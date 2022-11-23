СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, проводимые на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ривненской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных построек и 850 человек.

Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, находившиеся на территории объектов.







































"Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время в отношении них осуществляется углубленная проверка.

Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван". При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании "ANTVAN GROUP" – гражданина РФ Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. Пока это имущество арестовано в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным СБУ, в ходе мер безопасности выявлено:

- пророссийскую литературу, которая используется для обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";

- наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей.

Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования.

"Указанные меры безопасности проходили в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - говорится в сообщении.