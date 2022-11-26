Премьер Польши Моравецкий находится с визитом в Киеве. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом. Он почтил память жертв Голодомора и встретился с премьер-министрами Украины Денисом Шмыгалем и Литвы Ингридой Шимоните.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на канцелярию главы польского правительства.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий в Киеве возложил цветы перед памятником жертвам Голодомора. Большой голод произошел в Украине в 1932-1933 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза", - говорится в сообщении.

Читайте также: Если Киев падет, Россия атакует Польшу. Путин показал свою безжалостность, - Моравецкий

После этого Моравецкий встретился с премьер-министрами стран-членов Люблинского треугольника – Украины и Литвы. С Денисом Шмыгалем и Ингеборгой Шимоните он подписал декларацию о сотрудничестве между странами.

Читайте также: Борьба РФ с гражданскими движется на Запад. Инцидентов, как в Польше, может стать больше, - премьер Литвы Шимоните

"Польша поддерживает Украину на международном уровне, потому что мы на стороне свободы. Наши три страны имеют общую историю и общее настоящее. Я верю, что у нас впереди общее будущее, хорошее будущее", - заявил Моравецкий.

Смотрите также: Премьеры Польши и Финляндии обратились к украинцам: "Вы боретесь за европейские ценности и будущее. Мы за вас и вместе с вами". ВИДЕО