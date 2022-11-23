Ракетный удар по Вышгороду: количество погибших возросло до пяти, более 20 раненых. ФОТОрепортаж

Число погибших после удара в Киевской области вражеской ракеты возросло до пяти человек.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотелось бы добавить по прилету ракеты, который произошел в Киевской области в городе Вышгороде. Ракета прилетела в многоквартирный дом. Ситуация сейчас: пятеро погибших, более 20 раненых. Сейчас еще ГСЧС работает там на объекте, но уже можем подтвердить информацию о пяти погибших", - сказал Тимошенко.

По его словам, жителей разрушенного и поврежденного ракетой дома уже расселяют в отели, где люди смогут находиться столько, сколько потребуется.

"Киевщина. 34 пострадавших. Среди них пять детей. Четверо человек погибли. Всем, кому нужно, предоставляется временное жилье. Критическая инфраструктура, в том числе и больницы, работают на генераторах. Все службы и аварийные бригады работают на местах ударов. Энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения. Ремонтные бригады работают. В ближайшие часы начнет появляться электроэнергия. Без паники!

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Пока продолжаются восстановительные работы, в каждой громаде Киевской области работают "Пункты несокрушимости". Там есть электричество, интернет, тепло, вода и т.д. "Пункты несокрушимости" будут функционировать круглосуточно и бесплатно. Ближайший к вам пункт можно найти здесь", - рассказал ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.









