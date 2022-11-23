СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, проводимые на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ривненской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных построек и 850 человек.
Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, находившиеся на территории объектов.
"Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время в отношении них осуществляется углубленная проверка.
Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван". При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании "ANTVAN GROUP" – гражданина РФ Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. Пока это имущество арестовано в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СБУ, в ходе мер безопасности выявлено:
- пророссийскую литературу, которая используется для обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";
- наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей.
Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования.
"Указанные меры безопасности проходили в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - говорится в сообщении.
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«Братія» Києво-Печерської Лаври уже давно просилась, аби до неї в гості зайшла СБУ. І нещодавні пісні про «святую Русь» - лише одне з багатьох свідчень тому.
Ледь не вся України чекає, коли ж Паша-Мерседес змінить свій нікнейм на «Паша-автозак». Але схожа ситуація і в інших храмах. Тому «велика ранкова Служба», яку сьогодні розпочала СБУ, проходила не тільки в столиці, але й по всій Україні - у тих храмах, настоятелі яких відомі своїми проросійськими поглядами.
І це історія не стільки про релігію, як про нашу безпеку.
По-перше, московські церковники завжди були агентурою фсб, це ні для кого не секрет. По-друге, храми МП - ідеальне сховище не лише для агентів у рясах, але й диверсантів. Про це, до речі, ще Малюк у своєму інтерв'ю говорив. А сьогодні, наприклад, читаю, на Рівненщині проходять обшуки в єпархії, де «святі отці» дали притулок ДРГ, котра зайшла з території Білорусі.
Та й хіба ми сумніваємось, що «народ-скрєпоносєц» здатен влаштувати будь-яку підлянку? Та ж Лавра - ідеальна мішень для організації теракту чи якоїсь диверсії. фсб може влаштувати їх через своїх агентів, а потім звинуватити Україну. Класичний сценарій.
Тому сьогоднішня «велика служба» від СБУ - це робота на випередження. Перше щеплення від рснявого сказу.
Навіть не так важливо, чи знайдуть у Лаврі якісь докази роботи на на рф. Головне - сам сигнал про те, що тепер у Паші-Мерседеса будуть особливо обережні з вибором церковного плейліста. А, вирішуючи, чи вступати в «бєспорядочниє канонічєскіє связі», п'ять разів подумають і три рази перехрестяться.
В России объявили о намерении создания первой частной военной компании (ПВК) под крылом русской православной церкви. РПЦ провозгласила украинцев детьми сатаны из-за того, что украинский народ не захотел стать частью Российской Федерации и решил защищать независимость своего государства. Теряя контроль над начавшейся войной, Кремль в отчаянии отдал приказ РПЦ усилить вовлечение православных верующих в ход мобилизации и создание новых подразделений для войны в Украине.
Москва вообще стала терять рассудок. Сейчас на войну она фактически мобилизует православных священнослужителей с верующими и это всё за деньги, чтобы найти больше новых желающих умирать в Украине за идеалы российского фашизма (рашизма) и "русского мира".
Первыми, кто стал формировать частное церковное войско, были священники морского Кронштадтского Никольского собора в Санкт-Петербурге. Первые сформированные батальоны будут называться "Андреевский крест". Эта ЧВК будет в составе вооруженных сил России.
При этом российская армия в Украине своим символом избрала знак Z-ла.
Вся страна так и живет....коррупция и кумовство это наше все....а потом удивляемся, чего это путлер напал....
Я допоміг би все фахово оформити.
Жодного бажаючого не знайшлося.
Вважаю, що зараз теж не знайдеться.
подкинулпопутал. А владельцы тех бесовских проклятых денег случайно не те, кто призывает жить духовно и смиренно? У нас тут подобный крендель в платье с коптилкой тоже все рассказывает, что надо не забывать бога и жить духовно, примерно, как он и его семейство. У самого домик нехилый (бог послал), поповник отгрохал немалый, естественно, за деньги бабушек, которые те выделяли из пенсии. Все его детки пристроены в поповниках, ездят на автомобилях очень недешевых, то есть, живут очень духовно, скромно, тем самым подавая пример "пастве".