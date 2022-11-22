Пыточные ФСБ в Херсоне: россияне удерживали заключенных в подвале офисного центра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время фильтрационных мер в Херсоне СБУ и Нацполиция наткнулись на пыточную, где оккупанты издевались над херсонцами, которые имели проукраинскую позицию. Как сообщают следователи, россияне удерживали здесь около 50 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео, опубликованном проектом "Український Свідок", херсонская пыточная. Здесь российские оккупанты удерживали местных жителей и издевались над ними. О том, что это именно пыточная, свидетельствуют многочисленные орудия пыток, найденные правоохранителями.





На стенах камер можно прочесть надписи на русском: "Господи боже, спаси и сохрани", "Боже дай сил". Также там есть отметки – характерные перечеркнутые черточки, свидетельствующие о том, сколько дней заключенные провели в своих камерах. О каких-то человеческих условиях жизни речь не идет. На стене висит только одна секция батареи центрального отопления и предназначалась она не для отопления: к ней наручниками приковывали узников. Пленных избивали и не давали им спать. Украинцев, которые отказывались сотрудничать с оккупантами, допрашивали — как именно, можно только представить.

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Убегая на левый берег Днепра, оккупанты пытались уничтожить следы своих преступлений: жгли в тюрьме покрышки, чтобы устроить пожар. Но это не удалось.

Правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных действий, чтобы установить виновных в преступлениях и привлечь их к уголовной ответственности. Как сообщает спикер СБУ в Херсонской области Виктория Шакула, это, к сожалению, не последняя пыточная в Херсоне и Херсонской области.

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