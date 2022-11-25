В Киеве задержан российский агент, прибывший из Крыма готовить диверсии, - СБУ. ФОТО

Злоумышленник был переброшен из временно оккупированного Крыма в Киев за месяц до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме", а когда получил указание действовать - его задержала СБУ.

Злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе.

После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону захватчиков, за что получил от них назначение в созданное оккупантами местное "управление полиции РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию.

Именно такую ​​команду он получил от агрессора почти за месяц до начала полномасштабного вторжения.

Для выполнения вражеских задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось. Сотрудники СБУ своевременно уличили его, задокументировали незаконные действия и задержали в результате многоэтапной спецоперации.

Во время обыска правоохранители обнаружили:

внутренний паспорт гражданина РФ и российский паспорт для выезда за границу;

мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки из ФСБ через анонимный телеграм-канал;

материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.