Лаборатория "русского мира", террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".
Современная россия
Победа близится
Разговор короткий...
Результат "спецоперации"
Лаборатория "русского мира"
Неожиданная служба в Лавре
Неудачный совет
...там все свои
Следуя известным курсом
...больше ничем
Все...
Пункт обогрева
Террористы-маразматики
Всероссийский клич
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Буде казка про хорощіх рускіх.
Сейчас: Украл- выпил- в тюрьму- в армию- в целофановый мешок
Відповідно до знаменитого висловлювання Ейнштейна: - "Є дві нескінченні речі - Всесвіт і людська дурість. Втім, щодо Всесвіту я не впевнений."
Стахановець-молотобоєць по забиванню ваньок в землю 😂
в моєму випадку ніхто і думав сцяти...
тож ти мийся, хочаб час від часу, бо коти, мабудь, думають, что ти горшок з гівном