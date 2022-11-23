Россияне обстреляли ракетами родильное отделение в Вольнянске Запорожской области, погиб младенец. ФОТОрепортаж
В ночь на 23 ноября российские захватчики ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области, в результате обстрела погиб младенец.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы.
Горе переполняет наши сердца – убит младенец, только что появившийся на белый свет", - написал он.
Старух добавил, что на месте "прилета" работают спасатели.
Топ комментарии
+40 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий23.11.2022 06:53 Ответить Ссылка
+33 Danilo Kosmina #241992
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+27 Яна Чорновола
показать весь комментарий23.11.2022 07:05 Ответить Ссылка
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це звичайні бюрократичні чинуши.
робота - для дебілів.
Хай будуть прокляті всі!
Чому немає в ЗМІ її та Шмигаля гнівного осуду рашистів ??
За битих рашистів ***** виступила з папірцем, а за Українських дітей, язики позаклинювало???!!!
Для таких посад та виступів повинні бути Український характер та життєвий досвід, а не протеже, аби припаркувати на посаду!!
Для таких посад треба не дупа, щоб на засіданнях сидіти, а голова, з життєвим досвідом, щоб відстоювати Українську державність!!
Украінці терплячі та з доброю пам'яттю !!!
‼️⚔️🇺🇦❤️😠😡🤔✊🇹🇷🇪🇪🇪🇺🇸🇪🇫🇮🇦🇿🇯🇵🇳🇴🇬🇧🇺🇸🇱🇹🇮🇩🇨🇿🇩🇪🇨🇦‼️⚔️🇺🇦❤️
Виявляти колоборантів та їх карати.
Переконувати громадянне не ходити до церква сатани (московський патріархат - УПЦ)
Спілкуватись тільки на українській мові
Вимивати в собі і знайомих "руЗькІй мІр"
і скільки таких немовлят вони вбили в Україні, в Сірії, в Чечні, в грузинських Абхазії та Осетії !
дитинка народилася, ще тільки хотіла маминого молока попити,
а русскіє її вбили !