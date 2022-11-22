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Новости Фото Война
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В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец. ФОТО

На фронте погиб артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу театра в Facebook.

В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец 01

"В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье защитника", - говорится в сообщении.

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Автор: 

артисты (281) потери (4437) ВСУ (6700)


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Топ комментарии
+73
Гинуть найкращі...Спочивай у мирі,друже...
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22.11.2022 23:07 Ответить
+46
А ордена отримав Лисий.
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22.11.2022 23:10 Ответить
+36
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним...

Так не має бути коли гинуть молоді та найкращі!
Москалям горіти в пеклі!
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22.11.2022 23:24 Ответить
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Гинуть найкращі...Спочивай у мирі,друже...
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22.11.2022 23:07 Ответить
А ордена отримав Лисий.
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22.11.2022 23:10 Ответить
І козловський
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22.11.2022 23:16 Ответить
Плекаю велику надію, що з цими потворами при владі буде розплата.
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22.11.2022 23:43 Ответить
Не треба все скидати на Зе-команду. Країну руйнували не вони, а ОПЗЖ члени якої досі вільно почуваються і у тилу або в Монако та по світу перечукують доки війна скінчиться.
Зеленського обрали ви самі, або ті хто це допустив. Але багато рішень саме з початку війни - на користь країни. Тому стуліть свої пельки і не розхитуйте владу, яка наразі діє більш-менш правильно.
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23.11.2022 00:08 Ответить
Що ти несеш? Чи може кравчука пригадаєш з кучмом, що то вони натворили, а ці пацанчікі вабщє ні прі дєлах? Яких курво рішень? Зданий Херсон, мацкальня практично в Києві та Харкові, знищений Маріупіль ... не дуркуй там! Тому заткни свою пельчару забугрівську і давись пивом, а не носа суєш не в своє корито!
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23.11.2022 00:15 Ответить
Ви історію трішки почитайте. Як ми втратили ядерну зброю та стратегічні бомбардувальники і як партія регіонів прийшла до влади . А зараз середньостатистичні бидловаті і тупуваті представники нашого народу(
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23.11.2022 00:22 Ответить
2 Ага. Не розхитуйте човен, бо щурів нудить? Як ви вже заї...ли зі своїм "неначасі"!
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23.11.2022 08:49 Ответить
Не згадуйте це зараз , бо тим порівнянням й згадкою Ви просто ганьбите пам"ять про загиблого героя ,
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23.11.2022 00:02 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним...

Так не має бути коли гинуть молоді та найкращі!
Москалям горіти в пеклі!
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22.11.2022 23:24 Ответить
Кожна втрата це невідновлювана частка України. Відомстим по повній ! Смерть мордору !!!
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22.11.2022 23:24 Ответить
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22.11.2022 23:27 Ответить
Світла пам'ять , світлій і талановитій Людині , Герою і Патріоту України 😪😪😪
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22.11.2022 23:29 Ответить
Світла та вічна пам'ять Герою-захиснику.

Кацапня нищить наш золотий генофонд. Ви лише подивіться який красень віддав своє життя за нашу свободу.
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22.11.2022 23:44 Ответить
Светлая память Тебе , воин, артист , патриот , красивий молодой человек . Спасибо Тебе за то ,что защитил нас , соболезнования родним и близким.
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22.11.2022 23:50 Ответить
Щоразу, вітаючи один одного, ми з болем згадуємо про них... Героям слава!
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23.11.2022 00:27 Ответить
RIP brother. You'll be avenged.
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23.11.2022 00:41 Ответить
Лучше б какая то тварь типа Притулы сдохла! Или оте два мордатых поца с Квартала-95
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23.11.2022 02:26 Ответить
Чому тільки "два мордатых поца"? Я голосую за весь "квартал" на чолі з найвеличнішим.
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23.11.2022 08:52 Ответить
ще багато кого забули... Дермака та іхніх друзяк
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23.11.2022 11:16 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ! І смерть клятим ворогам.
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23.11.2022 05:45 Ответить
В нас гинуть найкращі ,а всяка мерзота корупціонери,різні продажні чиновники ,олігархи і далі думають лише про збагачення.
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23.11.2022 06:33 Ответить
йде колір нації, йде красиво з піднятою головою не здався, і не зламався під вагою орди, світла пам'ять герою, сім'ї витримки, пережити і жити далі з таким горем
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23.11.2022 11:15 Ответить


.
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23.11.2022 12:33 Ответить
А когда журнашлюхи мужского пола с наших тв каналов ,здоровенные мужики, встанут на защиту своих семей и Украины,когда пана Арестовича призовут , игроков 95 квартала, или не барское это дело родину защищать ??, ах да - эти то незаменимые у нас и очень нужны народу , БЕЗ НИХ ЭКОНОМИКА ЗАГНЁТСЯ!!!
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24.11.2022 17:31 Ответить
Ужас,конечно. Артист балета, директор театра. Ну какой толк от людей искусства на фронте? А что делать?
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07.05.2023 19:36 Ответить
 
 