Воины Интернационального легиона отдали свою еду и теплые вещи жителям Херсона. ФОТО

Иностранцы, защищающие Украину, не смогли остаться в стороне от сложной гуманитарной ситуации в освобожденном регионе.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возвращаясь с очередной боевой задачи, воины Интернационального Легиона ГУР МО Украины не смогли остаться в стороне от сложной гуманитарной ситуации и отдали местным жителям все свои запасы пищи и теплых вещей. Один из будущих защитников даже получил зимнюю шапку в подарок от бойца Легиона", – говорится в сообщении.

Читайте: На Донетчине идут тяжелые бои, на Луганщине - понемногу двигаемся, на Херсонщине сокращаем боевой потенциал врага, - Зеленский

В ГУР напомнили, что гуманитарная ситуация в Херсонской области сейчас сложная: энергосистема разрушена, людям нужны продукты, генераторы и теплые вещи. Но херсонцы не теряют оптимизма и говорят, главное – что они свободны.

"Наши воины еще раз показали, что сила нашей нации – в единстве. Мы обязательно победим", – добавили в ГУР.