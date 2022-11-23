Спасатели Киева ликвидируют последствия обстрела города 23 ноября 2022 года, - ГСЧС. ФОТО
Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов ракетами российских оккупантов в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "23 ноября днем в Главное управление ГСЧС в г. Киеве начали поступать сообщения о вражеских обстрелах в столице.
На местах чрезвычайных происшествий были разрушения объектов критической инфраструктуры и нежилых построек, сопровождавшихся последующим горением. Также в результате ракетных обстрелов возникли пожары в гаражном кооперативе в Днепровском районе и в 3 гаражах Соломенского района.
Кроме того, в Голосеевском районе произошло разрушение админздания, в результате чего от обломков еще пострадали 4 автомобиля, а также складское помещение.
Пожар ликвидирован.
На местах событий задействовано более 30 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также более 130 человек личного состава.
По предварительным данным, в результате российской агрессии погибли 3 человека и 10 - пострадали, из них один ребенок. Информация уточняется".
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