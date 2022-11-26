РУС
Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом. Он почтил память жертв Голодомора и встретился с премьер-министрами Украины Денисом Шмыгалем и Литвы Ингридой Шимоните.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на канцелярию главы польского правительства.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий в Киеве возложил цветы перед памятником жертвам Голодомора. Большой голод произошел в Украине в 1932-1933 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза", - говорится в сообщении.

Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве 01Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве 02Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве 03Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве 04

После этого Моравецкий встретился с премьер-министрами стран-членов Люблинского треугольника – Украины и Литвы. С Денисом Шмыгалем и Ингеборгой Шимоните он подписал декларацию о сотрудничестве между странами.

Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве 05Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве 06Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве 07Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве 08Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве 09

"Польша поддерживает Украину на международном уровне, потому что мы на стороне свободы. Наши три страны имеют общую историю и общее настоящее. Я верю, что у нас впереди общее будущее, хорошее будущее", - заявил Моравецкий.

Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве 10

Дякуемо Польщі !
26.11.2022 11:47 Ответить
Молодці і Литва і Польща!!!!
26.11.2022 11:55 Ответить
Можна безкінечно дивитися на зевладу та обговорювати зевладу.
Але прийшов час готуватись обирати свого Чорновола
щоб знову не звернути не туди, як колись дуже давно😠
26.11.2022 12:22 Ответить
Дякуемо Польщі !
26.11.2022 11:47 Ответить
Польша помогает Украине на максимальном предел своих возможностей. Моравецкий занимается вопросами помощи лично и постоянно. Благородный человек с твердыми моральными ценностями, это даже просто по лицу видно. Респект.
26.11.2022 14:51 Ответить
Молодці і Литва і Польща!!!!
26.11.2022 11:55 Ответить
Де той, що ржав з Голодомору?
26.11.2022 11:56 Ответить
сховався в норку і записує відосік
26.11.2022 12:41 Ответить
Можна безкінечно дивитися на зевладу та обговорювати зевладу.
Але прийшов час готуватись обирати свого Чорновола
щоб знову не звернути не туди, як колись дуже давно😠
26.11.2022 12:22 Ответить
це мужній крок на підтримку.
дякуємо полякам та литовцям.
а також і латвійцям, і естонцям, і чехам, і словакам, і грузинам, і чеченцям.
дякуємо всім небайдужим і моральним народам.
26.11.2022 16:09 Ответить
Польща та Литва - справжні друзі і брати!
26.11.2022 16:19 Ответить
Шмигаль знає інглиш?
26.11.2022 19:10 Ответить
A TY KOJAGYSZ A IHGLISZ
26.11.2022 19:49 Ответить
А разве он не похож на еврея?!
26.11.2022 22:00 Ответить
Схоже, що на наших очах створюється нова Унія. Подяка Литві та Польщі за допомогу в скрутний час
26.11.2022 21:06 Ответить
Це гарно коли премьер Польщи та премьер Литви зустричаются в Киеви. Це гарана традиция. Надеюсь дождаться когда Ж7 встретятся в Киеве-по поводу разделы Рашки на сферы влияния
26.11.2022 21:24 Ответить
в Польше войска собираются, они будут воевать в Украине??? в наступлении массированном.
27.11.2022 00:19 Ответить
 
 