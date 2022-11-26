РУС
Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, среди них – 17-летний юноша. ФОТО

Пока известно о 13 пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Днепру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"К врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице.

Среди них 17-летний парень", - отметил он.

По словам Резниченко, на месте прилетов работают все службы.

"Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек", – добавляет Резниченко.

Как отмечалось, днем 26 ноября в Днепре прогремели взрывы.

