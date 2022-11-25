РУС
Войска НАТО проводят учения в Польше в районе Сувалкского коридора. ФОТО

Силы НАТО провели учения на севере Польши, в районе Сувалкского коридора, лежащего рядом с Калининградской областью РФ и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Войска НАТО проводят учения в Польше в районе Сувалкского коридора 01

К учениям привлечены 2 тысячи военнослужащих разных подразделений польского войска и союзных сил, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО. Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами.

Войска НАТО проводят учения в Польше в районе Сувалкского коридора 02

Читайте также: Если Киев падет, Россия атакует Польшу. Путин показал свою безжалостность, - Моравецкий

Войска НАТО проводят учения в Польше в районе Сувалкского коридора 03

Также задействованы 1000 единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.

Войска НАТО проводят учения в Польше в районе Сувалкского коридора 04

В ходе учений десятки польских военных и солдат Альянса пересекали водоемы с помощью машин-амфибий, а американские войска на танках Abrams имитировали преследование противника.

