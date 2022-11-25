Войска НАТО проводят учения в Польше в районе Сувалкского коридора. ФОТО
Силы НАТО провели учения на севере Польши, в районе Сувалкского коридора, лежащего рядом с Калининградской областью РФ и Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
К учениям привлечены 2 тысячи военнослужащих разных подразделений польского войска и союзных сил, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО. Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами.
Также задействованы 1000 единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.
В ходе учений десятки польских военных и солдат Альянса пересекали водоемы с помощью машин-амфибий, а американские войска на танках Abrams имитировали преследование противника.
КалінінградуКенігсбергу та бульбашам приготуватись
краще зверху мати гармату