22 035 78

Бойцы теробороны с крупнокалиберного пулемета сбили российскую ракету С-300 на Одесщине, - ОК "Південь". ФОТО

Одну из российских ракет С-300 во время вчерашнего массированного обстрела Украины сбили с крупнокалиберного пулемета два стрелка Сил териториальной обороны ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Бойцы теробороны с крупнокалиберного пулемета сбили российскую ракету С-300 на Одесщине, - ОК Південь 01

23 ноября стрелки-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122-й бригада теробороны ВСУ в Одесской области заметили в небе российскую ракету и открыли огонь из крупнокалиберного пулемета ДШКМ.

Огонь был точным - подбитая ракета упала. Позже нашли корпус ракеты, прошитый пулями из ДШКМ.

Бойцы теробороны с крупнокалиберного пулемета сбили российскую ракету С-300 на Одесщине, - ОК Південь 02

Смотрите также: Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Бойцы теробороны с крупнокалиберного пулемета сбили российскую ракету С-300 на Одесщине, - ОК Південь 03

+52
Супер! Респект!
25.11.2022 22:11 Ответить
+47
красунчики!!!! браво!!
25.11.2022 22:13 Ответить
+38
який кулемет доглянутий, прям приємно дивитися
25.11.2022 22:16 Ответить
Супер! Респект!
25.11.2022 22:11 Ответить
ну, не знаю...
збити балістичну ракету з ДШК це суперкруто !!!
26.11.2022 01:23 Ответить
так скоро із кольтів Магнум будуть Іскандери гасити!
26.11.2022 01:25 Ответить
С-300 то не є балістична ракета.
26.11.2022 03:05 Ответить
ты дятел.
26.11.2022 09:42 Ответить
красунчики!!!! браво!!
25.11.2022 22:13 Ответить
нагородіть Воїнів +грошова Премія!!!! Гордимося!
25.11.2022 22:15 Ответить
Зе не нагородить... Краще б журналісти викладали їх картки для бонусів жителів...
"держава" під Коломойським та Ахметовим...
тобто Олігархи ті ж самі що при Петром 1 були зараде геноцида...

Гроші - це збрУя для людей/ішаків які виконують геноцидні розпорядження "сильних світу цього" та не зіскочили бо звикають до марних трат баблосиків.
26.11.2022 00:54 Ответить
який кулемет доглянутий, прям приємно дивитися
25.11.2022 22:16 Ответить
І хлопці, як то кажуть, нівроку!
25.11.2022 22:18 Ответить
та ващєєєє! мені одразу здалося, що то Шварценнєгєр зі Сталоне, а потім придивився - наче наші хлопці
25.11.2022 22:19 Ответить
Шварцнегер зі Сталоне нервово палять в коридорі
26.11.2022 03:06 Ответить
Таки дебелi хлопаки! Вони й руками можуть ракету в баранячий рiг загнути...
26.11.2022 09:04 Ответить
на Волині пацани контробанду вже дронами переправляють в Польшу, а наше ВПК рогатки робить , щоб по ракетам стріляти
25.11.2022 22:19 Ответить
как дела у ВПК? Кабмин финансирует по полной?
26.11.2022 03:32 Ответить
А у ВПК вже нема корупції ?
26.11.2022 20:17 Ответить
фсб агентура есть прямо под носом предателя-***********
26.11.2022 21:15 Ответить
Унікальний випадок. Слава героям!
25.11.2022 22:21 Ответить
З почином.
25.11.2022 22:22 Ответить
От не знаєш, що сказати, окрім
-Хлопчики наші, ви найкращі. Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
25.11.2022 22:25 Ответить
Хлопці молодці,слава вам,борони вас боже!!!
25.11.2022 22:25 Ответить
Браво!!!!
25.11.2022 22:28 Ответить
це неймовірно
величезна повага Героям
25.11.2022 22:40 Ответить
Звідки на Одещині С-300? Не стьоб, дуже цікаво просто? Ця ******* на скільки не літає.
25.11.2022 22:42 Ответить
Це та друга ракета, із польського Пшеводува, що невідомо куди зникла.
Мабуть, заблукала, а потім аж на Одещині раптово з'явилася...
25.11.2022 22:50 Ответить
І масований обстріл був не вчора. Скоріш за все 23.11 і не С300, а крилата ракета
25.11.2022 22:54 Ответить
С чего Вы взяли, что это на Одещині?
26.11.2022 09:50 Ответить
З новини яку коментуємо.
26.11.2022 22:23 Ответить
Пишуть, що за даними Білорусі, С-300 може вражати наземні цілі на відстані до 120 км. Насправді вона може рухатися набагато далі - випробування у 1980-х роках показали, що С-300 може подолати 400 км по балістичній траєкторії, досягаючи висоти 70 км.
26.11.2022 00:40 Ответить
Якби то так було, то Миколаїв і далі б руйнувався. А так, навіть з Каховки запустили, не долетіло. З Каланчака запулили, впало в полі, не долетівши прилічно. Максимальна ефективність тих ****** на разі в "модернізованом" варіанті - 70-80 км. І то, прицільність заставляє бажати кращого. Ескалібур на таких відстанях муху вбиває.
26.11.2022 07:58 Ответить
там сказано, що ******* збили бійці одеського тербату - а де зараз воює одеський тербат не сказано - цілком можливо, що на Херсонщині
26.11.2022 09:26 Ответить
Та я не протии, просто редактори троов накосячили з назвою. "збили рociйську ракету С-300 на Одещині ..
26.11.2022 12:53 Ответить
Наші Хлопці роблять неймовірні справи.
25.11.2022 22:49 Ответить
что то слабо верится.
из пулемета, да по зенитной ракете, летящей со скоростью в 3М?
или какая скорость у С-300?
вспомнил историю - когда американцы вторглись в ирак, первые дни новости пестрели сообщением как иракский крестьянин сбил из берданки апач.
потом выяснилось что апач сел там по другой причине.
25.11.2022 22:58 Ответить
******* с300 2000м за секунду набирає
25.11.2022 23:25 Ответить
3 махи то занадто. А так, і банкою з помідорами можна і тяпкою.

26.11.2022 08:04 Ответить
Від 1700 (9М83) до 2500 (9М82) м/с.
Найбільш розповсюджені модифікації - близько 2000-2100 м/с.

Тобто, ще раз: летить ракета із швидкістю 2 км на секунду, і з дашки її збили?
25.11.2022 23:20 Ответить
І купність яка, кулі на швидкості ракети більше кілометра в секунду, на такій відстані одна від одної не лягли б.
26.11.2022 00:21 Ответить
За секунду дшк може робити максимум 20 пострілів, відповідно відстань між отворами повинна бути як мінімум: 1000 м/с розділити на 20 = 50 метрів. А на фото там відстань в 100 разів менша між отворами.
26.11.2022 00:35 Ответить
трійка тобі з математики - твої розрахунки правильні тільки якщо ракета летить під кутом 90° до осі кулемета - а в реальності кут може бути всього кілька градусів
26.11.2022 09:59 Ответить
Кут не має особливого значення тут, на марші ракета не летить на висоті 3.5 км, - яка є граничною прицільною дальністю для дшк, і швидкість кулі менше 0.9км/с, отвори не будуть мати таку ідеальну круглу форму, завдані цілі зі швидкістю більше кілометра в секунду. І характер отворів на кермі говорить про те, що вони були завдані під кутом в 90 градусів, коли ракета не рухалася зі швидкістю більше кілометра на секунду. Такі отвори в ракеті на марші цій, міг зробити тільки 10 мегаватний лазер з частотою 2 кГц. Але бластери у нас наче не використовують
26.11.2022 11:12 Ответить
то не крилата ракета, щоб летіти горизонтально. То ерзац-балістична ракета - долетіла до найвищої точки поки двигун працює, а потім по балістиці у вільному падінні вирулює на ціль
26.11.2022 12:59 Ответить
Може ви знаєте, з якої швидкістю ракета від с-300 влучає у ціль, якщо летить на дальність хоча б 80 км?
26.11.2022 13:45 Ответить
переобладнана на балістичну С-300 не влучає в ціль - вона просто падає плюс-мінус в заданому районі
26.11.2022 13:57 Ответить
З якою швидкістю вона просто падає? Приблизно.
26.11.2022 15:35 Ответить
І якщо пан такий знавець математики, то може буде такий вельми поблажливий до нас, трієчників, що проведе розрахунки, які покажуть, який кут повинен бути і відстань, щоб залишити отвори під прямим кутом в ракеті що рухається зі швидкістю близько кілометра в секунду?)
26.11.2022 12:23 Ответить
А варіант що двигун вже відпрацював і ракети почала знижувати швидкість не проконає?
26.11.2022 01:44 Ответить
Звідки вона взялась під Одещиною?Раніше такого не було щоб С300 під Одесою пролітали . Радіус максимум 200 км . Я здогадуюсь чия це ракета .. Бо про це не пишуть але таке трапляється .
25.11.2022 23:24 Ответить
Вообще-то по баллистической траектории более 400 км.
25.11.2022 23:38 Ответить
З Кінбурнської коси росіяни можуть запускати? Там відстань саме біля 200 км
26.11.2022 09:25 Ответить
Розкажіть куди діваються ракети нашого ПВО які не досягли цілі ..По вам ще не падали металеві квадратики 8х8х8 мм ?
25.11.2022 23:30 Ответить
А ти мабуть хтiв, щоб з неба пелюстки троянд сипалися?
26.11.2022 09:11 Ответить
Літаючі танки
26.11.2022 15:16 Ответить
moloci
26.11.2022 00:05 Ответить
скорость ракеты С-300 2 км\с, это больше, чем у пули дшк, скорее всего упала неисправная, но пусть все думают, что сбили. пацаны хоть денег получат
26.11.2022 00:28 Ответить
а що якщо стріляти на підході, а не на відступі?
26.11.2022 05:24 Ответить
коли двигун відпрацював ракета у вільному падінні
26.11.2022 10:01 Ответить
навіть якщо в свободному падінні, я в сказки не вірю. добре, що взагалі намагались збити. для тро непогано б було дрони збивати, до речі
26.11.2022 15:19 Ответить
Відстань між кулями на фото відповідає швидкострільності десь на рівні 120 тисяч пострілів на хвилину. кулі на швидкості ракети більше кілометра в секунду, на такій відстані одна від одної не лягли б.

За секунду дшк може робити максимум 20 пострілів, відповідно відстань між отворами повинна бути як мінімум: 1000 м/с розділити на 20 пострілів в секунду = 50 метрів. А на фото там відстань в 100 разів менша між отворами. Чи там одночасно 2 дшк працювало?)))
26.11.2022 00:38 Ответить
А якщо в лоб кулі летять, то яка відстань між отворами.
26.11.2022 01:09 Ответить
Не більше розмірів лоба
26.11.2022 01:46 Ответить
Шось вже занадто фантазують. По перше це нереально, а по друге ракета впада і не вибухнула? та і в як вони це взагалі уявляють?
26.11.2022 01:12 Ответить
,,Брехня,,(с)
26.11.2022 01:24 Ответить
На грани фантастики
26.11.2022 04:28 Ответить
Мене назвали дядьком, коли я запропонував використати зенітні гармати (шрапнель) часів Другої світової війни, щоб збити ці неброньовані ракети С-300. Мене також назвали неосвіченим чи щось подібне, коли на початку війни я запропонував використовувати дрони як ракети (бажано для багаторазового використання, інакше як камікадзе).
26.11.2022 05:20 Ответить
ДШК в принципе зенитный пулемёт.
26.11.2022 09:43 Ответить
Браво хлопці. Я давно писав, що потрібно організувати ПВО з кількох кулеметників в підрозділах тероборони замість стирчання на блокпостах. Ракети і безпілотники летять низько і в досяжності для стрілецької зброї. Замість озброювати важкими і незручними для ******** війни " Максимами" підрозділи на передку, потрібно робити зенітні установки з чотирьох або спарених кулеметів. Ефективність перевірена під час Другої світової. Чим більше постів тим щільніша ППО.
26.11.2022 23:31 Ответить
Думаю, треба вже зенітну артилерію і кулемети поставити на захисті відповідних об'єктів енергетики. Якщо ми знаємо наперед, які об'єкти найбільш імовірно будуть атаковані ракетами (наприклад, підстанції 750 КВ чи ін.), то, значить, ми знаємо, куди прилетять ті ракети найбільш імовірно. Отже, логічно організувати там їм зустріч таку, щоб перетворити їх на брухт раніше, аніж вони досягнуть їхньої цілі. І це було би, ймовірно, ще й дешевше, аніж збивати ракети ракетами, і головне - якщо це буде більш ефективний спосіб, то тоді це просто необхідно зробити.
27.11.2022 05:30 Ответить
ППО ефективне, коли багатоешелоноване. А зенітні гармати - це вже зброя останньої надії. І сторона з якої зайде ракета на об'єкт невідома, тому для охорони там повинно бути встановлена кількість цих гармат. А в нас їх не так багато поки що.
27.11.2022 17:04 Ответить
27.11.2022 08:07 Ответить
ЖАЛКО ВИДЕО НЕТ !
27.11.2022 08:08 Ответить
"Дашка", вона може )))
27.11.2022 13:02 Ответить
 
 