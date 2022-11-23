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Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских. ФОТОрепортаж

Государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов Украины.

Об этом пишет в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что в результате ракетного удара по родильному отделению Вольнянской больницы погиб младенец, ранена женщина. Под завалами, вероятно, есть еще люди.

"Оккупанты обстреляли многоэтажку и поликлинику в Купянске. Погибли два человека, один человек госпитализирован. На местах работают все службы. Враг снова решил попробовать террором и убийствами достичь того, чего уже девятый месяц не может и не сможет достичь. А будет только отвечать за все зло, которое принесло в нашу страну", - пишет глава государства.

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Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских 01
Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских 02
Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских 03
Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских 04
Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских 05
Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских 06
Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских 07
Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских 08
Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских 09
Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских 10

армия РФ (19738) обстрел (27972) Запорожская область (3215) Купянск (687)


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Топ комментарии
+7
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23.11.2022 10:18 Ответить
+6
гутцайти, каломойські найбільші патріоти. Бабла.
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23.11.2022 10:21 Ответить
+5
вова-коментатор - в Г+Г стажером годен!
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23.11.2022 10:22 Ответить
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23.11.2022 10:18 Ответить
гутцайти, каломойські найбільші патріоти. Бабла.
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23.11.2022 10:21 Ответить
всі вони,та багато.багато інших із роду Юди
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23.11.2022 10:24 Ответить
"Гутцайты" не утонут при любой власти.🤷
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23.11.2022 10:32 Ответить
Р.S. Кстати его "сюпрюга" тоже умничает на "телемарахвоне"?
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23.11.2022 10:34 Ответить
вова-коментатор - в Г+Г стажером годен!
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23.11.2022 10:22 Ответить
Скільки горя рашисти принесли сусідам.... якщо не дотягнутися зараз й піти на "домовленості" у майбутньому буде ще більше горя від рашистів. Треба чавити рашиську гнилу до повної демілітарізації!
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23.11.2022 10:26 Ответить
Дуже цінна та ефективна інформація. Дякуємо,вова.👍🤦
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23.11.2022 10:26 Ответить
Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об'єктів в України, а я як "зе-лідор" обраний "мудрим нарідом" ,палець в палець не вдарив ,за час свого правління(крім навару на асвальті) ,для захисту життя цього "мудрого наріду" і прихильників Петра, котрі також народ Неньки -України,
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23.11.2022 10:28 Ответить
Царство Небесне дитинці...

кацапам горіти в пеклі...
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23.11.2022 10:28 Ответить
Сьогодні Литва відзначає День Збройних Сил. Пліч о пліч з Україною, зброя,житло,,допомога . Мужність, Вірність цінностям миру і безпеки. З святом. Дякую за спільну дорогу до Перемоги України
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23.11.2022 10:30 Ответить
Про гутцайта нічого нового. А стосовно обстрілів, невже в когось ще вистачить совісті говорити про «мирні» перемовини з рашиською ордою? Цур і пек на їхню голову. Прокляте створіння!
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23.11.2022 10:53 Ответить
Кацапські варвари ,що ж ви за народ такий ?,хай ваші діти гинуть ви зло і бажаю вашому дибільному народу стільки біди,як ви принесли нам.
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23.11.2022 12:42 Ответить
А когда в феврале 2021 зеленский на лыжах катался а амерекенцы предупреждали о рашисском вторжении, зеленский думал рашисты с танцами в Украину зайдут? А теперь видосики каждый день, бровки домиком, гудосым голосом говорит о том,что рашисты терористы. Друга Филю все оправдывал, разрешение на везд в Украину ему дали, типа музыка вне политики а теперь этот же друг зеленского Филя весь агетирует рашистов ехать на войну с Украиной.
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23.11.2022 13:17 Ответить
 
 