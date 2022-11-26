РУС
Восьмилетний Сергей Мороз пением собрал деньги на авто для ВСУ. ФОТО

Мальчик-волонтер из Чернигова передал военнослужащим ключи от автомобиля, деньги на который заработал, распевая песни в центре города.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Ключи от пикапа Сергей передал командующему ОК "Північ" генерал-майору Виктору Николюку. Деньги на авто юный черниговец собирал распевая украинские песни в популярных локациях города", - говорится в сообщении.

"Самая сознательная прослойка населения Украины на сегодня - это такие дети. Именно благодаря им мы одержим победу и выберем для них достойное и светлое будущее", - прокомментировал поступок мальчика генерал-майор Николюк.

В ОК "Північ" добавили, что планируют еще несколько проектов по сотрудничеству с юным волонтером.

Восьмилетний Сергей Мороз пением собрал деньги на авто для ВСУ 01
Восьмилетний Сергей Мороз пением собрал деньги на авто для ВСУ 02
Восьмилетний Сергей Мороз пением собрал деньги на авто для ВСУ 03
Восьмилетний Сергей Мороз пением собрал деньги на авто для ВСУ 04

Топ комментарии
+33
Щира подяка і шана тобі і твоїй Родині, Сергійко!
🇺🇦💙💛🔱💪
🇺🇦💙💛🔱💪
показать весь комментарий
26.11.2022 15:17 Ответить
+24
маленький Украинец купил для своих Защитников бандеромобиль...!!!
и свиноцабаки надеялись победить Украину...???
показать весь комментарий
26.11.2022 15:37 Ответить
+24
із Арахаміями ? 😕
показать весь комментарий
26.11.2022 15:48 Ответить
Україна має таланти..
я вдома співаю-жінка каже як недоена корова мичить
показать весь комментарий
26.11.2022 15:13 Ответить
Вона просто не розуміє який у вас талант
показать весь комментарий
26.11.2022 15:20 Ответить
Щира подяка і шана тобі і твоїй Родині, Сергійко!
🇺🇦💙💛🔱💪
🇺🇦💙💛🔱💪
показать весь комментарий
26.11.2022 15:17 Ответить
маленький Украинец купил для своих Защитников бандеромобиль...!!!
и свиноцабаки надеялись победить Украину...???
показать весь комментарий
26.11.2022 15:37 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2022 15:42 Ответить
із Арахаміями ? 😕
показать весь комментарий
26.11.2022 15:48 Ответить
з абрахамієй. кошовий зліва )))
показать весь комментарий
26.11.2022 16:21 Ответить
отличный друг любителей зелёных
показать весь комментарий
26.11.2022 16:14 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2022 16:23 Ответить
Ще одну медаль "за заслуги" цьому товаришу.
показать весь комментарий
26.11.2022 16:27 Ответить
Бажаємо тобі щасливого майбутнього в мирній сильній Україні!
показать весь комментарий
26.11.2022 15:46 Ответить
Цей хлопчина майбутнє української незламної нації...
показать весь комментарий
26.11.2022 15:55 Ответить
Бережи тебе, мила дитина, Господь!
Діти- це наше майбутнє.
Ми не переможні!!!
показать весь комментарий
26.11.2022 16:05 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2022 16:30 Ответить
Манюнік мій любий, ти і є моя Україна. Ніхто і ніколи не переможе нас, бо є такі українці. Слава Україні! Слава Героям!
показать весь комментарий
26.11.2022 16:53 Ответить
 
 