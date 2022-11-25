РУС
7 010 19

Зеленский посетил Вышгород, пострадавший от ракетных обстрелов россиян. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Вышгород, потерпевший разрушения от российских ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

"Вышгород. Поврежденный четырехэтажный жилой дом – следствие российского ракетного террора наших людей. Оказываем всю необходимую помощь пострадавшим жителям, в том числе по обеспечению их жилищных нужд", - отмечается в сообщении.

Также президент отметил, что "побывал в Пунктах Несокрушимости, которые уже заработали в городе.

Вместе сможем пройти этот непростой для нашей страны путь. Преодолеем все вызовы и обязательно победим".

Зеленский посетил Вышгород, пострадавший от ракетных обстрелов россиян 01
Зеленский посетил Вышгород, пострадавший от ракетных обстрелов россиян 02
Зеленский посетил Вышгород, пострадавший от ракетных обстрелов россиян 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Последствия выстрела Вышгорода на Киевщине 23 ноября. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) Вышгород (81) пункт несокрушимости (29)
Топ комментарии
+19
и поводырь на заднем плане... без завхоза никуда...
25.11.2022 20:16 Ответить
+12
єрмак це придворний яйценосець найвеличнішого.
25.11.2022 20:19 Ответить
+11
ну от нафіг ти бідося туди приперся? і що дивно, що не обстрілюють його, при Порошенку сказали б, що договорняки.
25.11.2022 20:14 Ответить
ну от нафіг ти бідося туди приперся? і що дивно, що не обстрілюють його, при Порошенку сказали б, що договорняки.
25.11.2022 20:14 Ответить
краще б зенітку замість себе прислав - користі було би більше
25.11.2022 21:57 Ответить
Зе - новий путін, скоро буде відео викладати як їздить с голим торсом на коні чи в танкі...

люди, розумійте будь ласка що ми всі в окупації під олігархами, а вони підлеглі тим хто володіє цим "світом" (читай темрявой)... а наш "світ" під Яхве-богом який "за" геноид землян щоб рабів не було більше 1 млрд...
26.11.2022 00:51 Ответить
То такий тактичний хід: був Богдан, всі на нього вішали собак, звільнився, всі забули про нього, тепер дЄрмак, всіх собак вішають на нього, звільниться він, всі забудуть про нього, візьмуть третього, а Зе як би не при справах, увесь гарний і чистий, і надалі набирає до себе Зіц-прєдсєдатєлєй.
25.11.2022 22:29 Ответить
Смешно...Скорее земля "звильныться",чем Кзырь...
25.11.2022 23:53 Ответить
відвідав шоб шо?
25.11.2022 20:33 Ответить
Шоб на марафоні попіаритись в черговий раз.
25.11.2022 21:05 Ответить
Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии - Вене. Об этом говорится в журналистском расследовании Михаила Ткачаhttps://www.youtube.com/watch?v=Yutvt8C4oFE

Шевченко заметили в компании экс-заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, который также объявлен в розыск
25.11.2022 20:53 Ответить
До нас у Вишгород приперся "Бідоносець", треба готуватися до ще гіршого
25.11.2022 21:21 Ответить
Відразу за паном президентом втікло дві щойно розкриті палатки червоного хреста та генератор місцевої адміністрації. Біда🙂
25.11.2022 21:31 Ответить
Зе, а сикотно було в Херсон поїхати у очі людям подивитись як здав їх на 8 місяців до полона ? 🤓
Відміності з Азовцями тут мало.
25.11.2022 22:24 Ответить
До CNN?
25.11.2022 23:10 Ответить
поясніть дитині, що гугнявий піdор, який тисне їй ручку, прирік її на роки злиднів та поневірянь по закордонах.
25.11.2022 23:49 Ответить
Ай да молодець . Якби йому не мішали він би уже повністю звільнив Україну. Одною лівою ,хіба що обдристович поміг би.
26.11.2022 08:09 Ответить
 
 