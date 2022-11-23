Воины Интернационального легиона отдали свою еду и теплые вещи жителям Херсона. ФОТО
Иностранцы, защищающие Украину, не смогли остаться в стороне от сложной гуманитарной ситуации в освобожденном регионе.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Возвращаясь с очередной боевой задачи, воины Интернационального Легиона ГУР МО Украины не смогли остаться в стороне от сложной гуманитарной ситуации и отдали местным жителям все свои запасы пищи и теплых вещей. Один из будущих защитников даже получил зимнюю шапку в подарок от бойца Легиона", – говорится в сообщении.
В ГУР напомнили, что гуманитарная ситуация в Херсонской области сейчас сложная: энергосистема разрушена, людям нужны продукты, генераторы и теплые вещи. Но херсонцы не теряют оптимизма и говорят, главное – что они свободны.
"Наши воины еще раз показали, что сила нашей нации – в единстве. Мы обязательно победим", – добавили в ГУР.
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нахавані чалматі шлють дрони кацапам,
кацапи тими дронами херачять все що бачять в Україні,
захід шле гуманітарку в Україну,
гуманітарку зелені клопи ******* тільки облізуються,
а Україна шле чалматим кукурузу!
сюр якийсь...
Героям слава!!!
Телеоператори, фотографи, іміджмейкери, режисери, дуполизи, дерьмак, крадії тимошенко і резніченко та інше плісняве.
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
Бородач:
- Дякую за співпрацю, стабільний схематоз і вчасні відкати!
- Служу офісу ***********!
- Жму руку, обнімаю!
(Так, на фото не висмоктане з рашистських фейкових плівок лайно, а офіціне братання офісу з топ корупціонерами, що руйнують нашу країну зсередини під час війни).
Таня:
В цьому фото прекрасно все:
зєлєнскій облизується, як кіт на сало,
рєзнічєнка тягнеться до єрмака, заглядаючи в очі(гроші - як домовлялись),
малярша так дивиться на ондрюшу, що аж стає незручно за неї…
І ще треба подякувати актору який грає роль президента України - роль грає непогано, а як президент він лайно повне, українофобське лайно.
«Руководитель» помощи для освобожденных территорий?
Интервью раздаёт?