РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8786 посетителей онлайн
Новости Фото Война
22 952 121

Исторические снимки Первой мировой войны сравнили с кадрами войны в Украине: Мировая война на наших полях, и судьба мира решается именно здесь, - Бутусов. ФОТО

Война в Украине сродни Первой мировой войне.

Об этом рассказал на своей фейсбук-странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Исторические снимки Первой мировой войны сравнили с кадрами войны в Украине: Мировая война на наших полях, и судьба мира решается именно здесь, - Бутусов 01

"Два фото слева сделаны британскими солдатами в 1917 году на месте жестокой битвы у села Пашендейль в Бельгии во время Первой мировой войны. Вот фото, где по мосткам идут солдаты из-за бывшего большого леса, является одним из символов той битвы.

Два фото справа сделали украинские воины под Бахмутом в 2022 году. И почти тот же уничтоженный лес.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это не кадры Первой мировой": Минобороны показало видео с позиций ВСУ под Бахмутом. ВИДЕО

У них нет телефонной связи, электричества, отопления. Они живут по колено в воде, спят в грязи в минусовую погоду, потому что они защищают Украину, защищают жизнь миллионов.

Мировая война на наших полях, и судьба мира решается именно здесь, на каждом метре нашей земли", – рассказал Бутусов.

история (2022) Первая мировая война (21) Бутусов Юрий (4416) Бахмут (1609) ВСУ (6930)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+70
..........

нехай хтось після цих фото спробує вякнути що в тилу немає світла, води чи опалення і він "устал от войны"!
одержите те, що на фото !!!!
бурят-кацапи перетворять ваше місто на сы-срань
показать весь комментарий
26.11.2022 21:12 Ответить
+19
Але є нюанс. Українці зараз не у складі Російської імперії. Нормальнi білi європейці. А на нас пре азіатська орда.
показать весь комментарий
26.11.2022 21:24 Ответить
+16
Фактом є, що "зелень" тільки крала та шашликувала, а бойових генералів та армію всіляко утискала, не закупила жодного снаряду, закрила ракетну програму, пропустила ворога через Чонгар, здала вагнерівців, всіляких бакланових та іншу нечисть тупорилу та іудську порозставляла скрізь...
показать весь комментарий
26.11.2022 21:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Немає сечі терпіти ці борошна!!!
показать весь комментарий
26.11.2022 23:39 Ответить
Путлер напал бы при любому президенту. Он просто .бнутый. А подготовились действительно к войне хреново.
показать весь комментарий
26.11.2022 21:34 Ответить
Це що, дерева Зеленського ?
показать весь комментарий
26.11.2022 21:35 Ответить
З того міліарда.
показать весь комментарий
26.11.2022 23:14 Ответить
на жаль на Заході політична воля була тільки в Бориса Джонсона і британських консерваторів

власне, як і в Другу Світову війну : в Штатах правили демократи а в Британії консерватори

і саме британські консерватори переконали американців вступити в бій за цивілізацію

те ж саме й тепер
показать весь комментарий
26.11.2022 21:47 Ответить
Стефанчук-Зеленський ЗОБОВЯЗАНІ разом з Нацдержслужбою внести зміни до законодавства щодо призначення на Державну службу !!!
Без проходження військової служби кандидати на посади НАВІДЬ не розглядаються, тільки після військової служби!!
Це невідкладна умова сьо7одення в Україні!!!

‼️🇺🇦⚔️❤️👏😡😠🤬🇱🇹🇺🇸🇫🇮🇳🇴🇹🇷🇨🇿🇨🇦🇮🇩🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇪🇺🇦🇿🇯🇵‼️🇺🇦⚔️❤️
показать весь комментарий
26.11.2022 21:48 Ответить
Пока что за мир воюет только Украина,а остальные только на пороге
показать весь комментарий
26.11.2022 22:16 Ответить
Украину обеспечивают оружием. Выделяют огромные деньги. Фактически содержат. Плюс большие затраты на украинских беженцев. На многие страны нападают, но такого в истории еще не было. Чего вам еще надо. Почему вы считаете что все вам обязаны?
показать весь комментарий
27.11.2022 01:29 Ответить
Таке в історії вже було, і було воно під час обох світових війн.
Приймали біженців і допомагали металом, пальним, траками, зброєю, харчами , полуфабрикатами. Вашому грьобаному ссср стільки навалили по лендлізу, що ссср потім не одну пятілєтку те добро споживав.

А заборгували всі вищеназвані Україні тим що ...

... путін і його русскій народ відкрито заявили що Захід їхній ворог - відмовчуватись на такі пред'яви якось не по-пацанські.

... ссср, який путін цією війною в Україні відновлює, відкрито заявляв про наміри скинути не-комуністичні уряди по всьому світу : для русскіх що білогвардєйщизна що більщовизна тільки фасад русского імперіалізму, вони міняють ідеології як портянки в кирзачах.

... економіка європо-центричної цивілізації залежить від копалин газу та нафти, які путін ультимативно використовує для підкупу і руйнації цієї економики, в залежності від своїх імперських намірів.

... оон нікому не потрібна говорильня, бо всі рецесії та кризи вирішує давос, триста мільйярдерів яким начхати на нації та мораль.

... короче багато чого треба змінювати, але вовтузиться тільки одна пост-геноцидна Україна, а решта робить вид що проблем нема.
показать весь комментарий
27.11.2022 03:02 Ответить
Потому что Запад своими деньгами и бездействием вырастил новый нацистский режим в лице пуйла и современной рашки,а розгребать этот его косяк должна почему-то только украинская армия.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:42 Ответить
Тому що не відреагували на захоплення Криму у 2014 і ніяк не відреагували на Донбас 2014.
Цього досить для того щоб сталося вторгнення 24 02 2022
показать весь комментарий
28.11.2022 18:51 Ответить
Таких фотопорівнянь безкінечно____бо війна це війна.
показать весь комментарий
26.11.2022 23:08 Ответить
Первая мировая была самой идиотской войной в истории.
показать весь комментарий
27.11.2022 00:41 Ответить
https://youtube.com/shorts/fpaNIZINGb4?feature=share ....

Рейган рассказал анекдот про дохлый Ссср ...🤣1988 год...
показать весь комментарий
27.11.2022 07:11 Ответить
ЧОМУ Зе АКТОР У СВОЇХ ВІДОСІКАХ ПРО ЦЕ НІ ГУ ГУ.
Звісно окопи не можна зробити захищеними від попадання води, але ж можна зробити дренаж, трапи, доски на дно окопа.
показать весь комментарий
28.11.2022 18:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 