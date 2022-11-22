В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец. ФОТО

На фронте погиб артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу театра в Facebook.

"В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье защитника", - говорится в сообщении.

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