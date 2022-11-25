Зеленский посетил Вышгород, пострадавший от ракетных обстрелов россиян. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Вышгород, потерпевший разрушения от российских ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

"Вышгород. Поврежденный четырехэтажный жилой дом – следствие российского ракетного террора наших людей. Оказываем всю необходимую помощь пострадавшим жителям, в том числе по обеспечению их жилищных нужд", - отмечается в сообщении.

Также президент отметил, что "побывал в Пунктах Несокрушимости, которые уже заработали в городе.

Вместе сможем пройти этот непростой для нашей страны путь. Преодолеем все вызовы и обязательно победим".







