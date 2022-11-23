Зеленский об убийстве россиянами младенца в Вольнянске: Государство-террорист продолжает воевать против гражданских. ФОТОрепортаж

Государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов Украины.

Об этом пишет в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что в результате ракетного удара по родильному отделению Вольнянской больницы погиб младенец, ранена женщина. Под завалами, вероятно, есть еще люди.

"Оккупанты обстреляли многоэтажку и поликлинику в Купянске. Погибли два человека, один человек госпитализирован. На местах работают все службы. Враг снова решил попробовать террором и убийствами достичь того, чего уже девятый месяц не может и не сможет достичь. А будет только отвечать за все зло, которое принесло в нашу страну", - пишет глава государства.

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