Экс-сотрудник МВД, собиравший для РФ данные о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и "Азова", задержан на границе. ФОТОрепортаж
Военная контрразведка и следователи СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению бывшего сотрудника МВД Украины, решившего перейти на сторону страны-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Чтобы показать свою "пользу" рашистам, он собрал засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины. Мужчина планировал лично передать данные в посольство России в Будапеште на флешке. Впрочем, сотрудники СБУ задержали его на пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу.
С началом полномасштабной агрессии предатель проживал на территории Белой Церкви, был активным сторонником "русского мира", но руководствовался не только идеологическими мотивами. В частности, рассчитывал стать "главным полицейским" столицы и Киевской области в случае захвата региона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина находился на прямом контакте с российским террористом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции ДНР".
"Именно по их "наводке" задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения "Азов", а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Установлено, что, кроме картотеки украинских "силовиков", он собирал информацию и о важных объектах ВСУ: базах, складах, арсеналах, места их расположения.
Во время обысков у фигуранта уголовного дела обнаружили пистолет Макарова, символику террористической организации "ДНР" и запрещенной в Украине Коммунистической партии", - добавили в СБУ.
Все изъятые материалы отправлены на экспертизу. Задержанному планируется сообщение о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
питання номер два - якщо було зрозуміло що він коллаборант і він був звільнений з лав мвс, чого його не було притягнуто до відповідальності?
Не можна його вішати...
Він повінен жити...
Але так жити, щоб він сам умоляв дозволу повіситись
В Горлівці 1 (прописом - один) офіцер МВС виступив проти 50-ти сепарів. Один!!! (його потім закатували).
А якби вся поліція (тоді - міліція) Горлівки, чоловік 200-300 як мінімум, дали люлєй цій купці алкашів та наріків, то історія пішла б по-іншому...
Через одного - "ексспівробітник МВС"...
Може в них щось з кількістю хромосом?
СБУ робить багато гучних справ, але досі не з'ясувало хто відкрив прохід на Південь та на Північ.
Може розрахунок щоб кількістю "викритих колаборантів" замилити питання по Півдню та Півночі?
Та й добіса ж їх багацько Є : І у нашій. чужинській владі від мерів міст і до самої вершини провладного зкорумпованого кишла .аж .до ОП . і у силових відомствах особливо... І як лише тримаються наші воїни-- захисники ??? Вражений сьогоднішнім репортажем на " Цензорі"---" Отак ми і воюємо...". де наші оборонці чатують на ворога у болотяних баюрах--сміттєвих клоаках ... Мабуть автор сподівався .що у наших .провладних / Ухилянтів / прокинеться совість. чи громадянське сумління??? Даремно !!! Більшість їх .спроможна лише ----зубошкірити під хіхоньки - 95 кв. З погляду на те .як НЕ приязно приймають легіонерів з інших країн / це я про те . як витягували із полону англійців і американця../.що супроводжувалося : --- краще б Ви сиділи вдома...а нам побільше пожертвувань допомоги... мовляв ми тут із своїми силами переможемо ... Таке враження що йде позбавлення критичної маси патріотично-- свідомих українських воїнів...щоб НЕ заважали їм оприходувати Західну допомогу і крутити оте солодке колесо гешефтного збагачення ...