Войска НАТО проводят учения в Польше в районе Сувалкского коридора. ФОТО

Силы НАТО провели учения на севере Польши, в районе Сувалкского коридора, лежащего рядом с Калининградской областью РФ и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

К учениям привлечены 2 тысячи военнослужащих разных подразделений польского войска и союзных сил, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО. Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами.

Читайте также: Если Киев падет, Россия атакует Польшу. Путин показал свою безжалостность, - Моравецкий

Также задействованы 1000 единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.

В ходе учений десятки польских военных и солдат Альянса пересекали водоемы с помощью машин-амфибий, а американские войска на танках Abrams имитировали преследование противника.