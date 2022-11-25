РУС
7 745 31

В Киеве задержан российский агент, прибывший из Крыма готовить диверсии, - СБУ. ФОТО

Злоумышленник был переброшен из временно оккупированного Крыма в Киев за месяц до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме", а когда получил указание действовать - его задержала СБУ.

Злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе.

После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону захватчиков, за что получил от них назначение в созданное оккупантами местное "управление полиции РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию.

Читайте также: На Сумщине обнаружен схрон оружия и обезврежена вражеская ДРГ, которая готовила убийства командиров ССО ВСУ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Именно такую ​​команду он получил от агрессора почти за месяц до начала полномасштабного вторжения.

Для выполнения вражеских задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось. Сотрудники СБУ своевременно уличили его, задокументировали незаконные действия и задержали в результате многоэтапной спецоперации.

Во время обыска правоохранители обнаружили:

  •  внутренний паспорт гражданина РФ и российский паспорт для выезда за границу;
  •  мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки из ФСБ через анонимный телеграм-канал;
  •  материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Киев (26142) Крым (26475) СБУ (20435) государственная измена (1629) диверсия (317)
+23
и снова замылили харю
25.11.2022 10:08 Ответить
+14
страна должна знать хероев влиЦо
25.11.2022 10:09 Ответить
+10
Гнізда диверсантів це монастирі та храми РПЦ.
25.11.2022 11:59 Ответить
и снова замылили харю
25.11.2022 10:08 Ответить
страна должна знать хероев влиЦо
25.11.2022 10:09 Ответить
харя вже йому не належить. плюс, ще й свідки його злочинної діяльності могли б з,явитись, впізнавши ворога.
25.11.2022 13:03 Ответить
Харя в мыле, а в руках ключи, нож, пистолет, полоснет по лицу, горлу и возможно левой рукой подает условленный знак кураторам.
25.11.2022 14:54 Ответить
Сколько же ,еще таких выродков законсперированных бродят?
25.11.2022 17:05 Ответить
СБУ-черговий респект...
25.11.2022 10:12 Ответить
Респект буде після того як арештують всіх тих з ким налагодив зв'язки з 2014 року
25.11.2022 12:22 Ответить
После Баканова -Наумова не посаженного,Портнова, Демченко , деркача, …………и 9 месяцев ,ослепших от беспределадрг в московских церквах ⁉️
25.11.2022 17:08 Ответить
Коли ми їх переловимо? Міл'ярди помийка
витрачає на агентуру,диверсантів,шпигунів,терористів...і все це задля того,щоб утримати свій терористичний режим....
25.11.2022 10:13 Ответить
І в основному як не мент то бувший кегебіст
25.11.2022 12:23 Ответить
Пускай выбирает кувалда или канцелярский нож
25.11.2022 10:13 Ответить
андрей! не син тараса бульбы, а нащадок "пакарітєля сібірі" )
25.11.2022 10:16 Ответить
*** связка ключей в левой руке. Или ху@во агента учили и нашим оперативникам не зачет.
25.11.2022 10:24 Ответить
Оперативники гарно вміли у свій час вламуватись в офіси фірм, влаштовувати маски-шоу, віджимати бізнес. Або затримувати лохів у під'їзді. Коли ж довелося зустрітись з такими самими, як вони у Княжичах, то перестріляли одне одного. Була така резонансна подія
25.11.2022 10:32 Ответить
до речі,та справа так і не розслідувана до цього часу...
25.11.2022 10:49 Ответить
Також звернув на це увагу. По суті ж це зброя.
25.11.2022 10:49 Ответить
киргизы русофобию затевают ".... президент республики Садыр Жапаров. «Перед нами стоит задача научить кыргызстанцев свободно говорить, писать и думать на кыргызском языке, сделать его настоящим государственным языком" )))
25.11.2022 10:24 Ответить
От вам і наслідки неоголошення воєнного стану в 2014 році, незакриття кордону з кацапстаном під час так званих АТО/ООС. Все робиться із запізненням, натомість проводиться не превентивна робота СБУ, контррозвідки, а показушна боротьба з наслідками.
25.11.2022 10:28 Ответить
__ з мусс-мусора зробить Крим-бруле...__
25.11.2022 10:30 Ответить
Кепочка зачотна
25.11.2022 10:50 Ответить
Мабуть із «острих козирьков» чувак.
25.11.2022 10:52 Ответить
У мене одне запитання - чому ця потвора стоїть біля стіни, а не лежить під нею дохла? Коли вже кацапські агенти почнуть здійснбвати "збройний спротив при затриманні". Декілька широко разрекламованих випадків "вимушеного застосування правоохоронцями зброї" різко скоротить популяцію потенційних зрадників, а наслідки цього ми відмолимо усією Україною.
25.11.2022 11:19 Ответить
Он на секретном задании. Зачем ему с собой такая куча компромата? Даже справка о прохождении спецкурса. Кому все это показывать в Украине. Сомнительная новость.
25.11.2022 11:35 Ответить
Гнізда диверсантів це монастирі та храми РПЦ.
25.11.2022 11:59 Ответить
І не тількі в УКРАІНЕ
Московіти ці гадюшники РПЦ по усьому світу розсіяли
25.11.2022 13:04 Ответить
ДобренькІ СОВКОВІ судьі рехформованого суду відпустять
На гіляку треба зразу ‼️‼️
25.11.2022 13:02 Ответить
Дивно що на цей раз не диверсант засланий для вбивства найвеличнішого підора.
25.11.2022 15:31 Ответить
Мабуть прибув на зустріч з Миколою Петренком, видатним агентом ОПОЖОПНИКІВ *****😠🤬😡 (вкрав на початку війни 🇺🇦⚔️у Міноборони 1.7 млрд грн 💸💵 «на потреби ЗСУ» та якось дивно втік за кордон, під час дії правового режиму ВОЄННОГО СТАНУ🤷‍♂️‼️‼️‼️🤔‼️‼️

Резніков, якось сором'язливо про це тихариться🐵🙈🙉🙊 і жодних відосиків!!!
Усе ж таки 1.7 млрд гривень, під час ВІЙНИ та надання Українцями та іншими державами, грошової допомоги Україні, а тут черговий опозажопник хапнув дєньог і за кордон, в батальйон БЗДІЖенців Монако чи Відень!!
25.11.2022 16:14 Ответить
в расход *********** немедля...........................
25.11.2022 16:36 Ответить
 
 