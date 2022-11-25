РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8819 посетителей онлайн
Новости Фото
10 438 53

СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии. ФОТОрепортаж

СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). Правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Также найдена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" по "особенностям" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков СБУ нашла также склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, восхваляющей страну-агрессора и призывающей поддержать оккупантов.

"Кроме того, во время осмотра компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений рашистов, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов - удостоверение "героя России", подписанное министром обороны РФ за "захват Крыма" в 2014 году" , - добавили в Службе безопасности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия.

Смотрите: Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора. ФОТОрепортаж

СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии 01
СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии 02
СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии 03
СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии 04
СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии 05
СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии 06
СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии 07
СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии 08
СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии 09
СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии 10

Буковина (908) СБУ (20435) УПЦ МП (1583)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Депортація пожиттєво мінімум.
показать весь комментарий
25.11.2022 14:56 Ответить
+25
Какіє ішьо нужни даказатєльства???
показать весь комментарий
25.11.2022 14:56 Ответить
+25
Московский патриархат это обычный отдел ФСБ с центром в Москве во главе с Гундявым (кличка агента Кирилл)которая ы поддерживает войну против Украины, делает все возможное для уничтожения независимого государства Украина. Это церковь страны спонсора терроризма. В период войны против Украины, постоянных бомбежек, убийства мирных жителей Украины, филиалы этой церкви спокойно действуют на территории Украины и проводят политику стран спонсора терроризма. Поэтому настало время, когда уже пора гнать метлой московских попов с Украины. Не допустимо преступно, чтобы церковь наших врагов спокойно находилась в Украине и вела войну против Украины. Пора уже растоптать это змеючье гнездо
показать весь комментарий
25.11.2022 14:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Депортація пожиттєво мінімум.
показать весь комментарий
25.11.2022 14:56 Ответить
Какіє ішьо нужни даказатєльства???
показать весь комментарий
25.11.2022 14:56 Ответить
Кокаинум.
показать весь комментарий
25.11.2022 16:46 Ответить
кацапский поп у шкафа с пиксельной рожей и руками в заду выглядит просто прекрасно. могут же, когда хотят...
показать весь комментарий
25.11.2022 14:57 Ответить
Ничто не выдавало в нем врага, ни форменная одежда бсф, удостоверение бсф небрежно торчащее из под мантии.
показать весь комментарий
25.11.2022 14:57 Ответить
Чому боїшся писати фсб?
ФСБ - підараси! Жирні гомікі. У чому проблема?
показать весь комментарий
25.11.2022 15:04 Ответить
Московский патриархат это обычный отдел ФСБ с центром в Москве во главе с Гундявым (кличка агента Кирилл)которая ы поддерживает войну против Украины, делает все возможное для уничтожения независимого государства Украина. Это церковь страны спонсора терроризма. В период войны против Украины, постоянных бомбежек, убийства мирных жителей Украины, филиалы этой церкви спокойно действуют на территории Украины и проводят политику стран спонсора терроризма. Поэтому настало время, когда уже пора гнать метлой московских попов с Украины. Не допустимо преступно, чтобы церковь наших врагов спокойно находилась в Украине и вела войну против Украины. Пора уже растоптать это змеючье гнездо
показать весь комментарий
25.11.2022 14:59 Ответить
А скільки вони цими книгами і проповідями загадили мізків українцям? Вже були обшуки в Києві, Вінниці і вони знали, що прийдуть і до них і навіть не ховалися, продовжували свою ворожу дію. Як гарно кацапи маскуються, то під " червоний хрест", то під "журналістів", то під ОБСЕ, а саме краще під церкву. Одягли московські ФСБ сукні чорного кольору, пригодували грошима перемішаних на крові українців попів, монашок і гайда займатися підровнию діяльністю із середини, кажучи на сповіді хто ворог, проти кого виступати, за що і проти кого голосувати. Місце для прихистку ДРГ, анегтів і збір великих коштів на ракети і снаряди для російської терористичної армії. А чому СБУ не контролювали друк ворожої преси в храмах на території України? Хто вимиє мізки сотням тисяч обдурених?
показать весь комментарий
25.11.2022 15:02 Ответить
Розігнати ото "мп"-санат, попів до буцигарні, або пожиттєва депортація!
показать весь комментарий
25.11.2022 15:02 Ответить
З почином, СБУ.
На Буковині ще роботи не початий край.
показать весь комментарий
25.11.2022 15:04 Ответить
Єпархія це фігня, навіть Собор на головній фігня, веселощі почнуться коли СБУ полізуть в Банчени або на гуцулію.
показать весь комментарий
25.11.2022 15:19 Ответить
Питання тільки одне!! Чому коли всі свідомі громадяни України вимагали прикрити це ФСБешне гніздо влада роками не реагувала?? Не знали?? Знали!! Це тому що в жОПІ всі зрадники!! У Стефанчука все не на часі!! Побачимо як тепер проголосують зелені бариги у Верх. зРаді!!
показать весь комментарий
25.11.2022 15:05 Ответить
Тому що багато довбурiв ше досi ходять в ту церкву,а почали б ix рухати-смороду було й серед наших й за "поребрика".
показать весь комментарий
25.11.2022 15:10 Ответить
В Україні дві біди -
московськi попи і криворізькі клоуни.
показать весь комментарий
25.11.2022 15:08 Ответить
Та недоумкуваті виборці.
показать весь комментарий
25.11.2022 17:43 Ответить
Тільки закриття й розпуск ворожої Україні, моспархатної(упц мп) секти зможе остудити ситуацію і вивільнити службовців СБУ для більш якісної роботи з колаборантами на деокупованих і окупованих територіях. Україна вимагає закриття й розпуск окупаційної упц мп.
показать весь комментарий
25.11.2022 15:09 Ответить
Вангую. При ЗЕ! нічого їм не буде.
показать весь комментарий
25.11.2022 15:10 Ответить
Це фото із часів царя Гороха.
За Томос для української церкви Гундяєви-Онуфрії та їхні сектанти ненавидять Порошенка, як мало кого іншого.
показать весь комментарий
25.11.2022 15:22 Ответить
Не всі, бо дехто з них отримав від Порошенка державні нагороди
показать весь комментарий
25.11.2022 18:24 Ответить
Ну не вони ж його нагороджували.
Ви перевертаєте реальність.
показать весь комментарий
25.11.2022 18:42 Ответить
Так, не вони, а Порошенко їх нагороджував. Замість того, щоб закрити цю гебешну клоаку ще в 2014-тому
показать весь комментарий
25.11.2022 19:10 Ответить
Закрити цей гадюшник тоді було дуже складно.
Навіть після закриття рашистських соцмерез гидота СерЛєщ почав верещати про диктатуру.
При спробі прикрити Інтер Фірташа вискочила Тимошенко на його захист.

Тому і був обраний поступовий, ДОБРОВІЛЬНИЙ перехід громад до української церкви, яка отримала Томос.
При Зєлі та його поплічниках цей процес стали насильно гальмувати із застосуванням адмінресурсу.
показать весь комментарий
25.11.2022 19:22 Ответить
Абсолютно згодна. Я сама була хрещена в МП, але перейшла . Багато,навiть пiд час вiйни ходять в МП. То про що говорити... Показали фотку Пороха ше 25-рiчноi давностi й дискутують тут
показать весь комментарий
25.11.2022 23:12 Ответить
..ви напевне здивуєтеся , якщо таке постите, але значна частина Українців хрестилася у масковській секті (іншої тупо не було), були жовтенятами-піонерами-комсомольцями..
так що ця стара фотка - це діагноз швидше вАм
показать весь комментарий
25.11.2022 15:34 Ответить
А маса вірян ще пруться в церкви тієї секти держави агресора, вбиваючої їх синів і дочок, наївно стверджуючи що їм без різниці в якій церкві молитися Богу. І це схоже надовго невиліковане.
показать весь комментарий
25.11.2022 15:10 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2022 15:24 Ответить
Квітень 2022 року.

Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України, оскільки це може призвести до розколу суспільства.

Про це Голова ВР Руслан Стефанчук розповів в https://www.rbc.ua/ukr/news/ruslan-stefanchuk-shansov-******-prorossiyskoy-1650837541.html інтерв'ю інформаційному агентству "РБК-Україна".
показать весь комментарий
25.11.2022 15:27 Ответить
Хто одразу як прийшов до влади заблокував перейменування УПЦ МП в РПЦвУ яке з боями протягнула в раді минула влада?
показать весь комментарий
25.11.2022 15:40 Ответить
підбіраються до ЗКРП ...
показать весь комментарий
25.11.2022 15:25 Ответить
Коли висадити в повітря збіговисько у рясах, то відбудуться рясні опади.
)))))))
показать весь комментарий
25.11.2022 15:30 Ответить
В обменный фонд их.
показать весь комментарий
25.11.2022 15:30 Ответить
Бога СБУ не знайшло
показать весь комментарий
25.11.2022 15:33 Ответить
повна 3аборона і арешти сатанистів упц мп і депортація в кацабстан щоб там 3асирали голови
показать весь комментарий
25.11.2022 15:39 Ответить
Чого рила ублюдків не показують ?
показать весь комментарий
25.11.2022 15:42 Ответить
всех кацапских попов на швабры
показать весь комментарий
25.11.2022 15:45 Ответить
Ну якщо об´явили, що будуть провіряти церкви кацапські зарані, то саме цінне вони вже поховали або вивезли. А за книжки багато не дадуть!
показать весь комментарий
25.11.2022 15:46 Ответить
Ви ще в Почаєві в тому рпцшному кублі обшук проведіть,думаю багато цікавого знайдете.
показать весь комментарий
25.11.2022 15:49 Ответить
Як і варто було чекати візити СБУ до КП Лаври і інших культових місць УПЦ (МП) закінчились нічим. 6.6 млн. гривен і $225 600 не декларованих коштів знайдені в Лаврі, осіли в місцях зберігання речових доказів СБУ. Жодної кримінальної справи не порушено.
Питання про незаконне будівництво на території Лаври (16 корпусів загальною площею 2282 кв. м чудесним чином (чудеса православ'я!) матеріалізованих на заповідній території за повної відсутності будь-яких документальних свідчень появи), "порешали" митр. Павло і А. Єрмак

.https://t.me/tZEinform/22045
показать весь комментарий
25.11.2022 16:08 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
25.11.2022 16:10 Ответить
Я очень рад что в Украине прозрели , эти " священнослужители "и есть иностраныий легион от КГБ Россий , по подрыву государственого строя и государственности УКРАИНЫ.
показать весь комментарий
25.11.2022 16:36 Ответить
.

Чернiвецька епархiя. Секс з молоденьким iпадiаконом.

https://lb.ua/society/2022/11/25/537108_sbu_pid_chas_perevirki.html


СБУ під час перевірки Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) виявила методички з Москви і паспорт паРашi в керівництва.

секретар епархii продовжував навiть пiд час перевiрки жарити молодого iпадiакона.)

не мiг вiдiрватися. ))

https://i.lb.ua/021/10/6380bd75d6e51.jpeg


За даними джерел, під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі.
23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ https://lb.ua/society/2022/11/23/536860_upts_zvilnila_troh_iepiskopiv-z.html обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії - замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до росії паРашi.

"У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність росіянського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми маасковскiмi кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", - зазначили в пресрелізі правоохоронці.
СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з мааскви, кацапо-ординське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів.

https://i.lb.ua/015/55/6380bd6f98881.jpeg

.
https://i.lb.ua/023/18/6380b9fef2475.jpeg

.
показать весь комментарий
25.11.2022 16:38 Ответить
скрепно. Якраз типово для промокшанського патріархату касапської неправославної секти.
показать весь комментарий
25.11.2022 17:35 Ответить
.
москальський сатанат на Прикарпатті очолив прорашистський провокатор-збочинець

https://galka.if.ua/app/uploads/2022/11/4444.webp

Синод так званої української православної церкви москальського сатанату обрав нового єпископа Івано-Франківського та Коломийського.

Ним став Сторожук Андрій (Никита). Про це йдеться у повідомленні на сайті місцевої єпархії УПЦ МП.

"Згідно рішення Священного Синоду УПЦ від 23.11.2022 клірик Чернівецько-Буковинської єпархії архімандрит Никита (Сторожук) обраний єпископом Івано-Франківським та Коломийським. Духовенство, чернецтво та вірні Івано-Франківської єпархії вітають архімандрита Никиту з обранням у сан єпископа", - йдеться у повідомленні.

Як https://myrotvorets.center/criminal/storozhuk-andrej-petrovich/ йдеться на сайті "Миротворець", Сторожук Андрій (Никита) - проросійський провокатор та маніпулятор. Він брав участь у дестабілізації громадського життя в Україні. Також він виступає проти незалежної української православної церкви.

https://i.lb.ua/021/10/6380bd75d6e51.jpeg
показать весь комментарий
25.11.2022 16:39 Ответить
А що там у Почаєві? Це гадюшник!
показать весь комментарий
25.11.2022 16:42 Ответить
Бенчени в Чернівецькій області треба провірити,дброго знайомого Януковича ...Жара...
показать весь комментарий
25.11.2022 16:50 Ответить
Молодці що знайшли...
Коли звільните Лавру від цих покидьків, та віддасте її українській церкві?
показать весь комментарий
25.11.2022 17:15 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZV_0iYbGJMJt2194jpj9io0ZH61JGARn_0r-XKgWAaq9P6kkx-Smglw33dgQmp1spBg3R6VLCCD7z_fbS0S5G8f0RbBuj3h7LBq6lu-COCHCApZDdBK_hZzFTgzz2zLRAJfGuBNeNZY6Xg2_DsgD4eMkOBMGD1ORS0cAPo7l7V2kw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0R8h7GgaFTXT1YKJcmtNDzPFh6UEt48yJ8End4ym7CieotQRStprexUrcepXgvXwul?__cft__[0]=AZV_0iYbGJMJt2194jpj9io0ZH61JGARn_0r-XKgWAaq9P6kkx-Smglw33dgQmp1spBg3R6VLCCD7z_fbS0S5G8f0RbBuj3h7LBq6lu-COCHCApZDdBK_hZzFTgzz2zLRAJfGuBNeNZY6Xg2_DsgD4eMkOBMGD1ORS0cAPo7l7V2kw&__tn__=%2CO%2CP-R 54 хв ·

Я не є фанатом СБУ. Там більш-менш виправдовує своє існування лише ДКР. Решта департаментів можна передати мінагрополітики, буде менше шкоди.

Але нині, нарешті, мушу визнати, що СБУ робить справу для Бога і Вітчизни.

Звісно, наївні ідеалісти закидатимуть: чому вона досі не арештувала всіх тих московських попів, яких трусить?!

Відповім: навіть те, що просто трусить - величезний крок вперед, порівняно з тим, що було навіть місяць тому!

У нас УПЦ ФСБ досі є головною «конфесією». Центрові менти, клички, люди з Офісу, депутати, навіть самі спецушники саме там задовольняють своє марновірство.

Зачепити УПЦ ФСБ - всеодно що повалити пушкіна, підпалити музей булгакова! Це ж попи помоляться дияволу, грошей не стане!

Уявляю, який тиск зараз чиниться на звитяжних офіцерів СБУ, які здійснюють слідчі дії. Навіть, якщо все зведеться до того, що новінський відкупиться, - для початку теж непогано.

Печатку зламано! Далі піде.
показать весь комментарий
25.11.2022 17:59 Ответить
а если проверить всех предателей на родословную, то окажется. что корни и родственники зарыты на рефии.
показать весь комментарий
25.11.2022 19:24 Ответить
Це все вотчина главаря УПЦМП ген-майора ФСБ "святого" Онуфрія....
показать весь комментарий
25.11.2022 19:26 Ответить
помилився,святого і непорочного Онуфрія! але православнутому стаду в хустинках,те що ці пузаті,червономорді чуваки з МП,насправді содоміти,офіцери ФСБ,аферисти....байдуже,тупе стадо в хустинках шукає у них Бога.....
показать весь комментарий
25.11.2022 19:30 Ответить
 
 