Россияне обстреляли ракетами родильное отделение в Вольнянске Запорожской области, погиб младенец. ФОТОрепортаж

В ночь на 23 ноября российские захватчики ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области, в результате обстрела погиб младенец.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы.

Горе переполняет наши сердца – убит младенец, только что появившийся на белый свет", - написал он.

Старух добавил, что на месте "прилета" работают спасатели.

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