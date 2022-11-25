РУС
СБУ застала секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП в постели с молодым человеком из местного хора, - СМИ. ФОТО

Во время обысков помещения УПЦ МП на Буковине СБУ застали момент физической близости Архимандрита Никиты с парнем, который поет в местном хоре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Так, по данным издания обыск производился в консистории (администрации епархии). В частности, руководителя епархии в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, где он постоянно проживает. Именно он наиболее вероятная кандидатура на должность архиерея УПЦ МП вместо Павла.

Источник сообщил, что во время обыска застали момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиты с парнем, который поет в местном хоре. 23 ноября архимандрита Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо сбежавшего в Россию митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в помещениях УПЦ МП на Буковине. В ходе следственных действий нашли методички из Москвы и гражданство РФ у руководства структур еперахии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заместитель главы Черновицкой ОВА разоблачен на махинациях с гумпомощью, - СБУ. ВИДЕО

СБУ застала секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП в постели с молодым человеком из местного хора, - СМИ 01
СБУ застала секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП в постели с молодым человеком из местного хора, - СМИ 02

Буковина (908) СБУ (20435) УПЦ МП (1583)
+79
Ета ісконная лапатная духовная скрєпа...
25.11.2022 17:28 Ответить
+77
так ось він який...Міфічний мальчік в трусіках..Расп"ятий ЗСУ
25.11.2022 17:33 Ответить
+54
ета другоє-попам рпц можна...
25.11.2022 17:31 Ответить
Це в кацапській єпархії так причащають
26.11.2022 17:24 Ответить
Оте миршаве "батюшка" в сраках проповіді проводив?
показать весь комментарий
26.11.2022 18:16 Ответить
26.11.2022 18:35 Ответить
у них головний ******* кирило гундяев . а ви про якусь епархию розмовляете . то вони так скрепи ***** укрепляють через задний проход краще ************ кохати
26.11.2022 20:01 Ответить
Я за заборону феесбешної секти рпц, але ці ряжені, незалежно від конфесії, збоченці і маньяки. Секстинська капела, в минулому, - це хлопчики, спеціально кастровані для співу фальцетом
26.11.2022 20:30 Ответить
Нуууу, якщо содом і гомора твориться під іконами, то який сенс в тих храмах, церквах....лицемірство, стоячи на колінах, розбиваючи собі лоба.
Не ходила і ходить не буду.
Майте бога в серці і душі, та живіть по заповідям (хоча зараз це нелегко).
Бо в тих батюшках і попах ніякої святості немає, одне акторство і зарозумілість.
26.11.2022 21:04 Ответить
в... попах ніякої святості немає

Як виявилося, попИ ******* в пОпи. І ето нєспроста...
26.11.2022 22:41 Ответить
27.11.2022 08:29 Ответить
Згадалось, як в одному з клоунских випусків 95 кварталу реготали і насміхалися з Томоса.
26.11.2022 21:07 Ответить
Це є справжній "рускій мір", "рускіе духовниє скрєпи"-гібрид православної віри з комуністичним марксизмом-ленінізмом , "рускоє велікоє культурноє і духовноє наследіе", "велікій рускій язик", "дєди ваєвалі" і багато інших "великих" кацапських здобутків. Чому у всьому винні Європа, НАТО і Україна???
27.11.2022 08:08 Ответить
думаю якщо б прийшли зненацька до когось із упц кп, можна було б побачити таку ж картину ))
27.11.2022 10:57 Ответить
27.11.2022 15:40 Ответить
27.11.2022 15:59 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVZUYITGU3dIrLmfDftN_q9KE6SuAChuEs67Jc1agymuzl0WicwnVUtKWCuBAuSuK4vx_mN5QMdSQ03DnvQwS0toqcMO2gCEs_qohi0y-zWjNQBkGH3q4VDjPeP4gjOYaZEBuMlGkW1V2AfCKXvPlp8M6BuY77APFPiHlwFeyqWOA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02vUjR7k8xBeNXa6dW3Lv3FHLm8iwFJdDzUemjVsSxWrMq71TGSNPS4e7fXzNWjCw4l?__cft__[0]=AZVZUYITGU3dIrLmfDftN_q9KE6SuAChuEs67Jc1agymuzl0WicwnVUtKWCuBAuSuK4vx_mN5QMdSQ03DnvQwS0toqcMO2gCEs_qohi0y-zWjNQBkGH3q4VDjPeP4gjOYaZEBuMlGkW1V2AfCKXvPlp8M6BuY77APFPiHlwFeyqWOA&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·

Після обшуків київських, рівненських, чернівеццьких ******* УПЦ ФСБ, СБУ трусить їхню резидентуру у Франківську.

Мило, але мляво.

******** ще не злякалися. Бикують. Протестують проти утисків їхнього права зраджувати Вітчизну, ганьбити Бога і безперешкодно користуватися хлопчиками - семінаристами.

Звертаюся до керівництва СБУ:

Я міг би прочитати для співробітників невеличкий семінар "Методики Святої Інквізиції. Практики автодафе".

В боротьбі з московськими бісами не варто нехтувати досвідом століть.
27.11.2022 21:15 Ответить
у них пед-совет был)
27.11.2022 23:49 Ответить
Шановне товариство! Так особисто мені не зрозуміло одне: хто із них активний, а хто пасивний? Чи може вони по черзі міняються місцями? Одне зрозуміло, що в церквах та монастирях московського сатанату в Україні одні гнойні підерасти. А що тут вдієш? Така церква- такий і приход.
01.12.2022 11:34 Ответить
Так в Лаптестане все такие....
01.12.2022 15:39 Ответить
В 1920 году РПЦ перестала существовать. Исключением является только РПЦЗ, ушедшая с белым русским воинством за рубеж. И то, в 2006 году РПЦ начала влиять на истинную ПЦ Российской империи в изгнании. РПЦ в Москве с 1920 года, это не церковь, это ритуальная агентура НКВД, КГБ, ФСБ. Там нет верующих людей. Там только офицеры карательных безбожных служб. Сегодняшняя политика РПЦ направлена главным образом на сменовеховство (примирение Бога с Сатаною, России с Советским безбожным миром). По этому даже физическое уничтожение священнослужителей РПЦ, которые, не повинуясь истинной вере и не восхотевшие через человеколюбие перейти в богоданную УПЦ, не является грехом даже перед лицом Господа Бога. Бог велел прощать своих врагов, мы же простили всех, даже на поле брани в пленении, но мы никогда не простим врагов божиих, на это мы не имеем права. Сегодняшняя РПЦ это рассадник православной ереси, которую спонсировали и спонсируют коммунисты. Нет пощады такой церкви.
01.12.2022 19:23 Ответить
Де ті православці - боксерці усик , лома і решту , вазелін і до онуфрія .
04.12.2022 13:10 Ответить
