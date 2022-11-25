СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии. ФОТОрепортаж
СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). Правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Также найдена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" по "особенностям" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.
Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и т.д.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков СБУ нашла также склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, восхваляющей страну-агрессора и призывающей поддержать оккупантов.
"Кроме того, во время осмотра компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений рашистов, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов - удостоверение "героя России", подписанное министром обороны РФ за "захват Крыма" в 2014 году" , - добавили в Службе безопасности.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия.
ФСБ - підараси! Жирні гомікі. У чому проблема?
На Буковині ще роботи не початий край.
московськi попи і криворізькі клоуни.
За Томос для української церкви Гундяєви-Онуфрії та їхні сектанти ненавидять Порошенка, як мало кого іншого.
Ви перевертаєте реальність.
Навіть після закриття рашистських соцмерез гидота СерЛєщ почав верещати про диктатуру.
При спробі прикрити Інтер Фірташа вискочила Тимошенко на його захист.
Тому і був обраний поступовий, ДОБРОВІЛЬНИЙ перехід громад до української церкви, яка отримала Томос.
При Зєлі та його поплічниках цей процес стали насильно гальмувати із застосуванням адмінресурсу.
так що ця стара фотка - це діагноз швидше вАм
Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України, оскільки це може призвести до розколу суспільства.
Про це Голова ВР Руслан Стефанчук розповів в https://www.rbc.ua/ukr/news/ruslan-stefanchuk-shansov-******-prorossiyskoy-1650837541.html інтерв'ю інформаційному агентству "РБК-Україна".
)))))))
Питання про незаконне будівництво на території Лаври (16 корпусів загальною площею 2282 кв. м чудесним чином (чудеса православ'я!) матеріалізованих на заповідній території за повної відсутності будь-яких документальних свідчень появи), "порешали" митр. Павло і А. Єрмак
.https://t.me/tZEinform/22045
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Чернiвецька епархiя. Секс з молоденьким iпадiаконом.
https://lb.ua/society/2022/11/25/537108_sbu_pid_chas_perevirki.html
СБУ під час перевірки Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) виявила методички з Москви і паспорт паРашi в керівництва.
секретар епархii продовжував навiть пiд час перевiрки жарити молодого iпадiакона.)
не мiг вiдiрватися. ))
https://i.lb.ua/021/10/6380bd75d6e51.jpeg
За даними джерел, під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі.
23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ https://lb.ua/society/2022/11/23/536860_upts_zvilnila_troh_iepiskopiv-z.html обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії - замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до
росіїпаРашi.
"У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність росіянського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми маасковскiмi кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", - зазначили в пресрелізі правоохоронці.
СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з мааскви, кацапо-ординське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів.
https://i.lb.ua/015/55/6380bd6f98881.jpeg
.
https://i.lb.ua/023/18/6380b9fef2475.jpeg
.
москальський сатанат на Прикарпатті очолив прорашистський провокатор-збочинець
https://galka.if.ua/app/uploads/2022/11/4444.webp
Синод так званої української православної церкви москальського сатанату обрав нового єпископа Івано-Франківського та Коломийського.
Ним став Сторожук Андрій (Никита). Про це йдеться у повідомленні на сайті місцевої єпархії УПЦ МП.
"Згідно рішення Священного Синоду УПЦ від 23.11.2022 клірик Чернівецько-Буковинської єпархії архімандрит Никита (Сторожук) обраний єпископом Івано-Франківським та Коломийським. Духовенство, чернецтво та вірні Івано-Франківської єпархії вітають архімандрита Никиту з обранням у сан єпископа", - йдеться у повідомленні.
Як https://myrotvorets.center/criminal/storozhuk-andrej-petrovich/ йдеться на сайті "Миротворець", Сторожук Андрій (Никита) - проросійський провокатор та маніпулятор. Він брав участь у дестабілізації громадського життя в Україні. Також він виступає проти незалежної української православної церкви.
https://i.lb.ua/021/10/6380bd75d6e51.jpeg
Коли звільните Лавру від цих покидьків, та віддасте її українській церкві?
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0R8h7GgaFTXT1YKJcmtNDzPFh6UEt48yJ8End4ym7CieotQRStprexUrcepXgvXwul?__cft__[0]=AZV_0iYbGJMJt2194jpj9io0ZH61JGARn_0r-XKgWAaq9P6kkx-Smglw33dgQmp1spBg3R6VLCCD7z_fbS0S5G8f0RbBuj3h7LBq6lu-COCHCApZDdBK_hZzFTgzz2zLRAJfGuBNeNZY6Xg2_DsgD4eMkOBMGD1ORS0cAPo7l7V2kw&__tn__=%2CO%2CP-R 54 хв ·
Я не є фанатом СБУ. Там більш-менш виправдовує своє існування лише ДКР. Решта департаментів можна передати мінагрополітики, буде менше шкоди.
Але нині, нарешті, мушу визнати, що СБУ робить справу для Бога і Вітчизни.
Звісно, наївні ідеалісти закидатимуть: чому вона досі не арештувала всіх тих московських попів, яких трусить?!
Відповім: навіть те, що просто трусить - величезний крок вперед, порівняно з тим, що було навіть місяць тому!
У нас УПЦ ФСБ досі є головною «конфесією». Центрові менти, клички, люди з Офісу, депутати, навіть самі спецушники саме там задовольняють своє марновірство.
Зачепити УПЦ ФСБ - всеодно що повалити пушкіна, підпалити музей булгакова! Це ж попи помоляться дияволу, грошей не стане!
Уявляю, який тиск зараз чиниться на звитяжних офіцерів СБУ, які здійснюють слідчі дії. Навіть, якщо все зведеться до того, що новінський відкупиться, - для початку теж непогано.
Печатку зламано! Далі піде.