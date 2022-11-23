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Россияне обстреляли ракетами родильное отделение в Вольнянске Запорожской области, погиб младенец. ФОТОрепортаж

В ночь на 23 ноября российские захватчики ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области, в результате обстрела погиб младенец.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы.

Горе переполняет наши сердца – убит младенец, только что появившийся на белый свет", - написал он.

Старух добавил, что на месте "прилета" работают спасатели.

Смотрите: Ночью оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по двум селам в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли ракетами родильное отделение в Вольнянске Запорожской области, погиб младенец 01
Россияне обстреляли ракетами родильное отделение в Вольнянске Запорожской области, погиб младенец 02
Россияне обстреляли ракетами родильное отделение в Вольнянске Запорожской области, погиб младенец 03

обстрел (27972) Запорожская область (3215) Старух Александр (145)


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Топ комментарии
+40
Треба Радбез ООН созвать - а то усі звикнут, як с Сіріей . В Сіріі кацапи вбили мильон сірійцев - і нихто хутина не наказав ,
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23.11.2022 06:53 Ответить
+33
руzzкие уроды
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23.11.2022 06:41 Ответить
+27
Розпач, а світова сволота, звиняйте, спільнота піниться за свинособак, яких ще й полоненими називають
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23.11.2022 07:05 Ответить
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Нє, не геноцид ???
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23.11.2022 06:29 Ответить
Іх винуділі. Ані родіну свою ******* защіщяют.
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23.11.2022 06:43 Ответить
руzzкие уроды
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23.11.2022 06:41 Ответить
Треба Радбез ООН созвать - а то усі звикнут, як с Сіріей . В Сіріі кацапи вбили мильон сірійцев - і нихто хутина не наказав ,
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23.11.2022 06:53 Ответить
вони звикли давно.
це звичайні бюрократичні чинуши.
робота - для дебілів.
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23.11.2022 07:03 Ответить
А ми звикати не маемо право - треба постійно говорить , що украинців ВИНІЩУЮТЬ КАЦАПСЬКІ ЗВІРИ І ВИРОДКИ
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23.11.2022 07:06 Ответить
Розповідати? Ну і що? Каци винищували українців постійно протягом 20-го сторіччя та багато років у минулих сторіччях. Усім пофіг. Кровавому сталіну допомагав весь світ у війні, коли ГУЛАГ вже стратив мільйони українців, а Аушвіц лише будували.
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23.11.2022 07:29 Ответить
Розпач, а світова сволота, звиняйте, спільнота піниться за свинособак, яких ще й полоненими називають
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23.11.2022 07:05 Ответить
І вам теж повторю - Кровавому сталіну допомагав весь світ у війні, коли ГУЛАГ вже стратив мільйони українців, а Аушвіц лише будували. Усім пофіг.
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23.11.2022 07:50 Ответить
Папа Гандон хай прокоментує. Виродки рашиські, щоб ви всі в муках жили!
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23.11.2022 07:30 Ответить
Чергова "звитяга" рашенармії.
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23.11.2022 07:44 Ответить
Народ гній, народ непотріб...
Хай будуть прокляті всі!
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23.11.2022 08:00 Ответить
Найпекельніше пекло всім лаптеногім вилупкам від малого до старого!!!
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23.11.2022 08:18 Ответить
кацапи то виродки
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23.11.2022 08:31 Ответить
Де, оте юне створіння, Стефанішина, щодо її глибокої стурбованості за смерть Українського немовляти від рук рашистів *****!!!!
Чому немає в ЗМІ її та Шмигаля гнівного осуду рашистів ??
За битих рашистів ***** виступила з папірцем, а за Українських дітей, язики позаклинювало???!!!
Для таких посад та виступів повинні бути Український характер та життєвий досвід, а не протеже, аби припаркувати на посаду!!
Для таких посад треба не дупа, щоб на засіданнях сидіти, а голова, з життєвим досвідом, щоб відстоювати Українську державність!!
Украінці терплячі та з доброю пам'яттю !!!
‼️⚔️🇺🇦❤️😠😡🤔✊🇹🇷🇪🇪🇪🇺🇸🇪🇫🇮🇦🇿🇯🇵🇳🇴🇬🇧🇺🇸🇱🇹🇮🇩🇨🇿🇩🇪🇨🇦‼️⚔️🇺🇦❤️
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23.11.2022 09:29 Ответить
Турецький прапор в кінці допису серед стягів інших країн-партнерів виглядає як біла ворона. *********Ердоган, сидячи однією жепою на 2х стільцях, такий же наш партнер, як і бєлорашка.
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23.11.2022 20:37 Ответить
Треба чистити свої "конюшні".
Виявляти колоборантів та їх карати.
Переконувати громадянне не ходити до церква сатани (московський патріархат - УПЦ)
Спілкуватись тільки на українській мові
Вимивати в собі і знайомих "руЗькІй мІр"
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23.11.2022 09:40 Ответить
ЩЕ ОДНЕ немовля. Скільки немовлят та дітей загинуло вже, хоч хтось рахував? Не офіційні цифри, а реальні. Прокляті кацапські суки, путін зі своїми соратниками та вилупками, здохніть в страшенних муках та вічно горіть у пеклі!
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23.11.2022 11:21 Ответить
велика ненависть до русскіх за такі вчинки !
і скільки таких немовлят вони вбили в Україні, в Сірії, в Чечні, в грузинських Абхазії та Осетії !
дитинка народилася, ще тільки хотіла маминого молока попити,
а русскіє її вбили !
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23.11.2022 17:10 Ответить
ПУТІН = САТАНА
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23.11.2022 19:04 Ответить
Поки не буде гідної відповіді по кацапських містах, кацапи не зупиняться.
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23.11.2022 19:33 Ответить
 
 