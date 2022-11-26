Восьмилетний Сергей Мороз пением собрал деньги на авто для ВСУ. ФОТО

Мальчик-волонтер из Чернигова передал военнослужащим ключи от автомобиля, деньги на который заработал, распевая песни в центре города.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Ключи от пикапа Сергей передал командующему ОК "Північ" генерал-майору Виктору Николюку. Деньги на авто юный черниговец собирал распевая украинские песни в популярных локациях города", - говорится в сообщении.

"Самая сознательная прослойка населения Украины на сегодня - это такие дети. Именно благодаря им мы одержим победу и выберем для них достойное и светлое будущее", - прокомментировал поступок мальчика генерал-майор Николюк.

В ОК "Північ" добавили, что планируют еще несколько проектов по сотрудничеству с юным волонтером.







