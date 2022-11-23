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Новости Фото Война
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Воины Интернационального легиона отдали свою еду и теплые вещи жителям Херсона. ФОТО

Иностранцы, защищающие Украину, не смогли остаться в стороне от сложной гуманитарной ситуации в освобожденном регионе.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возвращаясь с очередной боевой задачи, воины Интернационального Легиона ГУР МО Украины не смогли остаться в стороне от сложной гуманитарной ситуации и отдали местным жителям все свои запасы пищи и теплых вещей. Один из будущих защитников даже получил зимнюю шапку в подарок от бойца Легиона", – говорится в сообщении.

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Воины Интернационального легиона отдали свою еду и теплые вещи жителям Херсона 01

В ГУР напомнили, что гуманитарная ситуация в Херсонской области сейчас сложная: энергосистема разрушена, людям нужны продукты, генераторы и теплые вещи. Но херсонцы не теряют оптимизма и говорят, главное – что они свободны.

"Наши воины еще раз показали, что сила нашей нации – в единстве. Мы обязательно победим", – добавили в ГУР.

освобождение (567) разведка (4196) Интернациональный легион (17) Херсонская область (4904)


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Топ комментарии
+23
respect
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23.11.2022 09:29 Ответить
+22
Що можна сказати? Щира подяка, краще них там ситуації ніхто не знає.
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23.11.2022 09:29 Ответить
+21
Багато разів передивилась відео з жителем Херсона, що без нічого,але і без орків. Позиція визиває повагу. Де слуги з вкраденою гуманітарною, досить піару на збіговиськах, реально люди потребують допомоги
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23.11.2022 09:30 Ответить
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respect
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23.11.2022 09:29 Ответить
Що можна сказати? Щира подяка, краще них там ситуації ніхто не знає.
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23.11.2022 09:29 Ответить
Багато разів передивилась відео з жителем Херсона, що без нічого,але і без орків. Позиція визиває повагу. Де слуги з вкраденою гуманітарною, досить піару на збіговиськах, реально люди потребують допомоги
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23.11.2022 09:30 Ответить
Гуманітарка розчинилась по дорозі .
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23.11.2022 09:34 Ответить
навіть не вагонами - пароплавами розчиняється...
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23.11.2022 09:49 Ответить
Україна шле кукурудзу чалматим,
нахавані чалматі шлють дрони кацапам,
кацапи тими дронами херачять все що бачять в Україні,
захід шле гуманітарку в Україну,
гуманітарку зелені клопи ******* тільки облізуються,
а Україна шле чалматим кукурузу!
сюр якийсь...
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23.11.2022 10:08 Ответить
ці в Україні не зелені - ці не крадуть....
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23.11.2022 09:45 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.11.2022 10:33 Ответить
А з чим зелька туди приперся?
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23.11.2022 10:40 Ответить
Як з чим?
Телеоператори, фотографи, іміджмейкери, режисери, дуполизи, дерьмак, крадії тимошенко і резніченко та інше плісняве.

https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Бородач:
 - Дякую за співпрацю, стабільний схематоз і вчасні відкати!
- Служу офісу ***********!
- Жму руку, обнімаю!
(Так, на фото не висмоктане з рашистських фейкових плівок лайно, а офіціне братання офісу з топ корупціонерами, що руйнують нашу країну зсередини під час війни).
Таня:
В цьому фото прекрасно все:
зєлєнскій облизується, як кіт на сало,
рєзнічєнка тягнеться до єрмака, заглядаючи в очі(гроші - як домовлялись),
малярша так дивиться на ондрюшу, що аж стає незручно за неї…
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23.11.2022 11:46 Ответить
Вона вже потекла...
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23.11.2022 12:17 Ответить
🤣🤣🤣
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23.11.2022 14:29 Ответить
Треба дати всім хто воював громадянство - а забрати від промосковської шушери
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23.11.2022 11:03 Ответить
Скільки контейнерів та вагонів із гуманітаркою вкрав Старух та його банда?
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23.11.2022 12:26 Ответить
Зе і Злата Некрасова, розкрадачка Гумдопомоги.
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23.11.2022 14:20 Ответить
В Легион пошли Благородные Люди.
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23.11.2022 13:50 Ответить
Іноземці більше патріоти України ніж деякі народжені в Україні.
І ще треба подякувати актору який грає роль президента України - роль грає непогано, а як президент він лайно повне, українофобське лайно.
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23.11.2022 14:18 Ответить
Лахта вбийця об монітор
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24.11.2022 14:40 Ответить
А что делает Ирина Верещук?
«Руководитель» помощи для освобожденных территорий?

Интервью раздаёт?
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23.11.2022 16:27 Ответить
 
 