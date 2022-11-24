Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин передал в Европарламент кувалду со следами бутафорской крови. ФОТО

Отправкой кувалды с логотипом ЧВК "Вагнер" и следами бутафорской крови Евгений Пригожин отреагировал на то, что его ЧВК могут признать террористической организацией.

Кувалду юрист Пригожина передал прокремлевским блогерам, чтобы те потом привезли ее в Европарламент. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание Медуза.

Кувалда лежала в кейсе от скрипки. Пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" называет этот набор "информационным кейсом для отправки в Европарламент".

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Таким образом Пригожин ответил на сообщение о том, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией.

"Сегодня я провел совещание командиров ЧВК "Вагнер" и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде чем эта процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это сообща - подготовить и отправить", - прокомментировал он передачу кувалды.

Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, которого завербовала ЧВК для участия в войне в Украине, а сам он сдался в плен. По данным СМИ, он вернулся в Россию в результате обмена и там его казнили, разбив голову кувалдой.





