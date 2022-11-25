РУС
Экс-сотрудник МВД, собиравший для РФ данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и "Азова", задержан на границе. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка и следователи СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению бывшего сотрудника МВД Украины, решившего перейти на сторону страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Чтобы показать свою "пользу" рашистам, он собрал засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины. Мужчина планировал лично передать данные в посольство России в Будапеште на флешке. Впрочем, сотрудники СБУ задержали его на пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу.

С началом полномасштабной агрессии предатель проживал на территории Белой Церкви, был активным сторонником "русского мира", но руководствовался не только идеологическими мотивами. В частности, рассчитывал стать "главным полицейским" столицы и Киевской области в случае захвата региона", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Служба безопасности задержала помощника "министра МВД ЛНР", захватывавшего здание луганского управления СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что мужчина находился на прямом контакте с российским террористом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции ДНР".

"Именно по их "наводке" задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения "Азов", а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Установлено, что, кроме картотеки украинских "силовиков", он собирал информацию и о важных объектах ВСУ: базах, складах, арсеналах, места их расположения.

Во время обысков у фигуранта уголовного дела обнаружили пистолет Макарова, символику террористической организации "ДНР" и запрещенной в Украине Коммунистической партии", - добавили в СБУ.

Все изъятые материалы отправлены на экспертизу. Задержанному планируется сообщение о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Задержана предательница, возглавлявшая "аппарат" оккупационной администрации в освобожденном районе Николаевщины, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-сотрудник МВД, собиравший для РФ данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и Азова, задержан на границе

Экс-сотрудник МВД, собиравший для РФ данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и Азова, задержан на границе 02
Экс-сотрудник МВД, собиравший для РФ данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и Азова, задержан на границе 03
Экс-сотрудник МВД, собиравший для РФ данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и Азова, задержан на границе 04
Экс-сотрудник МВД, собиравший для РФ данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и Азова, задержан на границе 05
Экс-сотрудник МВД, собиравший для РФ данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и Азова, задержан на границе 06

задержание (6714) контрразведка (496) СБУ (20435) государственная измена (1629) военная контрразведка (32)
+24
_Зрадника України було затримано і в той же день після засідання Трибуналу повішено на центральній площі міста._ Ось так мала б виглядати ця новина у військовий час.
25.11.2022 18:25 Ответить
+6
Вища освіта? Працював у МВС? Не перебубував? Ну-ну)))
25.11.2022 18:31 Ответить
+5
Ублюдка Авакова тоже взяли ?
25.11.2022 18:38 Ответить
25.11.2022 18:25 Ответить
Або хоча б був ліквідований при спробі нанесення вогнепального ураження співробітникам СБУ
25.11.2022 18:35 Ответить
а тепер питання на мільйон долларів - яким чином, ця потвора, змогла продовжувати отримувати доступ до реєстрів робітників сбу, мвс та інших установ?
питання номер два - якщо було зрозуміло що він коллаборант і він був звільнений з лав мвс, чого його не було притягнуто до відповідальності?
25.11.2022 19:39 Ответить
Ні.
Не можна його вішати...
Він повінен жити...
Але так жити, щоб він сам умоляв дозволу повіситись
25.11.2022 19:38 Ответить
25.11.2022 18:31 Ответить
на гіляку запроданця !!!
25.11.2022 18:37 Ответить
25.11.2022 18:38 Ответить
як впіймати злодія в натовпі? по його петушиних кукуріканнях -"держите вора"....
25.11.2022 18:45 Ответить
Да Аваков испортил жизнь Рифмастера и убил Сашка Белого , сразу после Майдана и продался Каламойше , чтобы оставить своё рыло при государственном корыте
25.11.2022 19:54 Ответить
авакяновці активувалися? до речі,а де ділися Білецький та його дружбан Боцман? іде війна,а про них ні слуху ні духу....
25.11.2022 18:55 Ответить
Може на передовій?...
25.11.2022 18:58 Ответить
А навесні 2014 року в Криму і на Донбасі теж авакяновці масово переходили на бік рашки?

В Горлівці 1 (прописом - один) офіцер МВС виступив проти 50-ти сепарів. Один!!! (його потім закатували).

А якби вся поліція (тоді - міліція) Горлівки, чоловік 200-300 як мінімум, дали люлєй цій купці алкашів та наріків, то історія пішла б по-іншому...
25.11.2022 19:27 Ответить
переходили захарченковці.але не всі,ті кому не вдалося перейти,були пригріті у Авакяна,один з них Кива
25.11.2022 19:33 Ответить
Цей підарас мабуть не знає шо є віртуальні флешки шо потяг з собою фізичну...
25.11.2022 18:56 Ответить
ну от, тепер наступний тридварас ментівський поїде з віртуальною. бо Грицько його проінструктував.
25.11.2022 19:14 Ответить
Про це знає звичайний школяр. При чому тут Грицько?
25.11.2022 20:12 Ответить
дякуючи Вам я тепер теж знаю. Хоч я - незвичайний. І не школяр.
29.11.2022 02:02 Ответить
Чого ж їх так багато - " ексспівробітників МВС"?
Через одного - "ексспівробітник МВС"...
Може в них щось з кількістю хромосом?
25.11.2022 19:18 Ответить
одна кацапская хромосома
25.11.2022 19:41 Ответить
в крематорий ******.........................................
25.11.2022 19:19 Ответить
ИДЕЙНЫХ НАДО УНИЧТОЖАТЬ!!!
25.11.2022 20:13 Ответить
База собрана доказательств, ведь вели похоже не со вчера. Типичный упоротый совок, мусор, лягавый. Пенс давно. Хотя не с 60 лет. Там льгота, но старше 60, ведь ехал смело за кордон. брежневский комсомолец, эпоха Щёлокова, для тех кто знает. Да на хрена судить, сажать? Всё ясно. При попытке к бегству. Конечно идейный. Искать не станут даже свои---по разным причинам. ото и всё. Война списывает много---тот случай.
25.11.2022 21:15 Ответить
Хіба не простіше скинути дані на гугл-диск? Ніж тягати з собою флешку.
СБУ робить багато гучних справ, але досі не з'ясувало хто відкрив прохід на Південь та на Північ.
Може розрахунок щоб кількістю "викритих колаборантів" замилити питання по Півдню та Півночі?
26.11.2022 03:17 Ответить
---
Та й добіса ж їх багацько Є : І у нашій. чужинській владі від мерів міст і до самої вершини провладного зкорумпованого кишла .аж .до ОП . і у силових відомствах особливо... І як лише тримаються наші воїни-- захисники ??? Вражений сьогоднішнім репортажем на " Цензорі"---" Отак ми і воюємо...". де наші оборонці чатують на ворога у болотяних баюрах--сміттєвих клоаках ... Мабуть автор сподівався .що у наших .провладних / Ухилянтів / прокинеться совість. чи громадянське сумління??? Даремно !!! Більшість їх .спроможна лише ----зубошкірити під хіхоньки - 95 кв. З погляду на те .як НЕ приязно приймають легіонерів з інших країн / це я про те . як витягували із полону англійців і американця../.що супроводжувалося : --- краще б Ви сиділи вдома...а нам побільше пожертвувань допомоги... мовляв ми тут із своїми силами переможемо ... Таке враження що йде позбавлення критичної маси патріотично-- свідомих українських воїнів...щоб НЕ заважали їм оприходувати Західну допомогу і крутити оте солодке колесо гешефтного збагачення ...
27.11.2022 19:48 Ответить
 
 