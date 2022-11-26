РУС
Лаборатория "русского мира", террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Современная россия

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Победа близится

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Разговор короткий...

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Результат "спецоперации"

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Лаборатория "русского мира"

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Неожиданная служба в Лавре

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Неудачный совет

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

...там все свои

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Следуя известным курсом

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

...больше ничем

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Все...

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Пункт обогрева

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Террористы-маразматики

Лаборатория русского мира, террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Всероссийский клич

Больше фотошопов смотрите здесь

Лукашенко Александр (3647) путин владимир (32222) россия (97311) фотожаба (14753) Шойгу Сергей (718) Пригожин Евгений (399)
+11
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
26.11.2022 11:52 Ответить
+11
Це все жарти придумані, але життя, як і зазвичай, може таке утнути, що всі вигадані жарти тьмяніють перед реальністю. У музичних передачах російського ТБ у піснях приглушують слова "війна" та "мир". Без різниці про що співають. А ми ще дивувалися як за Сталіна вся країна впала в маразм. Ці здається вже й сталінську епоху переплюнули.
26.11.2022 12:09 Ответить
+10
Раньше на Московии жизнь была: Украл- выпил- в тюрьму.
Сейчас: Украл- выпил- в тюрьму- в армию- в целофановый мешок
26.11.2022 12:00 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
26.11.2022 11:52 Ответить
26.11.2022 17:46 Ответить
руZZкій = вбивця....злодій і брехун....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
26.11.2022 19:25 Ответить
ТИ НЕ МЕНШЕ Зе ПІСЛЯ ПЕРМОГИ УКРАЇНИ ПОТЯГНЕ УКРАЇНЦІВ ДРУЖИТИ З КАЦАПАМИ.
Буде казка про хорощіх рускіх.
26.11.2022 22:43 Ответить
Там і до приматів далеко... Порівнювати горил, орангутангів ті шимпанзе з ЦИМИ? Думаю, не варто - максимум "прямоходячі".
27.11.2022 17:35 Ответить
Теперь к московским попам не поворачивайтесь задом
26.11.2022 11:56 Ответить
26.11.2022 11:56 Ответить
Раньше на Московии жизнь была: Украл- выпил- в тюрьму.
Сейчас: Украл- выпил- в тюрьму- в армию- в целофановый мешок
26.11.2022 12:00 Ответить
Типа, растет продолжительность жизненного пути? Поэтому по статистике козломордии средняя продолжительность жизни у них выросла с 62, до 67, а я то думаю, с какого хрена вдруг?
26.11.2022 14:07 Ответить
Це все жарти придумані, але життя, як і зазвичай, може таке утнути, що всі вигадані жарти тьмяніють перед реальністю. У музичних передачах російського ТБ у піснях приглушують слова "війна" та "мир". Без різниці про що співають. А ми ще дивувалися як за Сталіна вся країна впала в маразм. Ці здається вже й сталінську епоху переплюнули.
26.11.2022 12:09 Ответить
Вже давно.
27.11.2022 17:37 Ответить
26.11.2022 12:09 Ответить
Почав прелюдію, заливання до Хуúла, Але Хуúло воліє маленьких хлопчиків, ніж старих бородатих г#ндонів в рясах
26.11.2022 20:54 Ответить
Цікаво , на росіі вже дно , чи далі буде ?
показать весь комментарий
Дна не буде.
Відповідно до знаменитого висловлювання Ейнштейна: - "Є дві нескінченні речі - Всесвіт і людська дурість. Втім, щодо Всесвіту я не впевнений."
26.11.2022 12:26 Ответить
На наросіі дна не існує!
26.11.2022 12:37 Ответить
Болото, а там ни дна, ни покрышки.
26.11.2022 14:08 Ответить
Про Пригодина-батька, який зове, клас!
26.11.2022 12:35 Ответить
Таки да!
Стахановець-молотобоєць по забиванню ваньок в землю 😂
26.11.2022 14:23 Ответить
непоганий такий пункт обігріву! такий би я відвідував щодня
26.11.2022 12:40 Ответить
а ти того валерьяночкой побризгайся. і смело лягай де бачиш будеш і обігрітий і обісцяний
26.11.2022 13:51 Ответить
в мене були 3 кота, эвакуювалися разом з дружиною і дітьми...
в моєму випадку ніхто і думав сцяти...
тож ти мийся, хочаб час від часу, бо коти, мабудь, думають, что ти горшок з гівном
26.11.2022 14:34 Ответить
мені доводилось зустрічати придурків яки заводили кучу котів. смерділи не тіки вони но і цілий подьезд де жили ушлепки..для дома хватить одного з головою... якщо скинеш адресок то найду і подивлюся на тебе ідіота..даю гарантію смердіти будеш всю оставшу жізнь
27.11.2022 20:00 Ответить
26.11.2022 13:49 Ответить
а нахріна ви в своє хрєновоє царство включили Україну?
26.11.2022 15:48 Ответить
26.11.2022 13:50 Ответить
Вот пару лет назад просто поиграл светофильтрами с мордой БЕСапутина...

26.11.2022 13:55 Ответить
26.11.2022 13:57 Ответить
 
 