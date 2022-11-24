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Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин передал в Европарламент кувалду со следами бутафорской крови. ФОТО

Отправкой кувалды с логотипом ЧВК "Вагнер" и следами бутафорской крови Евгений Пригожин отреагировал на то, что его ЧВК могут признать террористической организацией.

Кувалду юрист Пригожина передал прокремлевским блогерам, чтобы те потом привезли ее в Европарламент. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание Медуза.

Кувалда лежала в кейсе от скрипки. Пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" называет этот набор "информационным кейсом для отправки в Европарламент".

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Таким образом Пригожин ответил на сообщение о том, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией.

"Сегодня я провел совещание командиров ЧВК "Вагнер" и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде чем эта процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это сообща - подготовить и отправить", - прокомментировал он передачу кувалды.

Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, которого завербовала ЧВК для участия в войне в Украине, а сам он сдался в плен. По данным СМИ, он вернулся в Россию в результате обмена и там его казнили, разбив голову кувалдой.

Владелец ЧВК Вагнер Пригожин передал в Европарламент кувалду со следами бутафорской крови 01

Владелец ЧВК Вагнер Пригожин передал в Европарламент кувалду со следами бутафорской крови 02
Владелец ЧВК Вагнер Пригожин передал в Европарламент кувалду со следами бутафорской крови 03
Владелец ЧВК Вагнер Пригожин передал в Европарламент кувалду со следами бутафорской крови 04

Автор: 

Европарламент (1808) ЧВК Вагнер (1334) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+56
Довбойоб і все, що тут скажеш... Всі рашисти підлягають повному знищенню, інакше ніяк
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24.11.2022 10:51 Ответить
+46
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24.11.2022 11:00 Ответить
+40
Хвора на голову істота, як і всі лаптеногі
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24.11.2022 10:51 Ответить
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Кувадло треба сховати щоб потім ціею кувадлою відшибати бошки путіним,пушиліним і так далі по списку поки не останится ні одного москаля,це болото треба осушити повністю.
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24.11.2022 15:49 Ответить
Удивляет что европейцы все схавают! ***, да устроить охоту на этого ублюдка по всему миру.
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24.11.2022 16:06 Ответить
Яка країна, такі і громадяни. Придурки завтра цією кувалдою будуть один одному розбивати голови, аби тільки не бути притягненими до українського суду. Першу розплющать бліду бункерну вошу, орки ще й битись будуть за таке право.
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24.11.2022 16:50 Ответить
бешеная биомасса кацапская должна быть уничтожена!
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24.11.2022 17:28 Ответить
интересный плевок в лицо... утрутся как обычно?!
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24.11.2022 18:04 Ответить
Матьорий зечара.
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24.11.2022 18:09 Ответить
Да не только зечара, но и ещё *******.
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03.12.2022 23:18 Ответить
чому цією кувалдою ніхто його не й@бнув
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24.11.2022 18:54 Ответить
Хто? І кого? Він не сам приїхав...европа не орда
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24.11.2022 23:39 Ответить
А че не в МИ-6 или в ФБР или во французский легион. Это равносильные по положению организации и они бы адекватно восприняли. А так, это как роддом или школу пугать.
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24.11.2022 19:59 Ответить
Дуже цікаво як відреагує Європарламент на цей "прояв великого російського гуманізму"
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24.11.2022 23:15 Ответить
це якесь адіще
Якась часна компанія вбивць погрожує цивілізованому світу
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24.11.2022 23:41 Ответить
Ото Прігожіну тим молотом і розтрощить його маньячну голову!
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25.11.2022 09:56 Ответить
Неплохо бы провернуть спецоперацию, в результате которой вытащить ублюдка на суд в Гаагу!
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25.11.2022 10:51 Ответить
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25.11.2022 16:35 Ответить
Може і далі в Європі будуть рекомендувати домовлятися з кацапами?
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25.11.2022 17:09 Ответить
Як там нащадки пригожиних путіних почуваються в європі
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26.11.2022 18:24 Ответить
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