыневская канвеКція???? де ж освідченні коментатори - "вігласи"????
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22.11.2022 18:14 Ответить
"Про@бали" (Люся А.)
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22.11.2022 18:34 Ответить
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22.11.2022 19:00 Ответить
 
 