СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине: Нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии. ФОТОрепортаж

СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). Правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Также найдена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" по "особенностям" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.



Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков СБУ нашла также склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, восхваляющей страну-агрессора и призывающей поддержать оккупантов.

"Кроме того, во время осмотра компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений рашистов, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов - удостоверение "героя России", подписанное министром обороны РФ за "захват Крыма" в 2014 году" , - добавили в Службе безопасности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия.

