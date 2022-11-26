Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, среди них – 17-летний юноша. ФОТО
Пока известно о 13 пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Днепру.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"К врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице.
Среди них 17-летний парень", - отметил он.
По словам Резниченко, на месте прилетов работают все службы.
"Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек", – добавляет Резниченко.
Как отмечалось, днем 26 ноября в Днепре прогремели взрывы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
KAISERWALD
показать весь комментарий26.11.2022 17:39 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Yakov Nemo
показать весь комментарий26.11.2022 18:06 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль