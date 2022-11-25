СБУ застала секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП в постели с молодым человеком из местного хора, - СМИ. ФОТО
Во время обысков помещения УПЦ МП на Буковине СБУ застали момент физической близости Архимандрита Никиты с парнем, который поет в местном хоре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.
Так, по данным издания обыск производился в консистории (администрации епархии). В частности, руководителя епархии в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, где он постоянно проживает. Именно он наиболее вероятная кандидатура на должность архиерея УПЦ МП вместо Павла.
Источник сообщил, что во время обыска застали момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиты с парнем, который поет в местном хоре. 23 ноября архимандрита Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо сбежавшего в Россию митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине. В ходе следственных действий нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии.
Не ходила і ходить не буду.
Майте бога в серці і душі, та живіть по заповідям (хоча зараз це нелегко).
Бо в тих батюшках і попах ніякої святості немає, одне акторство і зарозумілість.
Як виявилося, попИ ******* в пОпи. І ето нєспроста...
51 хв ·
Після обшуків київських, рівненських, чернівеццьких ******* УПЦ ФСБ, СБУ трусить їхню резидентуру у Франківську.
Мило, але мляво.
******** ще не злякалися. Бикують. Протестують проти утисків їхнього права зраджувати Вітчизну, ганьбити Бога і безперешкодно користуватися хлопчиками - семінаристами.
Звертаюся до керівництва СБУ:
Я міг би прочитати для співробітників невеличкий семінар "Методики Святої Інквізиції. Практики автодафе".
В боротьбі з московськими бісами не варто нехтувати досвідом століть.