Экс-сотрудник МВД, собиравший для РФ данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и "Азова", задержан на границе. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка и следователи СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению бывшего сотрудника МВД Украины, решившего перейти на сторону страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Чтобы показать свою "пользу" рашистам, он собрал засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины. Мужчина планировал лично передать данные в посольство России в Будапеште на флешке. Впрочем, сотрудники СБУ задержали его на пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу.

С началом полномасштабной агрессии предатель проживал на территории Белой Церкви, был активным сторонником "русского мира", но руководствовался не только идеологическими мотивами. В частности, рассчитывал стать "главным полицейским" столицы и Киевской области в случае захвата региона", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Служба безопасности задержала помощника "министра МВД ЛНР", захватывавшего здание луганского управления СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что мужчина находился на прямом контакте с российским террористом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции ДНР".

"Именно по их "наводке" задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения "Азов", а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Установлено, что, кроме картотеки украинских "силовиков", он собирал информацию и о важных объектах ВСУ: базах, складах, арсеналах, места их расположения.

Во время обысков у фигуранта уголовного дела обнаружили пистолет Макарова, символику террористической организации "ДНР" и запрещенной в Украине Коммунистической партии", - добавили в СБУ.

Все изъятые материалы отправлены на экспертизу. Задержанному планируется сообщение о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Задержана предательница, возглавлявшая "аппарат" оккупационной администрации в освобожденном районе Николаевщины, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









