За прошедшие сутки военные РФ убили 1 мирного жителя Донетчины, 8 человек ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки убили 1 гражданского жителя в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 22 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Бахмуте.

Еще 8 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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