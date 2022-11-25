Бойцы теробороны с крупнокалиберного пулемета сбили российскую ракету С-300 на Одесщине, - ОК "Південь". ФОТО
Одну из российских ракет С-300 во время вчерашнего массированного обстрела Украины сбили с крупнокалиберного пулемета два стрелка Сил териториальной обороны ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".
23 ноября стрелки-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122-й бригада теробороны ВСУ в Одесской области заметили в небе российскую ракету и открыли огонь из крупнокалиберного пулемета ДШКМ.
Огонь был точным - подбитая ракета упала. Позже нашли корпус ракеты, прошитый пулями из ДШКМ.
Топ комментарии
Maryna Solska
25.11.2022 22:11
Вася Шевченко
25.11.2022 22:13
Борменталь Незабаром
25.11.2022 22:16
збити балістичну ракету з ДШК це суперкруто !!!
"держава" під Коломойським та Ахметовим...
тобто Олігархи ті ж самі що при Петром 1 були зараде геноцида...
Гроші - це збрУя для людей/ішаків які виконують геноцидні розпорядження "сильних світу цього" та не зіскочили бо звикають до марних трат баблосиків.
-Хлопчики наші, ви найкращі. Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
величезна повага Героям
Мабуть, заблукала, а потім аж на Одещині раптово з'явилася...
из пулемета, да по зенитной ракете, летящей со скоростью в 3М?
или какая скорость у С-300?
вспомнил историю - когда американцы вторглись в ирак, первые дни новости пестрели сообщением как иракский крестьянин сбил из берданки апач.
потом выяснилось что апач сел там по другой причине.
Найбільш розповсюджені модифікації - близько 2000-2100 м/с.
Тобто, ще раз: летить ракета із швидкістю 2 км на секунду, і з дашки її збили?
За секунду дшк може робити максимум 20 пострілів, відповідно відстань між отворами повинна бути як мінімум: 1000 м/с розділити на 20 пострілів в секунду = 50 метрів. А на фото там відстань в 100 разів менша між отворами. Чи там одночасно 2 дшк працювало?)))