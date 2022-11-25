В Киеве задержан российский агент, прибывший из Крыма готовить диверсии, - СБУ. ФОТО
Злоумышленник был переброшен из временно оккупированного Крыма в Киев за месяц до полномасштабного вторжения.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме", а когда получил указание действовать - его задержала СБУ.
Злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе.
После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону захватчиков, за что получил от них назначение в созданное оккупантами местное "управление полиции РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию.
Именно такую команду он получил от агрессора почти за месяц до начала полномасштабного вторжения.
Для выполнения вражеских задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.
Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось. Сотрудники СБУ своевременно уличили его, задокументировали незаконные действия и задержали в результате многоэтапной спецоперации.
Во время обыска правоохранители обнаружили:
- внутренний паспорт гражданина РФ и российский паспорт для выезда за границу;
- мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки из ФСБ через анонимный телеграм-канал;
- материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
