Зеленский посетил Вышгород, пострадавший от ракетных обстрелов россиян. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Вышгород, потерпевший разрушения от российских ракет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.
"Вышгород. Поврежденный четырехэтажный жилой дом – следствие российского ракетного террора наших людей. Оказываем всю необходимую помощь пострадавшим жителям, в том числе по обеспечению их жилищных нужд", - отмечается в сообщении.
Также президент отметил, что "побывал в Пунктах Несокрушимости, которые уже заработали в городе.
Вместе сможем пройти этот непростой для нашей страны путь. Преодолеем все вызовы и обязательно победим".
Топ комментарии
+19 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий25.11.2022 20:16 Ответить Ссылка
+12 саша паламарчук
показать весь комментарий25.11.2022 20:19 Ответить Ссылка
+11 саша паламарчук
показать весь комментарий25.11.2022 20:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
люди, розумійте будь ласка що ми всі в окупації під олігархами, а вони підлеглі тим хто володіє цим "світом" (читай темрявой)... а наш "світ" під Яхве-богом який "за" геноид землян щоб рабів не було більше 1 млрд...
Шевченко заметили в компании экс-заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, который также объявлен в розыск
Відміності з Азовцями тут мало.