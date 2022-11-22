В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец. ФОТО
На фронте погиб артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу театра в Facebook.
"В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье защитника", - говорится в сообщении.
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Зеленського обрали ви самі, або ті хто це допустив. Але багато рішень саме з початку війни - на користь країни. Тому стуліть свої пельки і не розхитуйте владу, яка наразі діє більш-менш правильно.
Герою Слава!
Співчуття рідним...
Так не має бути коли гинуть молоді та найкращі!
Москалям горіти в пеклі!
Кацапня нищить наш золотий генофонд. Ви лише подивіться який красень віддав своє життя за нашу свободу.
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