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СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, проводимые на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ривненской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных построек и 850 человек.

Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, находившиеся на территории объектов.

СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 01
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 02
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 03
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 04
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 05
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 06
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 07
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 08
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 09
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 10
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 11
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 12
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 13
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 14
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 15
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 16
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 17
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 18
СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и сомнительных граждан РФ во время мер безопасности в Лавре и храмах УПЦ МП в Ривненской области 19

"Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время в отношении них осуществляется углубленная проверка.

Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван". При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании "ANTVAN GROUP" – гражданина РФ Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. Пока это имущество арестовано в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

Смотрите: СБУ проводит мероприятия по безопасности на территории культовых сооружений УПЦ МП в Ровенской области. ФОТОрепортаж

Кроме того, по данным СБУ, в ходе мер безопасности выявлено:

- пророссийскую литературу, которая используется для обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";

- наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей.

Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования.

"Указанные меры безопасности проходили в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Лавра (421) СБУ (20067) УПЦ МП (1566)


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Топ комментарии
+45
Хіба хтось сумнівався?
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23.11.2022 09:56 Ответить
+44
Носіть і далі пожертви в цей бізнес-центр, Богу (якщо він є) можна дома молитися за мир тихенько, для цього не потрібно тинятися до ряжених попів, щоб кадилом перед чолом помахали
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23.11.2022 09:59 Ответить
+41
кадило крутиться - лавеха мутиться!
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23.11.2022 09:59 Ответить
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, - той самий політолог, місц.блогер, з українізованим логіном, написав в своєму телеграмі https://t.me/allgolobutsky/21788 AllГолобуцький :

«Братія» Києво-Печерської Лаври уже давно просилась, аби до неї в гості зайшла СБУ. І нещодавні пісні про «святую Русь» - лише одне з багатьох свідчень тому.
Ледь не вся України чекає, коли ж Паша-Мерседес змінить свій нікнейм на «Паша-автозак». Але схожа ситуація і в інших храмах. Тому «велика ранкова Служба», яку сьогодні розпочала СБУ, проходила не тільки в столиці, але й по всій Україні - у тих храмах, настоятелі яких відомі своїми проросійськими поглядами.
І це історія не стільки про релігію, як про нашу безпеку.
По-перше, московські церковники завжди були агентурою фсб, це ні для кого не секрет. По-друге, храми МП - ідеальне сховище не лише для агентів у рясах, але й диверсантів. Про це, до речі, ще Малюк у своєму інтерв'ю говорив. А сьогодні, наприклад, читаю, на Рівненщині проходять обшуки в єпархії, де «святі отці» дали притулок ДРГ, котра зайшла з території Білорусі.
Та й хіба ми сумніваємось, що «народ-скрєпоносєц» здатен влаштувати будь-яку підлянку? Та ж Лавра - ідеальна мішень для організації теракту чи якоїсь диверсії. фсб може влаштувати їх через своїх агентів, а потім звинуватити Україну. Класичний сценарій.
Тому сьогоднішня «велика служба» від СБУ - це робота на випередження. Перше щеплення від рснявого сказу.
Навіть не так важливо, чи знайдуть у Лаврі якісь докази роботи на на рф. Головне - сам сигнал про те, що тепер у Паші-Мерседеса будуть особливо обережні з вибором церковного плейліста. А, вирішуючи, чи вступати в «бєспорядочниє канонічєскіє связі», п'ять разів подумають і три рази перехрестяться.
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23.11.2022 11:42 Ответить
Результати так собі ... Єдине що, блін, я купюру у 1000 грн навіть не бачив ніразу, а тут поклади !!!
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23.11.2022 12:05 Ответить
Лавра - памятник культуры национального значения. Он находится в государственной собственности, а УПЦ владеет им на основании договора аренды долгосрочного. Проверили бы основания его заключения . . .
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23.11.2022 12:10 Ответить
https://hvylya.net/analytics/262627-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-vtyagivaetsya-v-voynu-protiv-ukrainy Александр Левченко, для "Хвилі"

В России объявили о намерении создания первой частной военной компании (ПВК) под крылом русской православной церкви. РПЦ провозгласила украинцев детьми сатаны из-за того, что украинский народ не захотел стать частью Российской Федерации и решил защищать независимость своего государства. Теряя контроль над начавшейся войной, Кремль в отчаянии отдал приказ РПЦ усилить вовлечение православных верующих в ход мобилизации и создание новых подразделений для войны в Украине.
Москва вообще стала терять рассудок. Сейчас на войну она фактически мобилизует православных священнослужителей с верующими и это всё за деньги, чтобы найти больше новых желающих умирать в Украине за идеалы российского фашизма (рашизма) и "русского мира".
Первыми, кто стал формировать частное церковное войско, были священники морского Кронштадтского Никольского собора в Санкт-Петербурге. Первые сформированные батальоны будут называться "Андреевский крест". Эта ЧВК будет в составе вооруженных сил России.
При этом российская армия в Украине своим символом избрала знак Z-ла.
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23.11.2022 12:11 Ответить
Давно пора закрити цю ворожу церкву ,а що роблять в Києво _Печерській лаврі громадяни рф ?
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23.11.2022 12:45 Ответить
Мракобесов в погонах за поребрик!
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23.11.2022 13:39 Ответить
И что, вы хотите сказать,что СБУ об этом не знала? Пффф....та все в доле....
Вся страна так и живет....коррупция и кумовство это наше все....а потом удивляемся, чего это путлер напал....
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23.11.2022 16:39 Ответить
Більш ніж 10 років тому я пропонував любому слідчому поліції, прокуратури чи СБУ стати відомим через те,що порушити стосовно православної церкви кримінальну справу за шахрайство, арештувати всіх священослужителів, накдасти арешт на всі будови та майно церков.
Я допоміг би все фахово оформити.
Жодного бажаючого не знайшлося.
Вважаю, що зараз теж не знайдеться.
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23.11.2022 16:59 Ответить
Результати обшуку "вражають"... Напевно якщо у кожного з СБУшників, що проводили шмон, у самих провести обшук, грошей буде знайдено набагато більше. А в порівнянні з "золотими унітазами" чиновників, то це взагалі дріб'язок. А "докази" надруковані в 2007, 2014 і в 2020 році, ну це взагалі... Таке враження, що "шукачі" Кримінальний кодекс України і в очі не бачили. Тобто, якщо у когось знайдуть "Mein Kampf" то він автоматично має бути записаний в прихильники нацизму? На яких ідіотів розрахований цей цирк? Це починає нагадувати Совок, в якому лише за зберігання роздруківки з Загальної декларації з прав людини, впаювали строк за антирадянську пропаганду.
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23.11.2022 23:36 Ответить
Православний малорос?
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28.11.2022 00:12 Ответить
Ой, а что то за богомерзкие бумажки в пластиковых коробках? Не иначе, бес подкинул попутал. А владельцы тех бесовских проклятых денег случайно не те, кто призывает жить духовно и смиренно? У нас тут подобный крендель в платье с коптилкой тоже все рассказывает, что надо не забывать бога и жить духовно, примерно, как он и его семейство. У самого домик нехилый (бог послал), поповник отгрохал немалый, естественно, за деньги бабушек, которые те выделяли из пенсии. Все его детки пристроены в поповниках, ездят на автомобилях очень недешевых, то есть, живут очень духовно, скромно, тем самым подавая пример "пастве".
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25.11.2022 07:29 Ответить
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