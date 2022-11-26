Исторические снимки Первой мировой войны сравнили с кадрами войны в Украине: Мировая война на наших полях, и судьба мира решается именно здесь, - Бутусов. ФОТО
Война в Украине сродни Первой мировой войне.
Об этом рассказал на своей фейсбук-странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Два фото слева сделаны британскими солдатами в 1917 году на месте жестокой битвы у села Пашендейль в Бельгии во время Первой мировой войны. Вот фото, где по мосткам идут солдаты из-за бывшего большого леса, является одним из символов той битвы.
Два фото справа сделали украинские воины под Бахмутом в 2022 году. И почти тот же уничтоженный лес.
У них нет телефонной связи, электричества, отопления. Они живут по колено в воде, спят в грязи в минусовую погоду, потому что они защищают Украину, защищают жизнь миллионов.
Мировая война на наших полях, и судьба мира решается именно здесь, на каждом метре нашей земли", – рассказал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
власне, як і в Другу Світову війну : в Штатах правили демократи а в Британії консерватори
і саме британські консерватори переконали американців вступити в бій за цивілізацію
те ж саме й тепер
Без проходження військової служби кандидати на посади НАВІДЬ не розглядаються, тільки після військової служби!!
Це невідкладна умова сьо7одення в Україні!!!
‼️🇺🇦⚔️❤️👏😡😠🤬🇱🇹🇺🇸🇫🇮🇳🇴🇹🇷🇨🇿🇨🇦🇮🇩🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇪🇺🇦🇿🇯🇵‼️🇺🇦⚔️❤️
Приймали біженців і допомагали металом, пальним, траками, зброєю, харчами , полуфабрикатами. Вашому грьобаному ссср стільки навалили по лендлізу, що ссср потім не одну пятілєтку те добро споживав.
А заборгували всі вищеназвані Україні тим що ...
... путін і його русскій народ відкрито заявили що Захід їхній ворог - відмовчуватись на такі пред'яви якось не по-пацанські.
... ссср, який путін цією війною в Україні відновлює, відкрито заявляв про наміри скинути не-комуністичні уряди по всьому світу : для русскіх що білогвардєйщизна що більщовизна тільки фасад русского імперіалізму, вони міняють ідеології як портянки в кирзачах.
... економіка європо-центричної цивілізації залежить від копалин газу та нафти, які путін ультимативно використовує для підкупу і руйнації цієї економики, в залежності від своїх імперських намірів.
... оон нікому не потрібна говорильня, бо всі рецесії та кризи вирішує давос, триста мільйярдерів яким начхати на нації та мораль.
... короче багато чого треба змінювати, але вовтузиться тільки одна пост-геноцидна Україна, а решта робить вид що проблем нема.
Цього досить для того щоб сталося вторгнення 24 02 2022
Рейган рассказал анекдот про дохлый Ссср ...🤣1988 год...
Звісно окопи не можна зробити захищеними від попадання води, але ж можна зробити дренаж, трапи, доски на дно окопа.