Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских. ФОТОрепортаж
Государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов Украины.
Об этом пишет в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что в результате ракетного удара по родильному отделению Вольнянской больницы погиб младенец, ранена женщина. Под завалами, вероятно, есть еще люди.
"Оккупанты обстреляли многоэтажку и поликлинику в Купянске. Погибли два человека, один человек госпитализирован. На местах работают все службы. Враг снова решил попробовать террором и убийствами достичь того, чего уже девятый месяц не может и не сможет достичь. А будет только отвечать за все зло, которое принесло в нашу страну", - пишет глава государства.
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+7 Voc Vox
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+6 Алла Новосад #194524
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+5 три - пятнадцать
показать весь комментарий23.11.2022 10:22 Ответить Ссылка
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